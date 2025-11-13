Φέτος, η Team Garmin Greece γιόρτασε το ορόσημο με συγκινήσεις και μεγάλα αποτελέσματα
Η παραγωγή πετρελαίου από την κοινοπραξία υπό την Exxon Mobil στη Γουιάνα φθάνει τα 900.000 βαρέλια την ημέρα
Η παραγωγή πετρελαίου από την κοινοπραξία υπό την Exxon Mobil στη Γουιάνα φθάνει τα 900.000 βαρέλια την ημέρα
Η εγκατάσταση Yellowtail έφθασε στη δυναμικότητα των 250.000 βαρελιών την ημέρα όπως σχεδιαζόταν
Η παραγωγή αργού της κοινοπραξίας υπό τον αμερικανικό κολοσσό του τομέα του πετρελαίου Exxon Mobil στη Γουιάνα έφθασε τα 900.000 βαρέλια σε ημερήσια βάση, ανέφερε η εταιρεία σε ανακοίνωσή της, μετά την έναρξη λειτουργίας της τέταρτης εγκατάστασής της στη χώρα, νωρίτερα φέτος.
Η εγκατάσταση Yellowtail έφθασε στη δυναμικότητα των 250.000 βαρελιών την ημέρα όπως σχεδιαζόταν, εξήγησε η εταιρεία.
Η Yellowtail ξεκίνησε τη λειτουργία της στις 8 Αυγούστου – τέσσερις μήνες νωρίτερα από το χρονοδιάγραμμα.
Οι συνεταίροι του Stabroek Block (θαλάσσια περιοχή εξόρυξης πετρελαίου και φυσικού αερίου στα ανοικτά των ακτών της Γουιάνας) έχουν επενδύσει πάνω από 60 δισεκατομμύρια δολάρια ΗΠΑ για την ανάπτυξη επτά έργων που έχουν εγκριθεί από την κυβέρνηση, συμπεριλαμβανομένων των Uaru, Whiptail και Hammerhead.
Οι αναπτύξεις στα Uaru και Whiptail, που αναμένεται να ξεκινήσουν το 2026 και το 2027, θα παράγουν περίπου 250.000 βαρέλια σε ημερήσια βάση έκαστο. Το Hammerhead, το έβδομο έργο, προβλέπεται να προσθέσει 150.000 βαρέλια σε ημερήσια βάση όταν ξεκινήσει η παραγωγή το 2029.
Ένα όγδοο έργο, το Longtail, βρίσκεται επί του παρόντος υπό κανονιστική αναθεώρηση. Μόλις εγκριθεί, η συνολική παραγωγική ικανότητα από το μπλοκ Stabroek αναμένεται να φτάσει τα 1,7 εκατομμύρια βαρέλια την ημέρα έως το 2030.
Η ExxonMobil Guyana εκμεταλλεύεται το οικόπεδο Stabroek με ποσοστό συμμετοχής 45%, ενώ η Hess κατέχει το 30% και η CNOOC το 25%.
Ειδήσεις σήμερα:
Βορίζια: Συνελήφθη 23χρονος ανιψιός του Καργάκη - Φέρεται να είναι αυτός που έβαλε τη βόμβα στο σπίτι των Φραγκιαδάκηδων
Εξέγερση σε δομή μεταναστών στις Σέρρες - 29 συλλήψεις, δύο αστυνομικοί τραυματίες
Σπανούλης - Ομπράντοβιτς: Η αγκαλιά που άργησε 15 χρόνια - Το παρασκήνιο μιας κόντρας που έφτασε στα άκρα
Η εγκατάσταση Yellowtail έφθασε στη δυναμικότητα των 250.000 βαρελιών την ημέρα όπως σχεδιαζόταν, εξήγησε η εταιρεία.
This, combined with strong operational performance from Liza Phase 1, Liza Phase 2, and Payara, has propelled national output to this record level. READ MORE HERE: https://t.co/tYrW4vTINX #yellowtail #OneGuyana #StabroekBlock pic.twitter.com/HQcj78WJxM— OilNOW (@oilnowgy) November 12, 2025
Η Yellowtail ξεκίνησε τη λειτουργία της στις 8 Αυγούστου – τέσσερις μήνες νωρίτερα από το χρονοδιάγραμμα.
Οι συνεταίροι του Stabroek Block (θαλάσσια περιοχή εξόρυξης πετρελαίου και φυσικού αερίου στα ανοικτά των ακτών της Γουιάνας) έχουν επενδύσει πάνω από 60 δισεκατομμύρια δολάρια ΗΠΑ για την ανάπτυξη επτά έργων που έχουν εγκριθεί από την κυβέρνηση, συμπεριλαμβανομένων των Uaru, Whiptail και Hammerhead.
Οι αναπτύξεις στα Uaru και Whiptail, που αναμένεται να ξεκινήσουν το 2026 και το 2027, θα παράγουν περίπου 250.000 βαρέλια σε ημερήσια βάση έκαστο. Το Hammerhead, το έβδομο έργο, προβλέπεται να προσθέσει 150.000 βαρέλια σε ημερήσια βάση όταν ξεκινήσει η παραγωγή το 2029.
Ένα όγδοο έργο, το Longtail, βρίσκεται επί του παρόντος υπό κανονιστική αναθεώρηση. Μόλις εγκριθεί, η συνολική παραγωγική ικανότητα από το μπλοκ Stabroek αναμένεται να φτάσει τα 1,7 εκατομμύρια βαρέλια την ημέρα έως το 2030.
Η ExxonMobil Guyana εκμεταλλεύεται το οικόπεδο Stabroek με ποσοστό συμμετοχής 45%, ενώ η Hess κατέχει το 30% και η CNOOC το 25%.
Ειδήσεις σήμερα:
Βορίζια: Συνελήφθη 23χρονος ανιψιός του Καργάκη - Φέρεται να είναι αυτός που έβαλε τη βόμβα στο σπίτι των Φραγκιαδάκηδων
Εξέγερση σε δομή μεταναστών στις Σέρρες - 29 συλλήψεις, δύο αστυνομικοί τραυματίες
Σπανούλης - Ομπράντοβιτς: Η αγκαλιά που άργησε 15 χρόνια - Το παρασκήνιο μιας κόντρας που έφτασε στα άκρα
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα