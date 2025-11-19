Στρατηγική εκπαιδευτική συνεργασία της Αρχιεπισκοπής Αμερικής με το αμερικανικό πανεπιστήμιο της Βηρυτού στην Πάφο
Στρατηγική εκπαιδευτική συνεργασία της Αρχιεπισκοπής Αμερικής με το αμερικανικό πανεπιστήμιο της Βηρυτού στην Πάφο
Ο αρχιεπίσκοπος Ελπιδοφόρος επιβεβαίωσε την ετοιμότητα της Αρχιεπισκοπής Αμερικής να στηρίξει τη συνεργασία με αμερικανικά ακαδημαϊκά ιδρύματα
Την απόλυτη και πλήρη στήριξη της Αρχιεπισκοπής Αμερικής σε κάθε εγχείρημα, και σε κάθε προσπάθεια που ενισχύει τους δεσμούς μεταξύ της Εκκλησίας, των ακαδημαϊκών ιδρυμάτων και της ελληνικής Διασποράς, εξέφρασε ο αρχιεπίσκοπος Αμερικής Ελπιδοφόρος στον δήμαρχο Πάφου, Φαίδωνα Φαίδωνος, και σε δύο επιτελικά στελέχη του αμερικανικού πανεπιστημίου της Βηρυτού που τον επισκέφθηκαν.
Βασικό θέμα συζήτησης ήταν η στρατηγική, ακαδημαϊκή συνεργασία με το ιστορικό πανεπιστήμιο της Βηρυτού που αποτελεί πυλώνα έρευνας και εκπαίδευσης στην ευρύτερη περιοχή της Μέσης Ανατολής.
Ιστορική αποστολή
Τα επιτελικά στελέχη του πανεπιστημίου αναφέρθηκαν στην ιστορική αποστολή του και μάλιστα την επιβίωσή του μέσα από πολέμους, οικονομική κατάρρευση και πολιτικές αναταράξεις, που δοκίμασαν τις τελευταίες δεκαετίες τον Λίβανο και υπογράμμισαν τη διαρκή παραγωγή σημαντικού ακαδημαϊκού έργου με διακεκριμένους αποφοίτους που έχουν διαμορφώσει και διαμορφώνουν τις εξελίξεις στην περιοχή.
Στάθηκαν ιδιαίτερα στην επέκταση του πανεπιστημίου και τη λειτουργία παραρτήματος στην Πάφο, με στόχο τη συμβολή, την επιστημονική εκπαιδευτική και οικονομική ζωή της Κύπρου και την εμβάθυνση των δεσμών με την Ελλάδα και τη Διασπορά στις ΗΠΑ.
Επίτευξη ισχυρών συνεργασιών
Από την πλευρά του, ο δήμαρχος Πάφου έκανε λόγο για την επίτευξη ισχυρών συνεργασιών που έχουν τη δυναμική να αναδείξουν την πόλη σε περιφερειακό κόμβο καινοτομίας, τεχνολογίας και ανώτατης εκπαίδευσης με την προσέλκυση φοιτητών από την Ευρώπη, την Ασία και την Αμερική.
Μάλιστα, επισήμανε ότι οι συνέργειες με την ομογένεια και με θεσμικούς εταίρους αποτελούν ισχυρή βάση για τη δημιουργία ενός εκπαιδευτικού δικτύου που θα ενώνει το νησί με τον παγκόσμιο Ελληνισμό.
Τέλος, ο αρχιεπίσκοπος Ελπιδοφόρος επιβεβαίωσε την ετοιμότητα της Αρχιεπισκοπής Αμερικής να στηρίξει το όλο εγχείρημα της συνεργασίας με αμερικανικά ακαδημαϊκά ιδρύματα, με πρώτο σταθμό το Ελληνικό Κολέγιο του Τιμίου Σταυρού στη Βοστώνη, που έχει μακρά παρουσία στον χώρο της ανώτατης εκπαίδευσης της ομογένειας.
Βασικό θέμα συζήτησης ήταν η στρατηγική, ακαδημαϊκή συνεργασία με το ιστορικό πανεπιστήμιο της Βηρυτού που αποτελεί πυλώνα έρευνας και εκπαίδευσης στην ευρύτερη περιοχή της Μέσης Ανατολής.
Ιστορική αποστολή
Τα επιτελικά στελέχη του πανεπιστημίου αναφέρθηκαν στην ιστορική αποστολή του και μάλιστα την επιβίωσή του μέσα από πολέμους, οικονομική κατάρρευση και πολιτικές αναταράξεις, που δοκίμασαν τις τελευταίες δεκαετίες τον Λίβανο και υπογράμμισαν τη διαρκή παραγωγή σημαντικού ακαδημαϊκού έργου με διακεκριμένους αποφοίτους που έχουν διαμορφώσει και διαμορφώνουν τις εξελίξεις στην περιοχή.
Στάθηκαν ιδιαίτερα στην επέκταση του πανεπιστημίου και τη λειτουργία παραρτήματος στην Πάφο, με στόχο τη συμβολή, την επιστημονική εκπαιδευτική και οικονομική ζωή της Κύπρου και την εμβάθυνση των δεσμών με την Ελλάδα και τη Διασπορά στις ΗΠΑ.
Επίτευξη ισχυρών συνεργασιών
Από την πλευρά του, ο δήμαρχος Πάφου έκανε λόγο για την επίτευξη ισχυρών συνεργασιών που έχουν τη δυναμική να αναδείξουν την πόλη σε περιφερειακό κόμβο καινοτομίας, τεχνολογίας και ανώτατης εκπαίδευσης με την προσέλκυση φοιτητών από την Ευρώπη, την Ασία και την Αμερική.
Μάλιστα, επισήμανε ότι οι συνέργειες με την ομογένεια και με θεσμικούς εταίρους αποτελούν ισχυρή βάση για τη δημιουργία ενός εκπαιδευτικού δικτύου που θα ενώνει το νησί με τον παγκόσμιο Ελληνισμό.
Τέλος, ο αρχιεπίσκοπος Ελπιδοφόρος επιβεβαίωσε την ετοιμότητα της Αρχιεπισκοπής Αμερικής να στηρίξει το όλο εγχείρημα της συνεργασίας με αμερικανικά ακαδημαϊκά ιδρύματα, με πρώτο σταθμό το Ελληνικό Κολέγιο του Τιμίου Σταυρού στη Βοστώνη, που έχει μακρά παρουσία στον χώρο της ανώτατης εκπαίδευσης της ομογένειας.
Ειδήσεις σήμερα:
Το σχέδιο Τραμπ για τη λήξη του πολέμου στην Ουκρανία: Παραχώρηση εδαφών και μείωση του στρατού
Καρέ - καρέ ο ξυλοδαρμός του 58χρονου στον Νέο Κόσμο, που τον οδήγησε στον θάνατο
Το οικογενειακό μυστικό για το θάνατο του μικρού Ανδρέα στην Αχαΐα - Γιατί έκρυψαν την αλήθεια για το τροχαίο με τη γουρούνα οι γονείς και οι συγγενείς του
Το σχέδιο Τραμπ για τη λήξη του πολέμου στην Ουκρανία: Παραχώρηση εδαφών και μείωση του στρατού
Καρέ - καρέ ο ξυλοδαρμός του 58χρονου στον Νέο Κόσμο, που τον οδήγησε στον θάνατο
Το οικογενειακό μυστικό για το θάνατο του μικρού Ανδρέα στην Αχαΐα - Γιατί έκρυψαν την αλήθεια για το τροχαίο με τη γουρούνα οι γονείς και οι συγγενείς του
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα