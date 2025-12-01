Ο άνθρωπος που εφηύρε το παγωτό μηχανής ήταν... Έλληνας - Η ιστορία του

Εξίσου πρωτοποριακή ήταν η διαφημιστική του προσέγγιση πρωταγωνιστώντας διαρκώς ο ίδιος στις διαφημίσεις του. Με την περίεργη προφορά του και την βαριά του φωνή έγινε μιαντριγκάροντας τους δημοσιογράφους που συχνά τον καλούσαν στις εκπομπές τους. Έτσι ήταν συχνά παρόν στις οθόνες των Αμερικάνων έχοντας εμφανιστεί μέχρι και στο εξαιρετικά διάσημο talk-show τουΟ Carvel απεβίωσε στις 21 Οκτωβρίου του 1990 σε ηλικία 84 ετών. Αν και παντρεμένος δεν είχε παιδιά ενώ ο θάνατός του οδήγησε σε έντονες δικαστικές διαμάχες τους συγγενείς του. Άφησε πίσω του μια τεράστια περιουσία και ένα ιστορικό brand μεσε όλο τον κόσμο. Αποτέλεσε μια προσωποποίηση τουκαι έμεινε στην ιστορία για την επιχειρηματική του ικανότητα.