Ο Τραμπ δηλώνει ανοικτός σε συζήτηση για άρση των κυρώσεων κατά του Ιράν
Ο πρόεδρος των ΗΠΑ αποκάλυψε ότι η Τεχεράνη έχει ζητήσει επανειλημμένα την άρση των αμερικανικών κυρώσεων, ενώ προανήγγειλε σύντομη ανάπτυξη διεθνούς δύναμης στη Γάζα
Ο Ντόναλντ Τραμπ είπε χθες ότι το Ιράν έχει ζητήσει επανειλημμένα να αρθούν οι αμερικανικές κυρώσεις σε βάρος του και πρόσθεσε πως είναι «ανοικτός» σε συζήτηση γι’ αυτό.
«Το Ιράν έχει ζητήσει να αρθούν οι κυρώσεις», ανέφερε ο Αμερικανός πρόεδρος σε δημοσιογράφους, ερωτηθείς σχετικά κατά τη διάρκεια δείπνου που παρέθετε σε ηγέτες κρατών της κεντρικής Ασίας, προσθέτοντας: «Το Ιράν αντιμετωπίζει πολύ βαριές αμερικανικές κυρώσεις και αυτό κάνει πολύ δύσκολο για αυτούς (σ.σ. τους Ιρανούς) να κάνουν ό,τι θα ήθελαν να μπορούν να κάνουν, κι είμαι ανοικτός σε αυτό, θα δούμε τι θα γίνει αλλά είμαι ανοικτός σε αυτό».
Παράλληλα ο Αμερικανός πρόεδρος διαβεβαίωσε ότι η σχεδιαζόμενη διεθνής δύναμη σταθεροποίησης (ΔΔΣ) θα αναπτυχθεί «πολύ σύντομα» στη Λωρίδα της Γάζας, την επομένη της ανακοίνωσης των ΗΠΑ πως έχουν καταρτίσει σχέδιο ψηφίσματος του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ προορισμένο να επικυρώσει το σχέδιο του Αμερικανού προέδρου.
«Πολύ σύντομα. Θα γίνει πολύ σύντομα. Και τα πράγματα πάνε καλά στη Γάζα», απάντησε ο Τραμπ ερωτηθείς από δημοσιογράφο στον Λευκό Οίκο για την αναμενόμενη ανάπτυξη τέτοιας δύναμης στον παλαιστινιακό θύλακο, όπου η ανθρωπιστική κατάσταση παραμένει ακόμη πολύ επισφαλής, σχεδόν έναν μήνα μετά την κήρυξη κατάπαυσης του πυρός ανάμεσα στο Ισραήλ και τη Χαμάς.
«Έχουμε πολλές χώρες που δηλώνουν εθελόντριες να επέμβουν σε περίπτωση προβλήματος με τη Χαμάς, για παράδειγμα», ή αν ενσκήψει «οποιοδήποτε άλλο πρόβλημα», πρόσθεσε απευθυνόμενος στον Τύπο ο μεγιστάνας, στο περιθώριο συνάντησης στον Λευκό Οίκο με ηγέτες κρατών της κεντρικής Ασίας.
Οι ΗΠΑ παρουσίασαν προχθές Τετάρτη σε χώρες-εταίρους τους σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ προορισμένο να υποστηρίξει το ειρηνευτικό σχέδιο του Ντόναλντ Τραμπ για τη Λωρίδα της Γάζας, συμπεριλαμβανομένης της ανάπτυξης διεθνούς δύναμης, ανακοίνωσε η αμερικανική μόνιμη αντιπροσωπεία στον διεθνή οργανισμό.
Ο Aμερικανός πρεσβευτής Μάικ Γουόλτς συναντήθηκε με αντιπροσώπους των δέκα εκλεγμένων μελών του ΣΑ και περιφερειακών εταίρων (Αίγυπτος, Κατάρ, ΗΑΕ, Σαουδική Αραβία, Τουρκία), διευκρίνισε εκπρόσωπος της αντιπροσωπείας σε ανακοίνωσή της, προσθέτοντας πως αυτό δείχνει την «υποστήριξη της περιφέρειας» στο σχέδιο.
Σύμφωνα με διπλωματικές πηγές, αρκετές χώρες έχουν εκφράσει την βούλησή τους να συμμετάσχουν στη ΔΔΣ, ιδίως η Ινδονησία, όμως επιμένουν πως πρέπει να υπάρξει εντολή του Συμβουλίου Ασφαλείας για να αναπτύξουν στρατεύματα στον παλαιστινιακό θύλακο.
Η δημιουργία και η ανάπτυξή της προβλεπόταν στην πρόταση Τραμπ που οδήγησε στην κήρυξη της εύθραυστης κατάπαυσης του πυρός τη 10η Οκτωβρίου, έπειτα από δυο χρόνια καταστροφικού πολέμου με έναυσμα την άνευ προηγουμένου έφοδο στο νότιο τμήμα της ισραηλινής επικράτειας την 7η Οκτωβρίου 2023.
Με βάση το κείμενο, θα αποτελείται από συμμαχία κυρίως αραβικών και μουσουλμανικών κρατών και σκοπός είναι να αναπτυχθεί για να εγγυάται την ασφάλεια στις περιοχές από όπου θα αποσύρεται ο στρατός του Ισραήλ.
