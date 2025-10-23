Με το νέο της Παιχνιδο-αυγό, η ΙΟΝ προσφέρει μια εμπειρία που ξεκινά από τη γεύση της αγαπημένης σοκολάτας γάλακτος και συνεχίζεται με την ανακάλυψη των πιο αγαπημένων παιδικών ηρώων, τη φετινή χρονιά με τα αγαπημένα PAW Patrol.
Ρωσία: Προειδοποιεί με «οδυνηρή απάντηση» την ΕΕ αν προχωρήσει σε κατάσχεση περιουσιακών στοιχείων
Η Ρωσία δήλωσε σήμερα ότι θα δώσει «οδυνηρή απάντηση» σε οποιαδήποτε κίνηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης που θα σήμαινε κατάσχεση παγωμένων ρωσικών περιουσιακών στοιχείων.
Η προειδοποίηση διατυπώθηκε ενώ οι ηγέτες της ΕΕ συνεδριάζουν στις Βρυξέλλες για να συζητήσουν σχέδιο για να χρησιμοποιηθούν τα εν λόγω περιουσιακά στοιχεία ως η βάση για ένα «δάνειο αποζημίωσης» 140 δισεκατομμυρίων ευρώ προς την Ουκρανία.
«Οποιεσδήποτε ενέργειες με ρωσικά περιουσιακά στοιχεία χωρίς τη συναίνεση της Ρωσίας είναι άκυρες από την άποψη του διεθνούς και του συμβατικού δικαίου. Δεν υπάρχει νόμιμος τρόπος για να πάρεις τα κεφάλαια κάποιου άλλου χωρίς να πληγούν η τσέπη και το κύρος αυτών που απαλλοτριώνουν», δήλωσε στους δημοσιογράφους η εκπρόσωπος του ρωσικού υπουργείου Εξωτερικών Μαρία Ζαχάροβα.
Βάσει του σχεδίου της ΕΕ, τα ρωσικά περιουσιακά στοιχεία δεν θα κατασχεθούν και η Ρωσία θα διατηρήσει τα χρήματα τα οποία βρίσκονται στο βελγικό χρηματοοικονομικό ίδρυμα Euroclear.
Όμως η Ζαχάροβα δήλωσε πως το σχέδιο δείχνει ότι η Ευρώπη «δεν είναι πια ένα ασφαλές καταφύγιο για χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία».
Η ίδια πρόσθεσε: «Με το να εμπιστευθείς τα κεφάλαιά σου σε Δυτικοευρωπαίους, περιλαμβανομένης της Euroclear, κινδυνεύεις τώρα να τα χάσεις όλα. Σας καλούμε να το σκεφτείτε δύο φορές πριν προβείτε σε ριψοκίνδυνες ενέργειες».
