Υπάλληλος του FBI απολύθηκε γιατί έφερε στο γραφείο σημαία της ΛΟΑΤΚΙ+ κοινότητας

Ένας βετεράνος υπάλληλος του FBI
που εκπαιδεύτηκε για να γίνει ειδικός πράκτορας απολύθηκε τον περασμένο μήνα επειδή έφερε στον χώρο εργασίας του μια σημαία της ΛΟΑΤΚΙ+ κοινότητας
.
Όπως αναφέρει το CBS, ο Ντέιβιντ Μαλτίνσκι εργαζόταν στο FBI για 16 χρόνια και είχε σχεδόν ολοκληρώσει την εκπαίδευση ειδικών πρακτόρων στις εγκαταστάσεις του Κουάντικο της Βιρτζίνια, όταν κλήθηκε σε συνάντηση τον περασμένο μήνα με αξιωματούχους του FBI.
Εκεί, σύμφωνα με την αγωγή που κατέθεσε, του δόθηκε μια επιστολή από τον διευθυντή της Υπηρεσίας, Κας Πατέλ με την οποία τον ενημέρωναν ότι «απολύεται άμεσα» για τη μη επιτρεπτή εμφάνιση πολιτικού συμβόλου.
Η αγωγή, που κατατέθηκε την Τετάρτη στο περιφερειακό δικαστήριο των ΗΠΑ στην Ουάσινγκτον, ανέφερε ότι ο Μαλτίνσκι ήταν παρασημοφορημένος ειδικός στις πληροφορίες που εργαζόταν στο γραφείο του FBI στο Λος Άντζελες και το τελευταίο διάστημα «κυνηγούσε» ένα μακροχρόνιο όνειρο του, να γίνει ειδικός πράκτορας.
Μάλιστα, όπως είπε υπήρχε και μια λίστα με όλους τους υπαλλήλους της υπηρεσίας που ήταν ανεπιθύμητοι για την κυβέρνηση Τραμπ.
«Ήξερα ότι ήμουν στη λίστα. Υπήρχε φόβος μετά την άνοδο της νέας κυβέρνησης ότι θα άρχιζαν να εξετάζουν όλα τα αρχεία του προσωπικού μας», ανέφερε μεταξύ άλλων ο Μαλτίνσκι σε συνέντευξή του στο CBS.
Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, τον Ιούνιο του 2021, ο Μαλτίνσκι έφερε στο γραφείο μια σημαία «Progress Pride», η οποία αποτελείται από οριζόντιες ρίγες στα χρώματα του ουράνιου τόξου και ένα σιρίτι με μαύρα, καφέ, ροζ, ανοιχτό μπλε και λευκά χρώματα, η οποία εκπροσωπεί τους έγχρωμους, καθώς και την κοινότητα ΛΟΑΤΚΙ+. Ο Μαλτίνσκι έφερε τη σημαία και στη συνέχεια την τοποθέτησε στον χώρο εργασίας του στο Λος Άντζελες με την υποστήριξη και την άδεια των προϊσταμένων του, σύμφωνα με την αγωγή.
Τον Απρίλιο, ξεκίνησε την εκπαίδευσή του στην Ακαδημία του FBI για να γίνει ειδικός πράκτορας και είχε ολοκληρώσει με επιτυχία 16 από τις 19 εβδομάδες εκπαίδευσης κατά τη στιγμή της απόλυσής του, ανέφερε η αγωγή.
Ο Μαλτίνσκι ανέφερε στην αγωγή ότι βοήθησε στην καθοδήγηση πρωτοβουλιών για την ποικιλομορφία κατά τη διάρκεια της θητείας, ενώ ο Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ εξέδωσε εκτελεστικό διάταγμα τον Ιανουάριο με το οποίο τερματίζονται όλα τα προγράμματα ποικιλομορφίας, ισότητας και ένταξης εντός της κυβέρνησης.
Σημειώνεται ότι η αγωγή κατονομάζει τον Πατέλ, το FBI, τη Γενική Εισαγγελέα Παμ Μπόντι και το Υπουργείο Δικαιοσύνης ως εναγόμενους.
Το FBI αρνήθηκε να σχολιάσει.
Ζητά πίσω τη θέση του
Μεταξύ άλλων, ο Μαλτίνσκι επιδιώκει την επαναφορά στη θέση του, μαζί με μια εντολή που να δηλώνει ότι οι κατηγορούμενοι παραβίασαν τα δικαιώματά του αναφορικά με την ελευθερία της έκφρασης, όπως αυτά προβλέπονται από την Πρώτη Τροπολογία και τα δικαιώματα της Πέμπτης Τροπολογίας για ίση προστασία βάσει του νόμου.
Ο δικηγόρος του Μαλτίνσκι, Κρίστοφερ Μ. Ματέι, χαρακτήρισε την απόλυση παράνομη επίθεση κατά των δικαιωμάτων του πελάτη του.
«Αυτή η υπόθεση αφορά πολύ περισσότερα από την καριέρα ενός ανθρώπου, αφορά το αν η κυβέρνηση μπορεί να τιμωρήσει τους Αμερικανούς απλώς επειδή δηλώνουν ποιοι είναι», δήλωσε ο Ματέι σε ανακοίνωσή του.
Σημειώνεται ότι κατά από την αρχή της δεύτερης προεδρικής θητείας του Ντόναλντ Τραμπ, έχουν κατατεθεί εκατοντάδες αγωγές από εργαζόμενους στον δημόσιο τομέα, όπου γίνεται λόγος για εκδικητικές συμπεριφορές είτε για άλλου είδους διακρίσεις.