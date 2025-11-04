Γάζα: Η ανθρωπιστική βοήθεια δεν επαρκεί για να καλύψει τις ανάγκες των κατοίκων

Μετά την κατάπαυση του πυρός το WFP έχει φέρει στη Γάζα 20.000 μετρικούς τόνους σε τρόφιμα, περίπου τη μισή ποσότητα που απαιτείται για να καλυφθούν οι ανάγκες των κατοίκων. Έχει ανοίξει επίσης 44 από τα 145 κέντρα διανομής, που είναι ο τελικός στόχος του.Λείπει ωστόσο η ποικιλία των τροφίμων που απαιτούνται για να τερματιστεί ο υποσιτισμός. «Τα περισσότερα νοικοκυριά με τα οποία μιλήσαμε τρώνε μόνο δημητριακά, όσπρια, ξηρά τροφή και οι άνθρωποι δεν μπορούν να επιβιώσουν μόνο με αυτά για μεγάλο χρονικό διάστημα. Είναι εξαιρετικά σπάνιο να καταναλώσουν κρέας, αυγά, λαχανικά και φρούτα», είπε η Ετέφα.Η συνεχιζόμενη έλλειψη καυσίμων, όπως και υγραερίου για το μαγείρεμα, παρεμποδίζει τις προσπάθειες καταπολέμησης του υποσιτισμού. Έξι στους δέκα κατοίκους μαγειρεύουν καίγοντας σκουπίδια.Καθώς ο χειμώνας πλησιάζει, οι κάτοικοι της Γάζας χρειάζονται καταλύματα. Οι τέντες διαλύονται. Τα κτίρια που σώθηκαν από τους βομβαρδισμούς συχνά είναι ασταθή και επικίνδυνα.«Οι συνθήκες διαβίωσης είναι αδιανόητες», είπε η Σάινα Λόου, η εκπρόσωπος του Norwegian Refugee Council, που έχει τεθεί επικεφαλής μιας ομάδας υπηρεσιών που εργάζονται για να αντιμετωπίσουν την έλλειψη στέγης στη Γάζα. Το NRC υπολογίζει ότι 1,5 εκατομμύριο άνθρωποι χρειάζονται κατάλυμα στη Γάζα αλλά ακόμη το Ισραήλ δεν έχει εγκρίνει την είσοδο σκηνών και τεντών.