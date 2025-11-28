Αγνοείται 76χρονος μετά την πτώση του από κρουαζιερόπλοιο στα ανοιχτά της Τενερίφης
ΚΟΣΜΟΣ
Τενερίφη Κρουαζιερόπλοιο Αγνοούμενος

Αγνοείται 76χρονος μετά την πτώση του από κρουαζιερόπλοιο στα ανοιχτά της Τενερίφης

Στις έρευνες για τον εντοπισμό του συμμετέχουν ελικόπτερα και περιπολικά σκάφη

Αγνοείται 76χρονος μετά την πτώση του από κρουαζιερόπλοιο στα ανοιχτά της Τενερίφης
1 ΣΧΟΛΙΟ
Ένας Βρετανός αγνοείται μετά από πτώση στη θάλασσα από κρουαζιερόπλοιο ανοικτά των ακτών της Τενερίφης.

Συγκεκριμένα, σε εξέλιξη είναι οι έρευνες για τον εντοπισμό του 76χρονου, ο οποίος αναφέρθηκε ως αγνοούμενος από το Marella Explorer 2 την Πέμπτη το πρωί.

Η ακτοφυλακή δήλωσε στο Sky News ότι έλαβε ειδοποίηση χθες στις 9.48 π.μ. τοπική ώρα από το κρουαζιερόπλοιο, το οποίο βρισκόταν 16,5 ναυτικά μίλια βορειοδυτικά της Punta Teno, στην Τενερίφη. Στις έρευνες συμμετέχουν ελικόπτερα και περιπολικά σκάφη.

Σε δήλωσή της η εταιρεία αναφέρει: «Με βαθιά λύπη επιβεβαιώνουμε ότι ένας επιβάτης εθεάθη να πέφτει στη θάλασσα ενώ το πλοίο βρισκόταν σε πορεία προς τη La Gomera. Οι σκέψεις μας είναι με τον επιβάτη και τους αγαπημένους του σε αυτή τη δύσκολη στιγμή. Ειδική ομάδα μας βρίσκεται στο πλευρό της οικογένειάς του. Συνεργαζόμαστε στενά με τις τοπικές Αρχές και θα συνεχίσουμε να προσφέρουμε κάθε δυνατή υποστήριξη».

Ειδήσεις σήμερα:

Ηχητικό Ντοκουμέντο: «Σε παρακαλώ αγόρι μου, πάρε ό,τι θες και φύγε...», η 75χρονη από τη Σαλαμίνα ικετεύει για τη ζωή της

Είμαι παραδομένος στον Χριστό, δεν με ενδιαφέρει τίποτα άλλο παρά να κερδίσω την αιώνια ζωή, δήλωσε ο Νίκος Οικονομόπουλος

Επιστροφή ενοικίου: Τι πρέπει να κάνετε αν δεν λάβατε την ενίσχυση - Έως πότε υπάρχει δυνατότητα υποβολής αιτήματος επανεξέτασης
1 ΣΧΟΛΙΟ

Thema Insights

Πως η COSMOTE TELEKOM ένωσε δρομείς, θεατές και αξίες στο κορυφαίο δρομικό γεγονός

Τεράστια επιτυχία, παγκόσμια απήχηση, αισιοδοξία, πάθος και μια συναρπαστική «ωδή» στον αθλητισμό που δεν άφησε κανέναν ασυγκίνητο, μαζί με την αυθόρμητη χαρά του τερματισμού και της συμμετοχής: Αυτά είναι μερικά από όσα αφήνει πίσω του ο πρόσφατος, 42ος Μαραθώνιος της Αθήνας, ο Αυθεντικός, στον οποίο συμμετείχαν περίπου 72.800 δρομείς από όλον τον κόσμο

Η ελληνική φαρμακοβιομηχανία που μετατρέπει την τεχνογνωσία σε κοινωνική δύναμη

Η DEMO εξελίσσεται σε στρατηγικό πυλώνα του εθνικού συστήματος υγείας, επενδύοντας στη βιοτεχνολογία, ενισχύοντας την επάρκεια φαρμάκων και δημιουργώντας την πρώτη ολοκληρωμένη εγχώρια παραγωγή προηγμένων θεραπειών στην Ελλάδα.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης