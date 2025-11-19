Υπάλληλος του FBI απολύθηκε γιατί έφερε στο γραφείο σημαία της ΛΟΑΤΚΙ+ κοινότητας

Το FBI αρνήθηκε να σχολιάσει.Μεταξύ άλλων, ο Μαλτίνσκι επιδιώκει την επαναφορά στη θέση του, μαζί με μια εντολή που να δηλώνει ότι οι κατηγορούμενοι παραβίασαν τα δικαιώματά του αναφορικά με την ελευθερία της έκφρασης, όπως αυτά προβλέπονται από την Πρώτη Τροπολογία και τα δικαιώματα της Πέμπτης Τροπολογίας για ίση προστασία βάσει του νόμου.Ο δικηγόρος του Μαλτίνσκι, Κρίστοφερ Μ. Ματέι, χαρακτήρισε την απόλυση παράνομη επίθεση κατά των δικαιωμάτων του πελάτη του.«Αυτή η υπόθεση αφορά πολύ περισσότερα από την καριέρα ενός ανθρώπου, αφορά το αν η κυβέρνηση μπορεί να τιμωρήσει τους Αμερικανούς απλώς επειδή δηλώνουν ποιοι είναι», δήλωσε ο Ματέι σε ανακοίνωσή του.Σημειώνεται ότι κατά από την αρχή της δεύτερης προεδρικής θητείας του Ντόναλντ Τραμπ, έχουν κατατεθεί εκατοντάδες αγωγές από εργαζόμενους στον δημόσιο τομέα, όπου γίνεται λόγος για εκδικητικές συμπεριφορές είτε για άλλου είδους διακρίσεις.