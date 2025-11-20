Επεισόδιο κατά του πρέσβη της Πολωνίας στη Ρωσία - Ακτιβιστές τον περικύκλωσαν και τον απείλησαν στην Αγία Πετρούπολη, δείτε βίντεο
Επεισόδιο κατά του πρέσβη της Πολωνίας στη Ρωσία - Ακτιβιστές τον περικύκλωσαν και τον απείλησαν στην Αγία Πετρούπολη, δείτε βίντεο

Το επεισόδιο επιβεβαίωσαν πηγές του υπουργείου Εξωτερικών της Πολωνίας - Άνδρες της ασφάλειας του πρέσβη απέτρεψαν τα χειρότερα

Επεισόδιο κατά του πρέσβη της Πολωνίας στη Ρωσία - Ακτιβιστές τον περικύκλωσαν και τον απείλησαν στην Αγία Πετρούπολη, δείτε βίντεο
Ο Πολωνός Πρέσβης στη Ρωσία, Κριστόφ Κραγιέφσκι, δέχθηκε επίθεση στην Αγία Πετρούπολη την περασμένη Κυριακή, χωρίς να τραυματιστεί, χάρη στην άμεση επέμβαση της Υπηρεσίας Προστασίας του πολωνικού Κράτους (SOP). Το περιστατικό, το πιο σοβαρό από τέτοιου είδους επιθέσεις τα τελευταία χρόνια, επιβεβαιώθηκε από το Υπουργείο Εξωτερικών της Πολωνίας.

Σύμφωνα με την εφημερίδα Gazeta Wyborcza, ο Κριστόφ Κραγιέφσκι βρισκόταν στην Αγία Πετρούπολη για να συναντηθεί με την τοπική πολωνική διασπορά, λόγω της επετείου της Ανεξαρτησίας της Πολωνίας. Κατά τη διάρκεια της επίσκεψης, όταν κατευθυνόταν προς την εκκλησία, ο Πρέσβης περιβλήθηκε από μια ομάδα «ακτιβιστών» που φώναζαν αντιουκρανικά συνθήματα. Η ομάδα ακτιβιστών ξεκίνησαν να βρίζουν τον πρέσβη και επιχείρησαν να τον χτυπήσουν, ωστόσο οι άνδρες της Ασφάλειας αντέδρασαν άμεσα και απέτρεψαν τον τραυματισμό του.



Σύμφωνα με εκπρόσωπο του Υπουργείου Εξωτερικών της Πολωνίας, «ήταν η πιο σοβαρή τέτοιου είδους επίθεση σε πολλά χρόνια. Μόνο η επέμβαση των φρουρών απέτρεψε τον ξυλοδαρμό του πρέσβη». Η πολωνική κυβέρνηση εξέφρασε την αποδοκιμασία της για την επίθεση και την «επιθετικότητα» της ομάδας των διαδηλωτών.

Σε ένδειξη διαμαρτυρίας, το Υπουργείο Εξωτερικών της Πολωνίας κάλεσε για εξηγήσεις τον Ρώσο πρέσβη στην Βαρσοβία, ενώ ανακοίνωσε τη συμφωνία για το κλείσιμο του ρωσικού Γενικού Προξενείου στο  Γκντανσκ και την περιορισμένη κίνηση Ρώσων διπλωματών στην Πολωνία.


