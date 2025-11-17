Το Κρεμλίνο ελπίζει σε συνάντηση Πούτιν - Τραμπ και συζητά ανταλλαγή αιχμαλώτων με την Ουκρανία
ΚΟΣΜΟΣ
Ρωσία Κρεμλίνο Ουκρανία Βλαντίμιρ Πούτιν Ντμίτρι Πεσκόφ

Το Κρεμλίνο ελπίζει σε συνάντηση Πούτιν - Τραμπ και συζητά ανταλλαγή αιχμαλώτων με την Ουκρανία

Ο Πεσκόφ δήλωσε, επίσης, ότι η Μόσχα αντιδρά στο αμερικανικό νομοσχέδιο για κυρώσεις

Το Κρεμλίνο ελπίζει σε συνάντηση Πούτιν - Τραμπ και συζητά ανταλλαγή αιχμαλώτων με την Ουκρανία
4 ΣΧΟΛΙΑ
Το Κρεμλίνο δήλωσε σήμερα ότι ελπίζει πως μια σύνοδος κορυφής ανάμεσα στον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν και τον αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ θα μπορέσει να πραγματοποιηθεί μόλις ολοκληρωθεί η απαραίτητη προετοιμασία της.

Οι Πούτιν και Τραμπ είχαν συναντηθεί για τελευταία φορά στην Αλάσκα, όπου απέτυχαν να καταλήξουν σε κάποια απόφαση για τον πόλεμο στην Ουκρανία.

Τον περασμένο μήνα ανακοίνωσαν σχέδια για μια σύνοδο κορυφής στη Βουδαπέστη, όμως ο Τραμπ τα ακύρωσε λίγο αργότερα.

Κατά την ενημέρωση των δημοσιογράφων, ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ δήλωσε επίσης σήμερα ότι η Μόσχα βλέπει πολύ αρνητικά ένα νομοσχέδιο, για το οποίο ο Τραμπ είπε ότι βρίσκεται στο στάδιο της επεξεργασίας από τους Ρεπουμπλικανούς στις ΗΠΑ και ότι επιβάλλει κυρώσεις σε όποια χώρα κάνει δουλειές με τη Ρωσία.

Ο Πεσκόφ είπε ακόμα σήμερα ότι συνεχίζεται η συζήτηση για μια ενδεχόμενη ανταλλαγή αιχμαλώτων με την Ουκρανία, αλλά αρνήθηκε να παράσχει περισσότερες λεπτομέρειες.

Οι εμπόλεμες πλευρές έχουν πραγματοποιήσει πολλές ανταλλαγές αιχμαλώτων από το Φεβρουάριο 2022 που η Ρωσία έστειλε χιλιάδες στρατιώτες της να εισβάλουν στην Ουκρανία.

Ειδήσεις σήμερα:

Πού είχαμε διψήφια αύξηση του πληθωρισμού την εξαετία 2019 - 2025, γιατί υπήρξε αποκλιμάκωση το τελευταίο τρίμηνο

80χρονος στη Θεσσαλονίκη ανατίναξε το σπίτι του γιου του - Και το άλλο του παιδί τον κατηγορεί για εμπρησμό

Υπάλληλος πήρε λόγω λογιστικού λάθους, τους μισθούς 34 συναδέλφων - Αρνείται να τα επιστρέψει



4 ΣΧΟΛΙΑ

Thema Insights

Νέα εποχή συνδεσιμότητας με γρήγορες ταχύτητες σε όλα τα δυσπρόσιτα σχολεία της Ελλάδας από την COSMOTE TELEKOM

Γρήγορο ίντερνετ έως 300Mbps σε σχεδόν 600 σχολικές μονάδες με πάνω από 19.500 μαθητές

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης