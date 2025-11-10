Φιλιππίνες: Τουλάχιστον τέσσερις νεκροί και πάνω από 1,4 εκατ. εκτοπισμένοι από τον υπερτυφώνα Φουνγκ-γουόνγκ
Φιλιππίνες: Τουλάχιστον τέσσερις νεκροί και πάνω από 1,4 εκατ. εκτοπισμένοι από τον υπερτυφώνα Φουνγκ-γουόνγκ
Η χώρα μετρά τις πληγές της, καθώς ο υπερτυφώνας προκάλεσε εκτεταμένες ζημιές στις υποδομές και απομόνωσε ολόκληρες πόλεις, λιγότερο από μια εβδομάδα μετά το καταστροφικό πέρασμα του τυφώνα Καλμάγκι
Τουλάχιστον τέσσερις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και περισσότεροι από 1,4 εκατομμύρια κάτοικοι αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους, καθώς ο υπερτυφώνας Φουνγκ-γουόνγκ έπληξε τη Φιλιππίνες το βράδυ της Κυριακής(9/11), με το επίκεντρό του να φτάνει στην επαρχία Αουρόρα, σύμφωνα με το Γραφείο Πολιτικής Άμυνας. Περισσότεροι από 30 εκατομμύρια άνθρωποι βρέθηκαν εκτεθειμένοι στον κίνδυνο.
Ένα άτομο πνίγηκε στις πλημμύρες στην επαρχία Καταντουάνες, ενώ άλλο ένα σκοτώθηκε όταν κατέρρευσε το σπίτι του στην πόλη Κατμπαλόγκαν. Δύο κατολισθήσεις σε πόλεις της επαρχίας Νουέβα Βισκάγια προκάλεσαν τον θάνατο δύο παιδιών και τον τραυματισμό τεσσάρων ακόμη, σύμφωνα με την αστυνομία.
Ο Φουνγκ-γουόνγκ, με πλάτος 1.800 χιλιομέτρων, συνοδευόταν από ανέμους που έφταναν τα 230 χλμ/ώρα, προκαλώντας τεράστιες ζημιές σε υποδομές και κατοικίες σε αρκετές περιοχές της Λουσόν. Ο τυφώνας εξασθένησε μέσα στη νύχτα και κινήθηκε προς τη Θάλασσα της Νότιας Κίνας, σύμφωνα με τις κρατικές μετεωρολογικές υπηρεσίες.
Οι αρχές έκλεισαν σχολεία και κυβερνητικά γραφεία τη Δευτέρα και την Τρίτη, καθώς ισχυρές βροχές και άνεμοι προκάλεσαν πλημμύρες σε τουλάχιστον 132 χωριά του βορρά. Σε ένα από αυτά, κάτοικοι εγκλωβίστηκαν στις στέγες τους καθώς η στάθμη του νερού ανέβαινε ραγδαία.
Περισσότερες από 325 εσωτερικές και 61 διεθνείς πτήσεις ακυρώθηκαν, ενώ περίπου 6.600 επιβάτες και εργαζόμενοι σε πλοία παρέμειναν αποκλεισμένοι στα λιμάνια, μετά την απαγόρευση απόπλου λόγω της κακοκαιρίας.
Ο Φουνγκ-γουόνγκ έπληξε τη χώρα λίγες ημέρες μετά τον φονικό τυφώνα Καλμάγκι, ο οποίος κόστισε τη ζωή σε 224 ανθρώπους. Παρά το νέο κύμα καταστροφών, η Μανίλα δεν έχει ζητήσει ακόμη διεθνή βοήθεια, αν και οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Ιαπωνία έχουν δηλώσει έτοιμες να συνδράμουν, σύμφωνα με αξιωματούχους.
This was the Island of Catanduanes in the Philippines during Super Typhoon Fung-Wong (UwanPH).— Volcaholic 🌋 (@volcaholic1) November 10, 2025
From all the footage I've seen, I'd say they came off the worst. Fingers crossed this is the last typhoon of the season. They've had enough!pic.twitter.com/Q8GcygAjjt
