Σαρωτικές αλλαγές στο σύστημα ασύλου στη Βρετανία – Στα 20 χρόνια φτάνει η αναμονή για υπηκοότητα

Η δύσκολη ισορροπία των Εργατικών

Σε γενικές γραμμές, όπως επισημαίνει το CNN, η νέα πολιτική της Δανίας εμπνέεται από την προσέγγιση της Δανίας, που είναι μια από τις πιο αυστηρές στην Ευρώπη. Το Λονδίνο επιλέγει, ωστόσο, να πάει πιο μακριά καθώς η μακρά πορεία για την εγκατάσταση είναι πολύ μεγαλύτερη από τα 8 έτη της Δανίας.Μετά τη σαρωτική νίκη του στις εκλογές του 2024, το Εργατικό Κόμμα προσπαθεί να βρει μια ισορροπία ανάμεσα στην αντιμετώπιση της παράνομης μετανάστευσης και του να μην αποξενώσει την εκλογική του βάση, που είναι υπέρ μιας ήπιας προσέγγισης. Ωστόσο δεν καταφέρνει να πείσει ούτε τα δεξιά του που ζητούν πιο δραστικά μέτρα, αλλά ούτε και τα αριστερά που κρατούν αποστάσεις από τη σκληρή ρητορική του κόμματος.