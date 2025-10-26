Βοηθάμε το σώμα μας να ανακτήσει την ενέργεια και την ισορροπία του επιλέγοντας 100% φυσικές, αποτοξινωτικές φόρμουλες με στοχευμένη δράση.
Η ΥΠΕΞ της Βόρειας Κορέας Τσε θα επισκεφθεί τη Ρωσία και τη Λευκορωσία
Η ΥΠΕΞ της Βόρειας Κορέας Τσε θα επισκεφθεί τη Ρωσία και τη Λευκορωσία
Η σχέση της Βόρειας Κορέας και της Ρωσίας ενισχύθηκε σημαντικά μετά την εισβολή των ρωσικών ενόπλων δυνάμεων στην Ουκρανία τον Φεβρουάριο το 2022
Η υπουργός Εξωτερικών της Βόρειας Κορέας Τσε Σον Χούι θα μεταβεί στη Ρωσία και στη Λευκορωσία, μετέδωσε σήμερα το επίσημο πρακτορείο ειδήσεων KCNA, χωρίς να δώσει διευκρινίσεις για το χρονοδιάγραμμα.
Η επικεφαλής της βορειοκορεατικής διπλωματίας θα ταξιδέψει στις δυο χώρες «κατόπιν προσκλήσεων των υπουργείων Εξωτερικών» της Μόσχας και του Μινσκ, κατά το πρακτορείο.
Η σχέση της Βόρειας Κορέας και της Ρωσίας ενισχύθηκε σημαντικά μετά την εισβολή των ρωσικών ενόπλων δυνάμεων στην Ουκρανία τον Φεβρουάριο το 2022, με την Πιονγκγιάνγκ να παρέχει υποστήριξη στον σύμμαχό της.
Ο βορειοκορεάτης ηγέτης Κιμ Γιονγκ Ουν συναντήθηκε με τον ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν και τον λευκορώσο ομόλογό του Αλεξάντρ Λουκάσενκα τον Σεπτέμβριο στο Πεκίνο, στο περιθώριο στρατιωτικής παρέλασης για την 80ή επέτειο από το τέλος του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου.
Η ανακοίνωση των επισκέψεων της ΥΠΕΞ Τσε καταγράφεται καθώς ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ αναμένεται από την Τετάρτη στη Νότια Κορέα, όπου θα συμμετάσχει στη σύνοδο της Οικονομικής Συνεργασίας Ασίας-Ειρηνικού (APEC).
Ο ρεπουμπλικάνος έχει δηλώσει επανειλημμένα πως είναι «ανοικτός» σε πιθανή συνάντηση με τον βορειοκορεάτη ηγέτη Κιμ κατά την ασιατική περιοδεία του, για πρώτη φορά μετά το 2019, κατά την πρώτη του θητεία στο αξίωμα. Από την άλλη, ο βορειοκορεάτης ηγέτης είπε πως η επανέναρξη του διαλόγου με την Ουάσιγκτον έχει προϋπόθεση την εγκατάλειψη της αμερικανικής απαίτησης να καταστραφεί το πυρηνικό οπλοστάσιο της Πιονγκγιάνγκ.
Η επικεφαλής της βορειοκορεατικής διπλωματίας θα ταξιδέψει στις δυο χώρες «κατόπιν προσκλήσεων των υπουργείων Εξωτερικών» της Μόσχας και του Μινσκ, κατά το πρακτορείο.
Η σχέση της Βόρειας Κορέας και της Ρωσίας ενισχύθηκε σημαντικά μετά την εισβολή των ρωσικών ενόπλων δυνάμεων στην Ουκρανία τον Φεβρουάριο το 2022, με την Πιονγκγιάνγκ να παρέχει υποστήριξη στον σύμμαχό της.
Ο βορειοκορεάτης ηγέτης Κιμ Γιονγκ Ουν συναντήθηκε με τον ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν και τον λευκορώσο ομόλογό του Αλεξάντρ Λουκάσενκα τον Σεπτέμβριο στο Πεκίνο, στο περιθώριο στρατιωτικής παρέλασης για την 80ή επέτειο από το τέλος του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου.
Η ανακοίνωση των επισκέψεων της ΥΠΕΞ Τσε καταγράφεται καθώς ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ αναμένεται από την Τετάρτη στη Νότια Κορέα, όπου θα συμμετάσχει στη σύνοδο της Οικονομικής Συνεργασίας Ασίας-Ειρηνικού (APEC).
Ο ρεπουμπλικάνος έχει δηλώσει επανειλημμένα πως είναι «ανοικτός» σε πιθανή συνάντηση με τον βορειοκορεάτη ηγέτη Κιμ κατά την ασιατική περιοδεία του, για πρώτη φορά μετά το 2019, κατά την πρώτη του θητεία στο αξίωμα. Από την άλλη, ο βορειοκορεάτης ηγέτης είπε πως η επανέναρξη του διαλόγου με την Ουάσιγκτον έχει προϋπόθεση την εγκατάλειψη της αμερικανικής απαίτησης να καταστραφεί το πυρηνικό οπλοστάσιο της Πιονγκγιάνγκ.
Ειδήσεις σήμερα:
Μια σειρά άδεια καθίσματα: Απούσα η αντιπολίτευση από την κηδεία του Διονύση Σαββόπουλου
Παραιτήθηκε από διευθυντής του Ανδρουλάκη ο Γιώργος Παπαβασιλείου - Είχε κάνει αποθεωτικές αναρτήσεις για Μητσοτάκη, Δένδια, Δημητριάδη
Με χτυπούσε χωρίς να σταματά, ήταν το πιο τρομακτικό βράδυ της ζωής μου, λέει η αστυνομικός που πάτησε το Panic Button
Μια σειρά άδεια καθίσματα: Απούσα η αντιπολίτευση από την κηδεία του Διονύση Σαββόπουλου
Παραιτήθηκε από διευθυντής του Ανδρουλάκη ο Γιώργος Παπαβασιλείου - Είχε κάνει αποθεωτικές αναρτήσεις για Μητσοτάκη, Δένδια, Δημητριάδη
Με χτυπούσε χωρίς να σταματά, ήταν το πιο τρομακτικό βράδυ της ζωής μου, λέει η αστυνομικός που πάτησε το Panic Button
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα