Ο Τραμπ ζητά να οριστούν οι Αδελφοί Μουσουλμάνοι τρομοκρατική οργάνωση

Κλείσιμο

Ο Ντόναλντ Τραμπ υπέγραψε εκτελεστικό διάταγμα με το οποίο αρχίζουν οι διαδικασίες για να χαρακτηρίζονται οι Αδελφοί Μουσουλμάνοι -και για την ακρίβεια κάποια παραρτήματα της οργάνωσης-Η εντολή προς τους υπουργούςείναι να υποβάλουν έκθεση σχετικά με το αν θα πρέπει να χαρακτηριστούν ορισμένα παραρτήματα των Αδελφών, όπως αυτά, ως FTO και SDGT.Και οι δύο υπουργοί, σε διαβούλευση με το υπουργείο Δικαιοσύνης και τον Επικεφαλής των Υπηρεσιών Πληροφοριών, με πρέπει να λάβουναπό την υποβολή της έκθεσης για να χαρακτηρίσουν τα παραρτήματα ως τρομοκρατικά (FTO και SDGT), εάν κριθεί σκόπιμο.Ο τελικός στόχος της εντολής, όπως αναφέρει ο Λευκός Οίκος, είναι ν, να στερηθούν από πόρους και να τερματιστεί οποιαδήποτε απειλή που ενδέχεται να αποτελούν τα παραρτήματα αυτά για τους υπηκόους των ΗΠΑ και την εθνική ασφάλεια των Ηνωμένων Πολιτειών.Επιπλέον, ο Λευκός Οίκος αναφέρει ότι «ο πρόεδρος Τραμπ αντιμετωπίζει το διεθνές δίκτυο των Αδελφών Μουσουλμάνων, το οποίο τροφοδοτεί την τρομοκρατία και τις εκστρατείες αποσταθεροποίησης εναντίον των συμφερόντων και των συμμάχων των ΗΠΑ στη Μέση Ανατολή.» Μετά την επίθεση της 7ης Οκτωβρίου 2023, η στρατιωτική πτέρυγα του λιβανικού παραρτήματος της Μουσουλμανικής Αδελφότητας βοήθησε τρομοκρατικές ομάδες να εξαπολύσουν πολλαπλές επιθέσεις με ρουκέτες εναντίον πολιτικών και στρατιωτικών στόχων στο Ισραήλ.» Ένας ανώτερος ηγέτης της Μουσουλμανικής Αδελφότητας της Αιγύπτου ενθάρρυνε βίαιες επιθέσεις εναντίον των εταίρων και των συμφερόντων των ΗΠΑ στη Μέση Ανατολή την ίδια ημέρα που η Χαμάς διέπραξε την επίθεση της 7ης Οκτωβρίου.» Αναφορές δείχνουν ότι ηγέτες της Μουσουλμανικής Αδελφότητας της Ιορδανίας παρέχουν από καιρό υλική υποστήριξη στην ένοπλη πτέρυγα της Χαμάς».