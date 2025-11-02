Η Βουλγαρία ψάχνει εξαίρεση από τις κυρώσεις Τραμπ στο ρωσικό πετρέλαιο - Σε κίνδυνο το 80% των καυσίμων της χώρας
Η Βουλγαρία φιλοξενεί το τεράστιο διυλιστήριο της Lukoil στο Μπουργκάς, το οποίο παρέχει έως και το 80% των καυσίμων της χώρας
Το ενδεχόμενο να ζητήσει εξαίρεση από τις νέες αμερικανικές κυρώσεις κατά της μεγαλύτερης ιδιωτικής εταιρείας πετρελαίου της Ρωσίας εξετάζει η Βουλγαρία, σύμφωνα όσα αναφέρει το Politico, επικαλούμενο δύο άτομα που είναι εξοικειωμένα με το θέμα, καθώς η κυβέρνηση της βαλκανικής χώρας φοβάται ότι τα μέτρα θα προκαλέσουν σοβαρή έλλειψη καυσίμων και λαϊκές αντιδράσεις.
Ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε την περασμένη εβδομάδα κυρώσεις κατά των δύο μεγαλύτερων παραγωγών πετρελαίου της Ρωσίας, Rosneft και Lukoil, προκαλώντας αρκετές χώρες της ΕΕ, στις οποίες δραστηριοποιούνται οι εταιρείες (όπως η Ουγγαρία), να επιδιώξουν εξαιρέσεις.
Η Βουλγαρία φιλοξενεί το τεράστιο διυλιστήριο της Lukoil στο Μπουργκάς, το οποίο παρέχει έως και το 80% των καυσίμων της χώρας. Η εταιρεία έχει ιστορικά ασκήσει τεράστια οικονομική επιρροή στη βαλκανική χώρα, ενώ η εγκατάσταση έχει συνδεθεί στο παρελθόν με την εκμετάλλευση κενών στις κυρώσεις της ΕΕ.
Τώρα, η βουλγαρική κυβέρνηση ζητάει από την Ουάσινγκτον να της υποδείξει πώς πρέπει να προχωρήσει για να ζητήσει παράταση στην επιβολή κυρώσεων πέραν της ημερομηνίας έναρξής τους, στις 21 Νοεμβρίου, σύμφωνα με άτομα που ενημερώθηκαν για το θέμα και τους παραχωρήθηκε ανωνυμία για να μιλήσουν ελεύθερα για ευαίσθητα θέματα.
Η κυβέρνηση ανησυχεί ότι οι κυρώσεις θα μπορούσαν να αναγκάσουν το διυλιστήριο να σταματήσει να λειτουργεί, καθώς οι τράπεζες αποσύρονται από την εγκατάσταση, είπαν τα άτομα, προκαλώντας εκτεταμένη έλλειψη καυσίμων και διαμαρτυρίες.
Η Σόφια υποστηρίζει ότι αυτό θα μπορούσε να επιταχύνει την πτώση της κυβέρνησης, ανέφεραν οι πηγές, ενισχύοντας την υποστήριξη προς τον πρόεδρο της Βουλγαρίας Ρούμεν Ράντεφ, μια προσωπικότητα που θεωρείται από ορισμένους φιλορωσική και έχει δημοσιοποιήσει την ιδέα της δημιουργίας ενός νέου πολιτικού κόμματος.
