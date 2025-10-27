Σκάνδαλο στην Ιταλία: Χάκερς έκλεβαν προσωπικά δεδομένα και εκβίαζαν πολιτικούς και επιχειρηματίες

Το wellness μπορεί να ξεκινήσει από μια απλή κίνηση, μια νέα συνήθεια ή μια συσκευή που μας φροντίζει και βελτιώνει την κάθε μας μέρα
Αποκαλύψεις σοκ από τις ιταλικές εισαγγελικές αρχές: δίκτυο χάκερ με έδρα το Μιλάνο υπέκλεπτε και πουλούσε ευαίσθητα κρατικά δεδομένα για πολιτικούς, επιχειρηματίες και ιδιώτες
Η εισαγγελία του Μιλάνου αποκάλυψε ένα από τα μεγαλύτερα σκάνδαλα κυβερνοπαρακολούθησης στην Ευρώπη: μια οργάνωση που φέρεται να διατηρούσε πρόσβαση σε εθνικές βάσεις δεδομένων της Ιταλίας όπως το σύστημα SDI (Sistema di Indagine) της αστυνομίας και να εμπορευόταν πληροφορίες για λογαριασμό εταιρειών, συμβούλων και πολιτικών προσώπων.
Σύμφωνα με το Politico, στο επίκεντρο βρίσκεται η εταιρεία Equalize srl, που ιδρύθηκε από τον πρώην καραμπινιέρο Carmine Gallo και συνεργαζόταν με τη Mercury Advisors, εταιρεία στρατηγικής επικοινωνίας με δεσμούς στον επιχειρηματία Enrico Pazzali, πρώην επικεφαλής του κέντρου εκθέσεων του Μιλάνου (Fondazione Fiera Milano).
Οι αρχές εκτιμούν ότι ο Gallo και ο στενός του συνεργάτης Nunzio Samuele Calamucci ήταν οι εγκέφαλοι της επιχείρησης. Μέσω παράνομων προσβάσεων, το δίκτυο απέκτησε εκατοντάδες χιλιάδες αρχεία — μεταξύ αυτών οικονομικά, φορολογικά και ιατρικά δεδομένα δημοσίων προσώπων. Οι πληροφορίες αυτές πωλούνταν αργότερα σε τρίτους με σκοπό είτε τον εκβιασμό είτε την πολιτική χειραγώγηση.
Η ομάδα φέρεται να λειτουργούσε σαν «ιδιωτική υπηρεσία πληροφοριών». Μέσω εσωτερικών επαφών σε σώματα ασφαλείας και δημοσίων υπηρεσιών, οι εμπλεκόμενοι αποκτούσαν κωδικούς πρόσβασης σε κρατικά συστήματα. Εκεί εντόπιζαν και εξήγαν φακέλους για επιλεγμένα πρόσωπα — πολιτικούς, δημοσιογράφους, επιχειρηματίες — τους οποίους στη συνέχεια «πακετάριζαν» σε εκθέσεις με τη μορφή «συμβουλευτικών αναφορών» για εταιρείες και λόμπι.
Οι έρευνες αποκάλυψαν συνομιλίες όπου ο Calamucci αναφέρει ότι διαθέτει «σκληρό δίσκο με 800.000 αρχεία SDI», ενώ οι εισαγγελείς κατέσχεσαν servers με ευαίσθητα δεδομένα από τα γραφεία της Equalize.
Στους πελάτες του κυκλώματος περιλαμβάνονταν, σύμφωνα με ιταλικά μέσα, εταιρείες δημοσίων σχέσεων, χρηματοοικονομικοί σύμβουλοι και πολιτικοί παράγοντες που ζητούσαν «στοχευμένες πληροφορίες» για αντιπάλους ή συνεργάτες.
Η υπόθεση αγγίζει υψηλά ιστάμενους κύκλους της ιταλικής οικονομίας. Ο Enrico Pazzali, που μέχρι πρότινος είχε δημόσιους ρόλους στο Μιλάνο και συμμετείχε σε επιτροπές ανάπτυξης της πόλης, εμφανίζεται να έχει συνεργαστεί επαγγελματικά με πρόσωπα της Equalize μέσω της Mercury Advisors. Αν και ο ίδιος αρνείται κάθε εμπλοκή, οι ανακριτές εξετάζουν εάν οι υπηρεσίες του χρησιμοποιήθηκαν για «επιχειρησιακή κάλυψη» του δικτύου.
Το Politico επισημαίνει ότι η υπόθεση εγείρει «σοβαρά ερωτήματα για τη διαφάνεια στον χώρο των πολιτικών επικοινωνιών στην Ιταλία», καθώς εταιρείες lobbying φαίνεται να αξιοποίησαν στοιχεία που προέρχονταν από παράνομη πρόσβαση.
συγκρότηση και συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση,
παράνομη πρόσβαση σε υπολογιστικά συστήματα,
διαρροή απορρήτων δεδομένων,
εμπορία πληροφοριών και εκβιασμό.
Η εισαγγελία του Μιλάνου έχει ήδη ζητήσει τη συνεργασία της ιταλικής υπηρεσίας πληροφοριών (AISI) για να διερευνηθεί αν μέρος των δεδομένων διακινήθηκε εκτός Ιταλίας. Το υπουργείο Εσωτερικών προχώρησε παράλληλα σε έλεγχο ασφαλείας όλων των εθνικών βάσεων δεδομένων, μετά τις ενδείξεις ότι η παραβίαση ενδέχεται να είχε διάρκεια άνω των τριών ετών.
Πώς δρούσε το δίκτυο
Πολιτικές προεκτάσεις και εμπλοκή επιχειρηματιών
Οι κατηγορίες και οι επόμενες κινήσεις

Οι συλληφθέντες αντιμετωπίζουν βαρύτατες κατηγορίες:
Η εισαγγελία του Μιλάνου έχει ήδη ζητήσει τη συνεργασία της ιταλικής υπηρεσίας πληροφοριών (AISI) για να διερευνηθεί αν μέρος των δεδομένων διακινήθηκε εκτός Ιταλίας. Το υπουργείο Εσωτερικών προχώρησε παράλληλα σε έλεγχο ασφαλείας όλων των εθνικών βάσεων δεδομένων, μετά τις ενδείξεις ότι η παραβίαση ενδέχεται να είχε διάρκεια άνω των τριών ετών.
Οι ιταλικές αρχές χαρακτηρίζουν την υπόθεση «απειλή για τη δημοκρατία και την εμπιστοσύνη στους κρατικούς θεσμούς». Η αποκάλυψη ενός οργανωμένου μηχανισμού κυβερνοκατασκοπείας, με διασυνδέσεις σε πρώην αστυνομικούς και εταιρείες επικοινωνίας, έχει προκαλέσει πολιτικό σεισμό στο Μιλάνο — και φόβους ότι ανάλογες πρακτικές μπορεί να έχουν χρησιμοποιηθεί σε ευρωπαϊκό επίπεδο.
