Η Κομισιόν παρουσίασε τη «στρατιωτική Σένγκεν» - Ταχείες στρατιωτικές μετακινήσεις σε 72 ώρες έως το 2027

Η ενεργοποίηση του νέου ευρωπαϊκού συστήματος μπορεί να γίνει με απόφαση του Συμβουλίου της ΕΕ – Θα επιτρέπεται παρέκκλιση από τους συνήθεις κανόνες όσον αφορά στη διέλευση στρατιωτικού εξοπλισμού εντός των κρατών-μελών της ΕΕ