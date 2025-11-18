Tο Apotel® μας καλεί να ξανασκεφτούμε τον τρόπο που φροντίζουμε τον εαυτό μας και την καθημερινή μας ευεξία.
Γάζα: Σταματά η υδροδότηση για πάνω από 1 εκατ. ανθρώπους μετά τη σύλληψη εργαζόμενου από τη Χαμάς
Εταιρεία παροχής νερού που εξυπηρετεί περίπου τον μισό πληθυσμό σταμάτησε τις δραστηριότητές της – Στόχος να διαμαρτυρηθεί για την κράτηση ενός μέλους του προσωπικού από την οργάνωση
Με πρόβλημα στην παροχή του νερού κινδυνεύει ο μισός πληθυσμός στη Γάζα μετά την απόφαση εταιρείας που διαχειρίζεται μονάδες αφαλάτωσης νερού να διακόψει τις δραστηριότητές της για να διαμαρτυρηθεί για την κράτηση ενός μέλους του προσωπικού της από τη Χαμάς.
Ο Γιούσεφ Γιασίν, μέλος του διοικητικού συμβουλίου της Εταιρίας Αμπντούλ Σαλάμ Γιασίν, δήλωσε πως το μέτρο θα επηρεάσει πάνω από ένα εκατομμύριο ανθρώπους που υδροδοτούνται από την εταιρία υπό κανονικές συνθήκες.
Στη διακοπή λειτουργίας προχώρησαν και πάνω από 70 φορτηγά που μεταφέρουν περιέκτες νερού σε όλο τον θύλακα. Κάτι τέτοιο ενέχει τον κίνδυνο να υπάρξουν περαιτέρω προβλήματα στην παροχή νερού μετά τις σοβαρές ζημιές που υπέστη το δίκτυο αγωγών στη διάρκεια του πολέμου. «Ξέρω πως είναι καταστροφικό αλλά η προστασία των υπαλλήλων μας είναι ιερό ζήτημα», δήλωσε ο Γιασίν στο Ρόιτερς.
Σύμφωνα με τον Γιασίν, η Χαμάς δεν αιτιολόγησε γιατί προχώρησε στη σύλληψη αυτή αργά χθες Δευτέρα. Η Χαμάς δεν είχε κάποιο άμεσο σχόλιο όταν επικοινώνησε μαζί της σήμερα το Ρόιτερς.
Η Χαμάς ανακτά σταδιακά τον έλεγχο σε περιοχές της Γάζας από τις οποίες έχει αποσυρθεί το Ισραήλ καθώς οι μεταπολεμικές συνομιλίες για το μέλλον της συνεχίζονται. Ξένες δυνάμεις απαιτούν από την οργάνωση να εγκαταλείψει την κυβέρνηση, όμως δεν έχουν ακόμη συμφωνήσει ποιος θα την αντικαταστήσει.
Το Ισραήλ εξακολουθεί να ελέγχει περίπου τη μισή Λωρίδα της Γάζας. Η κίνηση θεωρείται μια σπάνια επίδειξη εναντίωσης της Χαμάς που διοικεί τον παλαιστινιακό θύλακα από το 2007. Διαδηλώσεις ξέσπασαν για λίγο τον Μάρτιο και τον Απρίλιο με τους διαδηλωτές να ζητούν να τελειώσει ο πόλεμος και η Χαμάς να παραδώσει την εξουσία, αλλά αυτές μειώθηκαν έπειτα από προειδοποίηση ότι η διατάραξη της τάξης δεν θα γινόταν ανεκτή.
Αν η διαμαρτυρία της εταιρίας συνεχιστεί, θα μπορούσε να οξύνει τη χρόνια κρίση νερού στον θύλακα, που έχει επιδεινωθεί περαιτέρω από δύο χρόνια πολέμου.
Το Ισραήλ σταμάτησε ολοκληρωτικά την παροχή νερού και ηλεκτρισμού στη Γάζα στις αρχές του πολέμου αλλά επανέλαβε κάποιον εφοδιασμό αργότερα.
Οι περισσότερες υποδομές παροχής νερού και αποχέτευσης έχουν καταστραφεί και τα αντλιοστάσια εξαρτώνται συχνά για τη λειτουργία τους από την παροχή ηλεκτρισμού από μικρές γεννήτριες, για τις οποίες τα καύσιμα σπάνια είναι διαθέσιμα.
