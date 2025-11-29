Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης το Περού, φοβούμενο κύμα μεταναστών από τη Χιλή
Περού Χιλή Μετανάστες

Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης το Περού, φοβούμενο κύμα μεταναστών από τη Χιλή

Η κυβέρνηση στέλνει στρατιωτικούς στην Τάκνα λόγω φόβων για αυξημένες μεταναστευτικές ροές μετά την πιθανή εκλογή του ακροδεξιού Χοσέ Αντόνιο Καστ στη Χιλή

Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης το Περού, φοβούμενο κύμα μεταναστών από τη Χιλή
Η κυβέρνηση του Περού κήρυξε χθες, Παρασκευή, το βράδυ κατάσταση έκτακτης ανάγκης στα σύνορα με τη Χιλή και ανακοίνωσε πως στέλνει στρατιωτικούς για να ενισχύσουν τους ελέγχους φοβούμενη πως ένα κύμα μεταναστών θα εγκαταλείψει τη γειτονική χώρα λόγω της πιθανής εκλογής εκεί ενός ακροδεξιού προέδρου.

Το μέτρο αυτό πρόκειται να ισχύσει για 60 ημέρες στη νότια περιφέρεια της Τάκνα, καθώς στις προεδρικές εκλογές στη Χιλή είναι φαβορί ο υποψήφιος της άκρας δεξιάς Χοσέ Αντόνιο Καστ, ο οποίος έχει υποσχεθεί να απελάσει τους παράτυπους μετανάστες.

«Η εθνική αστυνομία του Περού εξασφαλίζει τη διατήρηση της τάξης με την υποστήριξη των ενόπλων δυνάμεων», διευκρινίζεται σε κυβερνητικό διάταγμα.

Περίπου 50 στρατιώτες θα αναπτυχθούν «αμέσως», δήλωσε ο περουβιανός υπουργός Εσωτερικών Βισέντε Τιμπούρσιο, προσθέτοντας ότι άλλοι πενήντα θα σταλούν στις αρχές Δεκεμβρίου.

Βίντεο που δόθηκε στη δημοσιότητα από τον κυβερνήτη της μεθοριακής περιφέρειας της Αρίκα, στη βόρεια Χιλή, δείχνει δεκάδες ανθρώπους να προσπαθούν να περάσουν στο Περού στο ύψος του μεθοριακού σταθμού Τσακαλούτα-Σάντα Ρόσα.

«Δεν θέλουν να μας αφήσουν να μπούμε στο Περού (...) φοβόμαστε ότι θα μας απελάσουν δια της βίας», δήλωσε στο ψηφιακό μέσο ενημέρωσης The Clinic ένας βενεζουελανός μετανάστης που ζήτησε να μην κατονομασθεί.

Το περουβιανό δίκτυο Radio Tacna μετέδωσε από την πλευρά του εικόνες ανθρώπων με παιδιά στα χέρια κοντά στο μεθοριακό σταθμό.

«Υπήρξε συγκέντρωση μεταναστών που επιθυμούν να εγκαταλείψουν τη χώρα και συνάντησαν δυσκολίες για να μπουν στο Περού», εξήγησε στους δημοσιογράφους ο υπουργός Ασφαλείας Λουίς Κορντέρο, χωρίς να διευκρινίσει τον αριθμό των ανθρώπων αυτών.

Κλείσιμο
Στη Χιλή, ο υπερσυντηρητικός Χοσέ Αντόνιο Καστ είναι φαβορί στο δεύτερο γύρο των προεδρικών εκλογών που θα διεξαχθεί στις 14 Δεκεμβρίου, με αντίπαλο την υποψήφια της αριστεράς Γιανέτ Χάρα. Υπόσχεται να απελάσει τους περισσότερους από 330.000 ανθρώπους που έχουν μεταναστεύσει παράτυπα στη Χιλή, κυρίως τους Βενεζουελανούς, τους οποίους συνδέει με την εγκληματικότητα.

Τον Απρίλιο 2023 το Περού είχε κηρύξει για δύο μήνες κατάσταση έκτακτης ανάγκης και είχε αναπτύξει στρατό στα σύνορά του λόγω της άφιξης μεταναστών από τη Χιλή, από τους οποίους απαιτεί να έχουν τα απαραίτητα έγγραφα για να εισέλθουν στη χώρα. Ο στρατός είχε τότε ενισχύσει τις επιχειρήσεις της αστυνομίας.

