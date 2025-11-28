Η φετινή συλλογή FW25 δίνει την δυνατότητα σε κάθε γυναίκα να εκφραστεί με το προσωπικό της στυλ και να νιώθει άνετη και ταυτόχρονα κομψή με τα γυναικεία παπούτσια Parex.
Αγνοείται 76χρονος μετά την πτώση του από κρουαζιερόπλοιο στα ανοιχτά της Τενερίφης
Αγνοείται 76χρονος μετά την πτώση του από κρουαζιερόπλοιο στα ανοιχτά της Τενερίφης
Στις έρευνες για τον εντοπισμό του συμμετέχουν ελικόπτερα και περιπολικά σκάφη
Ένας Βρετανός αγνοείται μετά από πτώση στη θάλασσα από κρουαζιερόπλοιο ανοικτά των ακτών της Τενερίφης.
Συγκεκριμένα, σε εξέλιξη είναι οι έρευνες για τον εντοπισμό του 76χρονου, ο οποίος αναφέρθηκε ως αγνοούμενος από το Marella Explorer 2 την Πέμπτη το πρωί.
Η ακτοφυλακή δήλωσε στο Sky News ότι έλαβε ειδοποίηση χθες στις 9.48 π.μ. τοπική ώρα από το κρουαζιερόπλοιο, το οποίο βρισκόταν 16,5 ναυτικά μίλια βορειοδυτικά της Punta Teno, στην Τενερίφη. Στις έρευνες συμμετέχουν ελικόπτερα και περιπολικά σκάφη.
Σε δήλωσή της η εταιρεία αναφέρει: «Με βαθιά λύπη επιβεβαιώνουμε ότι ένας επιβάτης εθεάθη να πέφτει στη θάλασσα ενώ το πλοίο βρισκόταν σε πορεία προς τη La Gomera. Οι σκέψεις μας είναι με τον επιβάτη και τους αγαπημένους του σε αυτή τη δύσκολη στιγμή. Ειδική ομάδα μας βρίσκεται στο πλευρό της οικογένειάς του. Συνεργαζόμαστε στενά με τις τοπικές Αρχές και θα συνεχίσουμε να προσφέρουμε κάθε δυνατή υποστήριξη».
Συγκεκριμένα, σε εξέλιξη είναι οι έρευνες για τον εντοπισμό του 76χρονου, ο οποίος αναφέρθηκε ως αγνοούμενος από το Marella Explorer 2 την Πέμπτη το πρωί.
Η ακτοφυλακή δήλωσε στο Sky News ότι έλαβε ειδοποίηση χθες στις 9.48 π.μ. τοπική ώρα από το κρουαζιερόπλοιο, το οποίο βρισκόταν 16,5 ναυτικά μίλια βορειοδυτικά της Punta Teno, στην Τενερίφη. Στις έρευνες συμμετέχουν ελικόπτερα και περιπολικά σκάφη.
Σε δήλωσή της η εταιρεία αναφέρει: «Με βαθιά λύπη επιβεβαιώνουμε ότι ένας επιβάτης εθεάθη να πέφτει στη θάλασσα ενώ το πλοίο βρισκόταν σε πορεία προς τη La Gomera. Οι σκέψεις μας είναι με τον επιβάτη και τους αγαπημένους του σε αυτή τη δύσκολη στιγμή. Ειδική ομάδα μας βρίσκεται στο πλευρό της οικογένειάς του. Συνεργαζόμαστε στενά με τις τοπικές Αρχές και θα συνεχίσουμε να προσφέρουμε κάθε δυνατή υποστήριξη».
Ειδήσεις σήμερα:
Ηχητικό Ντοκουμέντο: «Σε παρακαλώ αγόρι μου, πάρε ό,τι θες και φύγε...», η 75χρονη από τη Σαλαμίνα ικετεύει για τη ζωή της
Είμαι παραδομένος στον Χριστό, δεν με ενδιαφέρει τίποτα άλλο παρά να κερδίσω την αιώνια ζωή, δήλωσε ο Νίκος Οικονομόπουλος
Επιστροφή ενοικίου: Τι πρέπει να κάνετε αν δεν λάβατε την ενίσχυση - Έως πότε υπάρχει δυνατότητα υποβολής αιτήματος επανεξέτασης
Ηχητικό Ντοκουμέντο: «Σε παρακαλώ αγόρι μου, πάρε ό,τι θες και φύγε...», η 75χρονη από τη Σαλαμίνα ικετεύει για τη ζωή της
Είμαι παραδομένος στον Χριστό, δεν με ενδιαφέρει τίποτα άλλο παρά να κερδίσω την αιώνια ζωή, δήλωσε ο Νίκος Οικονομόπουλος
Επιστροφή ενοικίου: Τι πρέπει να κάνετε αν δεν λάβατε την ενίσχυση - Έως πότε υπάρχει δυνατότητα υποβολής αιτήματος επανεξέτασης
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα