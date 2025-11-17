Tο Apotel® μας καλεί να ξανασκεφτούμε τον τρόπο που φροντίζουμε τον εαυτό μας και την καθημερινή μας ευεξία.
Σαρωτικές αλλαγές στο σύστημα ασύλου στη Βρετανία – Στα 20 χρόνια φτάνει η αναμονή για υπηκοότητα
Σαρωτικές αλλαγές στο σύστημα ασύλου στη Βρετανία – Στα 20 χρόνια φτάνει η αναμονή για υπηκοότητα
Το σύστημα είναι σήμερα «εκτός ελέγχου», δήλωσε η υπουργός Εσωτερικών Σαμπάνα Μαχμούντ- Η δύσκολη ισορροπία των Εργατικών που προσπαθούν να ικανοποιήσουν το κοινό στα δεξιά και τα αριστερά τους
Η κυβέρνηση των Εργατικών υπό τον Κιρ Στάρμερ στη Βρετανία κατέθεσε τις προτάσεις της για την πιο εκτεταμένη μεταρρύθμιση της πολιτικής ασύλου της των τελευταίων δεκαετιών.
Μεταξύ άλλων, το καθεστώς του πρόσφυγα θα είναι προσωρινό, άρα θα επιστρέφονται στη χώρα τους όταν οι συνθήκες το επιτρέπουν, ενώ τετραπλασιάζεται η αναμονή για μόνιμη εγκατάσταση και φτάνει τα 20 χρόνια από πέντε που είναι σήμερα.
Ακόμη εισάγεται η χρήση τεχνητής νοημοσύνης που θα εκτιμά την ηλικία των αιτούντων, ώστε να μην υπάρχει το φαινόμενο αιτήσεων από ενήλικους που δηλώνουν ότι είναι κάτω των 18 ετών.
«Έχουμε ένα σύστημα που είναι εκτός ελέγχου», δήλωσε την Κυριακή η υπουργός Εσωτερικών Σαμπάνα Μαχμούντ, με καταγωγή από το Πακιστάν και η ίδια.
Το CNN σημειώνει ότι έπειτα από ένα καλοκαίρι διαμαρτυριών έξω από ξενοδοχεία που φιλοξενούν αιτούντες άσυλο, μια μαζική διαδήλωση κατά της μετανάστευσης στο Λονδίνο και συνεχείς επικρίσεις από το ακροδεξιό κόμμα Reform UK, η υπουργός ανακοίνωσε σχέδια για τον περιορισμό των παράνομων διαβάσεων με μικρά σκάφη από τη Γαλλία και την επιστροφή των προσφύγων στις χώρες καταγωγής τους, όταν αυτό είναι ασφαλές.
Στο 12μηνο Μάρτιος 2024-Μάρτιος 2025, οι αιτήσεις για άσυλο ήταν 109.343, αυξημένες κατά 17% σε σχέση με το προηγούμενο 12μηνο, αναφέρει το Reuters. Ο αριθμός για τη Βρετανία είναι και πάλι μικρότερος από αυτές στη Γαλλία, τη Γερμανία, την Ιταλία ή την Ισπανία, χώρες που πληθυσμιακά είναι συγκρίσιμες.
Εν τω μεταξύ, μειώνονται δραματικά οι αριθμοί των μεταναστών που φτάνουν νόμιμα στη χώρα. Στο 12μηνο Ιούνιος 2022-Ιούνιος 2023 έφτασαν στη χώρα 906.000 άνθρωποι ενώ τον επόμενο 12μηνο ήταν 431.000 άνθρωποι λόγω και πιο αυστηρών κανονισμών.
Σημειώνεται ότι η 20ετία αφορά τις νέες αφίξεις.
Το μέτρο, είπε η υπουργός, θα ανατρέψει την παραδοχή «που κρατά εδώ και πολλές γενιές» ότι η παροχή ασύλου στους πρόσφυγες μπορεί να οδηγήσει γρήγορα σε καθεστώς μόνιμου κατοίκου «και σε όλα τα δικαιώματα που το συνοδεύουν».
Δεύτερο βασικό σημείο, για όσους έχουν δικαίωμα εργασίας και μπορούν να συντηρήσουν τον εαυτό τους αλλά επιλέγουν να μην το κάνουν, είναι η κατάργηση των επιδομάτων στέγασης και των εβδομαδιαίων επιδομάτων. Όσοι παραβιάζουν τον νόμο θα χάσουν και αυτοί τα επιδόματα.
«Δεν είναι δίκαιο οι Βρετανοί πολίτες και οι μακροχρόνιοι κάτοικοι αυτής της χώρας να πρέπει να ακολουθούν έναν σύνολο κανόνων και να συμμορφώνονται, ενώ μια άλλη ομάδα ανθρώπων – που έχουν επίσης το δικαίωμα να εργάζονται – να τη γλιτώνουν χωρίς να συμμορφώνονται», είχε εξηγήσει η υπουργός.
Μεταξύ άλλων, το καθεστώς του πρόσφυγα θα είναι προσωρινό, άρα θα επιστρέφονται στη χώρα τους όταν οι συνθήκες το επιτρέπουν, ενώ τετραπλασιάζεται η αναμονή για μόνιμη εγκατάσταση και φτάνει τα 20 χρόνια από πέντε που είναι σήμερα.
Ακόμη εισάγεται η χρήση τεχνητής νοημοσύνης που θα εκτιμά την ηλικία των αιτούντων, ώστε να μην υπάρχει το φαινόμενο αιτήσεων από ενήλικους που δηλώνουν ότι είναι κάτω των 18 ετών.
«Έχουμε ένα σύστημα που είναι εκτός ελέγχου», δήλωσε την Κυριακή η υπουργός Εσωτερικών Σαμπάνα Μαχμούντ, με καταγωγή από το Πακιστάν και η ίδια.
Το CNN σημειώνει ότι έπειτα από ένα καλοκαίρι διαμαρτυριών έξω από ξενοδοχεία που φιλοξενούν αιτούντες άσυλο, μια μαζική διαδήλωση κατά της μετανάστευσης στο Λονδίνο και συνεχείς επικρίσεις από το ακροδεξιό κόμμα Reform UK, η υπουργός ανακοίνωσε σχέδια για τον περιορισμό των παράνομων διαβάσεων με μικρά σκάφη από τη Γαλλία και την επιστροφή των προσφύγων στις χώρες καταγωγής τους, όταν αυτό είναι ασφαλές.
Στο 12μηνο Μάρτιος 2024-Μάρτιος 2025, οι αιτήσεις για άσυλο ήταν 109.343, αυξημένες κατά 17% σε σχέση με το προηγούμενο 12μηνο, αναφέρει το Reuters. Ο αριθμός για τη Βρετανία είναι και πάλι μικρότερος από αυτές στη Γαλλία, τη Γερμανία, την Ιταλία ή την Ισπανία, χώρες που πληθυσμιακά είναι συγκρίσιμες.
Εν τω μεταξύ, μειώνονται δραματικά οι αριθμοί των μεταναστών που φτάνουν νόμιμα στη χώρα. Στο 12μηνο Ιούνιος 2022-Ιούνιος 2023 έφτασαν στη χώρα 906.000 άνθρωποι ενώ τον επόμενο 12μηνο ήταν 431.000 άνθρωποι λόγω και πιο αυστηρών κανονισμών.
Οι βασικοί άξονες του σχεδίουΠρώτον, τον τερματισμό της «αυτόματης πορείας» προς την απόκτηση μόνιμου καθεστώτος μετά από πέντε χρόνια παραμονής ενός πρόσφυγα στη Βρετανία. Σύμφωνα με τις αλλαγές, το καθεστώς ενός πρόσφυγα θα επανεξετάζεται πλέον κάθε 2,5 χρόνια κατά τη διάρκεια μιας περιόδου αναμονής 20 ετών, προτού μπορέσει να υποβάλει αίτηση για μόνιμη εγκατάσταση.
Σημειώνεται ότι η 20ετία αφορά τις νέες αφίξεις.
Το μέτρο, είπε η υπουργός, θα ανατρέψει την παραδοχή «που κρατά εδώ και πολλές γενιές» ότι η παροχή ασύλου στους πρόσφυγες μπορεί να οδηγήσει γρήγορα σε καθεστώς μόνιμου κατοίκου «και σε όλα τα δικαιώματα που το συνοδεύουν».
Δεύτερο βασικό σημείο, για όσους έχουν δικαίωμα εργασίας και μπορούν να συντηρήσουν τον εαυτό τους αλλά επιλέγουν να μην το κάνουν, είναι η κατάργηση των επιδομάτων στέγασης και των εβδομαδιαίων επιδομάτων. Όσοι παραβιάζουν τον νόμο θα χάσουν και αυτοί τα επιδόματα.
«Δεν είναι δίκαιο οι Βρετανοί πολίτες και οι μακροχρόνιοι κάτοικοι αυτής της χώρας να πρέπει να ακολουθούν έναν σύνολο κανόνων και να συμμορφώνονται, ενώ μια άλλη ομάδα ανθρώπων – που έχουν επίσης το δικαίωμα να εργάζονται – να τη γλιτώνουν χωρίς να συμμορφώνονται», είχε εξηγήσει η υπουργός.
Η δύσκολη ισορροπία των ΕργατικώνΣε γενικές γραμμές, όπως επισημαίνει το CNN, η νέα πολιτική της Δανίας εμπνέεται από την προσέγγιση της Δανίας, που είναι μια από τις πιο αυστηρές στην Ευρώπη. Το Λονδίνο επιλέγει, ωστόσο, να πάει πιο μακριά καθώς η μακρά πορεία για την εγκατάσταση είναι πολύ μεγαλύτερη από τα 8 έτη της Δανίας.
Μετά τη σαρωτική νίκη του στις εκλογές του 2024, το Εργατικό Κόμμα προσπαθεί να βρει μια ισορροπία ανάμεσα στην αντιμετώπιση της παράνομης μετανάστευσης και του να μην αποξενώσει την εκλογική του βάση, που είναι υπέρ μιας ήπιας προσέγγισης. Ωστόσο δεν καταφέρνει να πείσει ούτε τα δεξιά του που ζητούν πιο δραστικά μέτρα, αλλά ούτε και τα αριστερά που κρατούν αποστάσεις από τη σκληρή ρητορική του κόμματος.
Ειδήσεις σήμερα:
Μέσα Μαζικής Μεταφοράς: Το μεγαλύτερο λίφτινγκ μετά τους Ολυμπιακούς - Έρχονται 500 λεωφορεία, προσλήψεις οδηγών, νέοι συρμοί στο μετρό
Έκανα απόπειρα αυτοκτονίας όταν με εξαπάτησαν, με έσωσαν η Βρισηίδα και η αδερφή μου, λέει ο Σπύρος Μαρτίκας
Βίντεο: Απίστευτο ξύλο και μάχες σώμα με σώμα μεταξύ ποδοσφαιριστών σε αγώνα B' Εθνικής
Μέσα Μαζικής Μεταφοράς: Το μεγαλύτερο λίφτινγκ μετά τους Ολυμπιακούς - Έρχονται 500 λεωφορεία, προσλήψεις οδηγών, νέοι συρμοί στο μετρό
Έκανα απόπειρα αυτοκτονίας όταν με εξαπάτησαν, με έσωσαν η Βρισηίδα και η αδερφή μου, λέει ο Σπύρος Μαρτίκας
Βίντεο: Απίστευτο ξύλο και μάχες σώμα με σώμα μεταξύ ποδοσφαιριστών σε αγώνα B' Εθνικής
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα