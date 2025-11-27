Η φροντίδα και η αντιμετώπιση του επιχείλιου έρπη έχει εξελιχθεί. Καινοτόμα και κλινικά αποδεδειγμένα προϊόντα όπως το SoreFix, αποτελούν εγγύηση για την αποτελεσματική θεραπεία του επιχείλιου έρπητα.
Δείτε βίντεο: Ομαδική... κλωτσοπατινάδα μεταξύ μαθητών σε βρετανικό κολλέγιο - «Ήταν πολύ τρομακτικό»
Μάταια φύλακες και εργαζόμενοι προσπάθησαν να χωρίσουν τους μαθητές που δέρνονταν μεταξύ τους χωρίς έλεος
Τον γύρο του διαδικτύου κάνει βίντεο όπου φαίνεται η στιγμή που ξεσπά χάος σε κολλέγιο στο Στόκπορτ στη Βρετανία , καθώς εκτυλίσσεται ένας ομαδικός καβγάς μεταξύ μαθητών, την ώρα που τα μέλη της ασφάλειας και οι εργαζόμενοι προσπαθούν χωρίς αποτέλεσμα να τους χωρίσουν.
Σύμφωνα με τη Mirror, ο καβγάς ξεκίνησε όταν αρχικά δύο μαθητές πιάστηκαν στα χέρια νωρίτερα σήμερα. Ένα μέλος του προσωπικού εθεάθη να σπεύδει να βοηθήσει έναν νεαρό που έπεσε στο έδαφος, ενώ οι συμπλοκές συνεχίζονταν γύρω τους.
Ο ομαδικός τσακωμός εκτυλίχθηκε και στους περιβάλλοντες χώρους του κολλεγίου, ενώ οι φρουροί ασφαλείας και άλλα μέλη του προσωπικού προσπάθησαν να παρέμβουν καθώς οι περισσότεροι μαθητές πηδούσαν κλωτσοπατινάδα. Μια μαθήτρια ακούγεται να φωνάζει επανειλημμένα «Θεέ μου», καθώς μια ομάδα αγοριών αντάλλαξε κλωτσιές και γροθιές, μεταφέροντας το χάος από το εσωτερικό του κολεγίου σε έναν διάδρομο.
Μια μητέρα δήλωσε στη Mirror πως ο 15χρολ σοκαρίστηκε.
“Ήταν πολύ τρομακτικό”, είπε. «Ήταν δύο αγόρια που μάλωναν και μετά ενεπλάκησαν οι φίλοι τους», πρόσθεσε.
Εκπρόσωπος της αστυνομίας της Περιφέρειας του Μάντσεστερ επιβεβαίωσε ότι οι αστυνομικοί κλήθηκαν σε έναν καβγά μεταξύ μιας ομάδας ανθρώπων στο συγκεκριμένο κολέγιο. Η διοίκηση του εκπαιδευτικού ιδρύματος δήλωσε: «Η αντιμετώπισή του σήμερα είναι
ένα περιστατικό που αφορούσε έναν αριθμό μαθητών. λειτουργεί πλήρως”.
