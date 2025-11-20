Επεισόδιο κατά του πρέσβη της Πολωνίας στη Ρωσία - Ακτιβιστές τον περικύκλωσαν και τον απείλησαν στην Αγία Πετρούπολη, δείτε βίντεο
Επεισόδιο κατά του πρέσβη της Πολωνίας στη Ρωσία - Ακτιβιστές τον περικύκλωσαν και τον απείλησαν στην Αγία Πετρούπολη, δείτε βίντεο
Το επεισόδιο επιβεβαίωσαν πηγές του υπουργείου Εξωτερικών της Πολωνίας - Άνδρες της ασφάλειας του πρέσβη απέτρεψαν τα χειρότερα
Ο Πολωνός Πρέσβης στη Ρωσία, Κριστόφ Κραγιέφσκι, δέχθηκε επίθεση στην Αγία Πετρούπολη την περασμένη Κυριακή, χωρίς να τραυματιστεί, χάρη στην άμεση επέμβαση της Υπηρεσίας Προστασίας του πολωνικού Κράτους (SOP). Το περιστατικό, το πιο σοβαρό από τέτοιου είδους επιθέσεις τα τελευταία χρόνια, επιβεβαιώθηκε από το Υπουργείο Εξωτερικών της Πολωνίας.
Σύμφωνα με την εφημερίδα Gazeta Wyborcza, ο Κριστόφ Κραγιέφσκι βρισκόταν στην Αγία Πετρούπολη για να συναντηθεί με την τοπική πολωνική διασπορά, λόγω της επετείου της Ανεξαρτησίας της Πολωνίας. Κατά τη διάρκεια της επίσκεψης, όταν κατευθυνόταν προς την εκκλησία, ο Πρέσβης περιβλήθηκε από μια ομάδα «ακτιβιστών» που φώναζαν αντιουκρανικά συνθήματα. Η ομάδα ακτιβιστών ξεκίνησαν να βρίζουν τον πρέσβη και επιχείρησαν να τον χτυπήσουν, ωστόσο οι άνδρες της Ασφάλειας αντέδρασαν άμεσα και απέτρεψαν τον τραυματισμό του.
Σύμφωνα με εκπρόσωπο του Υπουργείου Εξωτερικών της Πολωνίας, «ήταν η πιο σοβαρή τέτοιου είδους επίθεση σε πολλά χρόνια. Μόνο η επέμβαση των φρουρών απέτρεψε τον ξυλοδαρμό του πρέσβη». Η πολωνική κυβέρνηση εξέφρασε την αποδοκιμασία της για την επίθεση και την «επιθετικότητα» της ομάδας των διαδηλωτών.
Σε ένδειξη διαμαρτυρίας, το Υπουργείο Εξωτερικών της Πολωνίας κάλεσε για εξηγήσεις τον Ρώσο πρέσβη στην Βαρσοβία, ενώ ανακοίνωσε τη συμφωνία για το κλείσιμο του ρωσικού Γενικού Προξενείου στο Γκντανσκ και την περιορισμένη κίνηση Ρώσων διπλωματών στην Πολωνία.
Ειδήσεις σήμερα
Συνελήφθη στη Βουλιαγμένη η Δήμητρα Ματσούκα - Οδηγούσε υπό την επήρεια μέθης, πάνω από το όριο ταχύτητας χωρίς δίπλωμα και πινακίδες
Ο αρχηγός της συμμορίας των καζίνο εμφανιζόταν ως μεγιστάνας ενώ δεν είχε φράγκο - «Ψεύτικες οι λίρες και τα λεφτά, το έκανα για εντυπωσιασμό»
Στον εισαγγελέα στέλνει η ΝΔ τον «Φραπέ» μετά την άρνησή του να προσέλθει στην εξεταστική για τον ΟΠΕΚΕΠΕ
Σύμφωνα με την εφημερίδα Gazeta Wyborcza, ο Κριστόφ Κραγιέφσκι βρισκόταν στην Αγία Πετρούπολη για να συναντηθεί με την τοπική πολωνική διασπορά, λόγω της επετείου της Ανεξαρτησίας της Πολωνίας. Κατά τη διάρκεια της επίσκεψης, όταν κατευθυνόταν προς την εκκλησία, ο Πρέσβης περιβλήθηκε από μια ομάδα «ακτιβιστών» που φώναζαν αντιουκρανικά συνθήματα. Η ομάδα ακτιβιστών ξεκίνησαν να βρίζουν τον πρέσβη και επιχείρησαν να τον χτυπήσουν, ωστόσο οι άνδρες της Ασφάλειας αντέδρασαν άμεσα και απέτρεψαν τον τραυματισμό του.
❗️Krzysztof Krajewski, Polish ambassador to Russia, was attacked in St Petersburg.— Anton Gerashchenko (@Gerashchenko_en) November 20, 2025
According to TVP, the ambassador was attacked by an aggressive group of about 10 people carrying anti-Polish and anti-Ukrainian banners. They surrounded him and attempted to strike him.
"It began… pic.twitter.com/LHiFdwmW5y
Σύμφωνα με εκπρόσωπο του Υπουργείου Εξωτερικών της Πολωνίας, «ήταν η πιο σοβαρή τέτοιου είδους επίθεση σε πολλά χρόνια. Μόνο η επέμβαση των φρουρών απέτρεψε τον ξυλοδαρμό του πρέσβη». Η πολωνική κυβέρνηση εξέφρασε την αποδοκιμασία της για την επίθεση και την «επιθετικότητα» της ομάδας των διαδηλωτών.
Σε ένδειξη διαμαρτυρίας, το Υπουργείο Εξωτερικών της Πολωνίας κάλεσε για εξηγήσεις τον Ρώσο πρέσβη στην Βαρσοβία, ενώ ανακοίνωσε τη συμφωνία για το κλείσιμο του ρωσικού Γενικού Προξενείου στο Γκντανσκ και την περιορισμένη κίνηση Ρώσων διπλωματών στην Πολωνία.
Ειδήσεις σήμερα
Συνελήφθη στη Βουλιαγμένη η Δήμητρα Ματσούκα - Οδηγούσε υπό την επήρεια μέθης, πάνω από το όριο ταχύτητας χωρίς δίπλωμα και πινακίδες
Ο αρχηγός της συμμορίας των καζίνο εμφανιζόταν ως μεγιστάνας ενώ δεν είχε φράγκο - «Ψεύτικες οι λίρες και τα λεφτά, το έκανα για εντυπωσιασμό»
Στον εισαγγελέα στέλνει η ΝΔ τον «Φραπέ» μετά την άρνησή του να προσέλθει στην εξεταστική για τον ΟΠΕΚΕΠΕ
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα