Σκάνδαλο στην Ιταλία: Χάκερς έκλεβαν προσωπικά δεδομένα και εκβίαζαν πολιτικούς και επιχειρηματίες

Οι ιταλικές αρχές χαρακτηρίζουν την υπόθεση «απειλή για τη δημοκρατία και την εμπιστοσύνη στους κρατικούς θεσμούς». Η αποκάλυψη ενός οργανωμένου μηχανισμού κυβερνοκατασκοπείας, με διασυνδέσεις σε πρώην αστυνομικούς και εταιρείες επικοινωνίας, έχει προκαλέσει πολιτικό σεισμό στο Μιλάνο — και φόβους ότι ανάλογες πρακτικές μπορεί να έχουν χρησιμοποιηθεί σε ευρωπαϊκό επίπεδο.