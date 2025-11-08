Τουρκία: Έξι νεκροί σε πυρκαγιά σε αποθήκη αρωμάτων - Δείτε βίντεο

Ένα από τα κορυφαία αθλητικά γεγονότα της χώρας με την στήριξη της COSMOTE TELEKOM
Δύο όροφοι του κτιρίου που χρησιμοποιούνταν ως αποθήκη και εργοστάσιο απανθρακώθηκαν από τη φωτιά
Έξι άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και δύο τραυματίστηκαν σε πυρκαγιά που ξέσπασε σήμερα το πρωί σε αποθήκη αρωματοποιίας στο Ντιλόβασι, στο βορειοδυτικό τμήμα της Τουρκίας, μετέδωσαν τουρκικά μέσα ενημέρωσης.
«Έξι συμπολίτες μας έχασαν δυστυχώς τη ζωή τους. Ένας νοσηλεύεται τώρα. Επενέβησαν πυροσβέστες, ομάδες διάσωσης και του δήμου. Η πυρκαγιά έχει πλέον τεθεί υπό έλεγχο, αλλά το κτίριο έχει υποστεί σοβαρές ζημιές. Διεξάγεται έρευνα», δήλωσε στο τουρκικό δημόσιο τηλεοπτικό δίκτυο TRT Haber ο Ιλχαμί Ακτάς, ο κυβερνήτης της επαρχίας Κοτζαελί, στην οποία υπάγεται η πόλη του Ντιλόβασι.
Δύο όροφοι ενός κτιρίου που χρησιμοποιείτο ως αποθήκη και εργοστάσιο παρασκευής αρωμάτων απανθρακώθηκαν από τη φωτιά, η οποία ξέσπασε από άγνωστη μέχρι στιγμής αιτία, σύμφωνα με πλάνα που μετέδωσαν τα τουρκικά μέσα ενημέρωσης.
Το Ντιλόβασι, βιομηχανική πόλη που βρίσκεται περίπου 70 χιλιόμετρα νοτιοανατολικά της Κωνσταντινούπολης, φιλοξενεί πολλά εργοστάσια και αποθήκες.
Kocaeli’nin Dilovası ilçesindeki parfüm fabrikasında çıkan yangında yaşamını yitiren 7 emekçimize Allah’tan rahmet, ailelerine, yakınlarına ve çalışma arkadaşlarına sabır ve başsağlığı diliyorum.— Burhanettin Bulut (@eczburhan) November 8, 2025
Güvenli olmayan koşullar, alınmayan önlemler, emekçilerin canının hiçe sayılması… pic.twitter.com/c3fasCFdp6
Kocaeli Dilovası'nda bir parfüm deposunda çıkan yangında 7 kişi hayatını kaybetti.— sevda turkusev (@sevdaturkusev) November 8, 2025
Acı bir okay, Allah ailelerine sabır versin. 🤲🏻 pic.twitter.com/7IHcCfCf9M
