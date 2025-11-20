Η Bianchet είναι μια ελβετική μάρκα πολυτελών ρολογιών που συνδυάζει διαχρονικές αρχές σχεδιασμού με υπερμοντέρνο στυλ και τις παραδοσιακές τεχνικές της Haute Horlogerie, δημιουργώντας εξαιρετικά ρολόγια tourbillon.
Επιστήμονας ανακάλυψε στη Σουμάτρα ένα από τα σπανιότερα φυτά του κόσμου και... έβαλε τα κλάματα - Βίντεο
Ομάδα επιστημόνων αποφάσισε να περπατήσει στα δάση της Σουμάτρας να βρει το rafflesia hasseltii και όταν τα κατάφερε, η συγκίνηση ήταν εμφανής
Ένα φυτό που βλέπουν περισσότερο οι τίγρεις παρά οι άνθρωποι είναι το rafflesia hasseltii, σύμφωνα με το πανεπιστήμιο της Οξφόρδης. Ομάδα επιστημόνων αποφάσισε να περπατήσει στα δάση της Σουμάτρας στην Ινδονησία για να το βρει και όταν τα κατάφερε, η συγκίνηση ήταν εμφανής.
Το rafflesia hasseltii είναι ένα από τα σπανιότερα φυτά στον κόσμο. Σύμφωνα με τον λογαριασμό TikTok του πανεπιστημίου της Οξφόρδης, ο Δρ Κρίς Θόρογκουντ από τον Βοτανικό Κήπο της Οξφόρδης εξερεύνησε το τροπικό δάσος που φιλοξενεί πολλές τίγρεις της Σουμάτρας, οι οποίες είναι επίσης σπάνιες. Η ομάδα πέρασε μέρες και νύχτες στο πυκνό τροπικό δάσος αναζητώντας το rafflesia hasseltii.
Λίγοι άνθρωποι έχουν δει ποτέ αυτό το λουλούδι και η ομάδα το εντόπισε να ανοίγει τη νύχτα, σύμφωνα με το CNBC. Το βίντεο που δημοσιεύτηκε στο TikTok δείχνει το λουλούδι όταν εντοπίστηκε από την ομάδα ενώ ο Septian Andrikithat από την Ινδονησία κλαίει γοερά. Ο ειδικός που δεν κατάφερε να συγκρατήσει τα δάκρυά του παραδέχτηκε ότι είχε περάσει 13 χρόνια αναζητώντας αυτό το εξαιρετικά σπάνιο λουλούδι, όπως αναφέρει το δημοσίευμα.
«Λίγοι άνθρωποι έχουν δει ποτέ αυτό το λουλούδι και η ομάδα, απίστευτα, το είδε να ανοίγει τη νύχτα», σύμφωνα με το πανεπιστήμιο της Οξφόρδης.
Ο Δρ Κρίς Θόρογκουντ περιέγραψε την εμπειρία του με το rafflesia hasseltii ως μια συνάντηση που του άλλαξε τη ζωήQ «Μια συνάντηση που μου άλλαξε τη ζωή στη Σουμάτρα: το rafflesia hasseltii φυτρώνει σε μερικά απομακρυσμένα τροπικά δάση που φυλάσσονται αυστηρά από τίγρεις, είναι προσβάσιμα μόνο με άδεια και τα έχουν δει πολύ λίγοι άνθρωποι. Περπατήσαμε μέρα και νύχτα για να τη βρούμε και δείτε τι συνέβη όταν το βρήκαμε».
Το rafflesia hasseltii αποτελεί είδος παρασιτικού φυτού του γένους Rafflesia και της οικογένειας Rafflesiaceae. Το όνομά του είναι και cendawan muca rimau που σημαίνει μανιτάρι με πρόσωπο τίγρης.
@uni.of.oxford
Rafflesia hasseltii: A plant seen more by tigers than people 🇮🇩 Yesterday, Dr Chris Thorogood from Oxford Botanic Garden was part of a team – including Septian Andrikithat, who’s also in the video – that trekked day and night through tiger-patrolled Sumatran rainforests (an island in Indonesia) to find Rafflesia hasseltii. Few people have ever seen this flower and the team, incredibly, witnessed it open by night. #rareflowers #flower #indonesia #rainforest #nature♬ original sound - University of Oxford
