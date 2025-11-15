Στη δημοσιότητα από Εθνικά Αρχεία των ΗΠΑ νέα στοιχεία για τη θρυλική αεροπόρο Αμέλια Ερχαρτ

Επιπλέον, η Διεθνής Ομάδα δήλωσε ότι μια εικόνα σόναρ που τραβήχτηκε λίγο πιο πέρα από την ακτή της απομακρυσμένης ατόλης αποκάλυψε κάτι που θα μπορούσε να είναι ένα φτερό ή μέρος της ατράκτου του αεροσκάφους της Έρχαρτ.