Η Κομισιόν παρουσίασε τη «στρατιωτική Σένγκεν» - Ταχείες στρατιωτικές μετακινήσεις σε 72 ώρες έως το 2027
Η ενεργοποίηση του νέου ευρωπαϊκού συστήματος μπορεί να γίνει με απόφαση του Συμβουλίου της ΕΕ – Θα επιτρέπεται παρέκκλιση από τους συνήθεις κανόνες όσον αφορά στη διέλευση στρατιωτικού εξοπλισμού εντός των κρατών-μελών της ΕΕ
Τη δημιουργία ενός «στρατιωτικού χώρου Σένγκεν» μέχρι το 2027, με σκοπό την ταχύτερη μεταφορά στρατευμάτων, οπλισμού και στρατιωτικού εξοπλισμού εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, παρουσίασε σήμερα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή.
Το νέο Ευρωπαϊκό Σύστημα Ενισχυμένης Αντίδρασης Στρατιωτικής Κινητικότητας, που προτείνει η Κομισιόν θα μπορούσε να ενεργοποιηθεί εντός 72 μόλις ωρών με απόφαση του Συμβουλίου της ΕΕ και θα επιτρέπει την παρέκκλιση από τους συνήθεις κανόνες αναφορικά με τη διέλευση στρατιωτικού εξοπλισμού εντός των κρατών - μελών της Ε.Ε, για χρονικό διάστημα ενός έτους.
Σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, σήμερα αρκετοί δρόμοι, γέφυρες, σιδηροδρομικές γραμμές, τούνελ, αεροδιάδρομοι και γέφυρες, δεν είναι κατάλληλα σχεδιασμένοι για να ανταπεξέλθουν στην ταχεία μεταφορά στρατιωτικού υλικού, ενώ οι κανόνες που επιβάλλουν τα κράτη - μέλη της Ε. Ε είναι κατακερματισμένοι, καθώς ορισμένες πρωτεύουσες απαιτούν προειδοποίηση ακόμα και 45 ημερών πριν επιτρέπουν τη διέλευση στρατιωτικού υλικού από το έδαφός τους.
Το εν λόγω σχέδιο της Κομισιόν, το οποίο παρουσίασαν σήμερα στις Βρυξέλλες η Χένα Βίρκουνεν, Εκτελεστική Αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την Τεχνολογική Κυριαρχία, την Ασφάλεια και τη Δημοκρατία, η Κάγια Κάλας, Ύπατη Εκπρόσωπος της Ένωσης για Εξωτερικές Υποθέσεις και Πολιτική Ασφάλειας, ο Άντριους Κουμπίλιους Επίτροπος Άμυνας και Διαστήματος και ο Απόστολος Τζιτζικώστας, Επίτροπος Μεταφορών και Τουρισμού, προβλέπει ότι κάθε κάθε κράτος - μέλος της ΕΕ θα διορίσει έναν εθνικό συντονιστή για τις στρατιωτικές μεταφορές, ο οποίος θα χρησιμεύει ως ενιαίο σημείο επαφής για άδειες, ειδοποιήσεις και αντιμετώπιση κρίσεων. Επί του παρόντος οι εμπλεκόμενοι φορείς στα κράτη - μέλη ποικίλουν, καθώς περιλαμβάνουν από υπουργεία Εξωτερικών μέχρι φορείς εσωτερικής ασφάλειας, γεγονός που επιβραδύνει τη διαδικασία στρατιωτικής κινητικότητας.
* Άρση των κανονιστικών εμποδίων: εισάγει τους πρώτους εναρμονισμένους κανόνες σε επίπεδο ΕΕ για τη στρατιωτική κινητικότητα και ορίζει σαφείς κανόνες και διαδικασίες για τις διασυνοριακές στρατιωτικές μετακινήσεις, με μέγιστο χρόνο επεξεργασίας τριών ημερών και απλουστευμένες τελωνειακές διατυπώσεις.
* Δημιουργία πλαισίου έκτακτης ανάγκης : ένα νέο Ευρωπαϊκό Σύστημα Ενισχυμένης Αντίδρασης Στρατιωτικής Κινητικότητας (EMERS) για ταχείες διαδικασίες και προτεραιότητα στην πρόσβαση σε υποδομές, υποστηρίζοντας τις ένοπλες δυνάμεις που δρουν στο πλαίσιο της ΕΕ ή του ΝΑΤΟ.
* Ενίσχυση της ανθεκτικότητας των υποδομών μεταφορών: αναβάθμιση βασικών διαδρόμων στρατιωτικής κινητικότητας της ΕΕ σε πρότυπα διπλής χρήσης και προστασία των στρατηγικών υποδομών με μια νέα εργαλειοθήκη ανθεκτικότητας. Οι στοχευμένες επενδύσεις θα ενισχύσουν την κυβερνοασφάλεια, την ενεργειακή ασφάλεια και την ετοιμότητα τόσο σε συνθήκες ειρήνης όσο και σε περιόδους κρίσης.
* Συγκέντρωση και κοινή χρήση δυνατοτήτων: ενισχύει την ετοιμότητα, την αλληλεγγύη και τη διαθεσιμότητα δυνατοτήτων στρατιωτικής κινητικότητας για τα κράτη μέλη με την εισαγωγή μιας Ομάδας Αλληλεγγύης και τη δυνατότητα δημιουργίας ενός Ψηφιακού Συστήματος Πληροφοριών Στρατιωτικής Κινητικότητας.
* Ενίσχυση της διακυβέρνησης και του συντονισμού: Μια νέα Ομάδα Μεταφορών Στρατιωτικής Κινητικότητας και μια ενισχυμένη Επιτροπή του Διευρωπαϊκού Δικτύου Μεταφορών TEN-T θα καθοδηγούν την εφαρμογή και θα παρακολουθούν την ετοιμότητα, με την υποστήριξη των Εθνικών Συντονιστών Διασυνοριακών Στρατιωτικών Μεταφορών σε κάθε κράτος μέλος.
Όπως δήλωσε μάλιστα χαρακτηριστικά ο Επίτροπος Κουμπίλιους «οι στρατοί κερδίζουν τις μάχες, αλλά η διοικητική μέριμνα κερδίζει τους πολέμους».
Παράλληλα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επιθυμεί να φέρει σε επαφή τις κοινότητες τεχνολογίας και άμυνας, να επιταχύνει τη χρήση προηγμένων τεχνολογιών σε στρατιωτικές δυνατότητες και να ενισχύσει την παραγωγική ικανότητα της Ευρώπης μέσω της καινοτομίας.
Για να επιτευχθεί αυτό, η πρόταση της Κομισιόν εστιάζει σε τέσσερις προτεραιότητες: την υποστήριξη των επενδύσεων σε αμυντικές εταιρείες, την επιτάχυνση της ανάπτυξης νέων τεχνολογιών, την επέκταση της πρόσβασης σε αμυντικές δυνατότητες και την ενίσχυση των δεξιοτήτων που απαιτούνται για τη διατήρηση του τεχνολογικού πλεονεκτήματος της Ευρώπης.
Συγκεκριμένα, η Επιτροπή προτείνει:
Οι τέσσερις προτεραιότητες
