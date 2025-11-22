Μακρόν, Μερτς και Στάρμερ μίλησαν για το σχέδιο Τραμπ στο περιθώριο της G20 στο Γιοχάνεσμπουργκ

O πρόεδρος της Γαλλίας, ο Γερμανός καγκελάριοςκαι ο πρωθυπουργός της Βρετανίαςσυναντώνται σήμερα για να συζητήσουν το αμερικανικό σχέδιο για την Ουκρανία, στο περιθώριο της Συνόδου της G20 στο Γιοχάνεσμπουργκ (Νότια Αφρική), ανακοίνωσε τοΟι τρεις ηγέτες, που είχαν ήδη συνομιλίες την Τρίτη στο Βερολίνο, συναντήθηκαν γύρω στιςώρα Ελλάδας, πριν από μία διευρυμένη συνάντηση μαζί με άλλους Ευρωπαίους αρχηγούς κρατών και κυβερνήσεων που βρίσκονται στο Γιοχάνεσμπουργκ.Άλλωστε, όπως είπαν πηγές με γνώση του θέματος στο Reuters, οι χώρες της Ε3, οι ηγέτες της Ευρωπαϊκής Ένωσηςκαι, η Ιαπωνία και ο Καναδάς θα συζητήσουν το προτεινόμενο ειρηνευτικό σχέδιο της Ουάσιγκτον για την Ουκρανία σήμερα το απόγευμα στο περιθώριο της Συνόδου της G20.Η Ε3 είναι μια ανεπίσημη συμμαχία ασφαλείας της Γαλλίας, της Βρετανίας και της Γερμανίας.Νωρίτερα, ο πρωθυπουργός του Καναδάκαι ο πρόεδρος της Γαλλίαςσυζήτησαν το θέμα της Ουκρανίας στο περιθώριο της συνόδου της G20 στη Νότια Αφρική, ανακοίνωσε σήμερα η καναδική κυβέρνηση.Οι δύο ηγέτες επιβεβαίωσαν τη στήριξή τους και υπογράμμισαν πως οποιαδήποτε διευθέτηση του πολέμου στην Ουκρανία πρέπει να εμπλέκει το Κίεβο, να σέβεται τα βασικά συμφέροντα της Ουκρανίας και να παράσχει εγγυήσεις ασφαλείας, τόνισε η καναδική κυβέρνηση σε μια ανακοίνωση που εξέδωσε.Ο Κάρνεϊ δεσμεύτηκε να εργαστεί με συμμάχους για την επίτευξη μιας «δίκαιης και διαρκούς ειρήνης» στην Ουκρανία, τονίζεται.

Ειδήσεις σήμερα:

Νεαρός δηλητηριάστηκε από σούσι στη Θεσσαλονίκη – Μολύνθηκε από το παράσιτο «ανισάκις»

«Ο Γουίτκοφ χρειάζεται ψυχίατρο» - Αντιδρούν οι Ευρωπαίοι με το σχέδιο για την Ουκρανία που προβλέπει χρήση των ρωσικών assets από τις ΗΠΑ

Έξαλλοι οι Τούρκοι για το πανό της Παρτιζάν στον αγώνα με τη Φενέρ - Έδειξαν Σέρβο ιππότη να σκοτώνει τον Σουλτάνο Μουράτ Α’