Νέα Ζηλανδία: Θυελλώδεις άνεμοι πέταξαν γυναίκα στη μέση του δρόμου - Δείτε το βίντεο
Η Μετεωρολογική Υπηρεσία της Νέας Ζηλανδίας έχει εκδώσει κόκκινη προειδοποίηση για πολλές περιοχές της χώρας κάνοντας λόγο για ριπές ανέμων έως 140 χλμ/ώρα
Την τρομακτική στιγμή που θυελλώδεις άνεμοι πέταξαν μια γυναίκα στη μέση του δρόμου στη Νέα Ζηλανδία κατέγραψε κάμερα σε αυτοκίνητο
Η Μετεωρολογική Υπηρεσία της Νέας Ζηλανδίας έχει εκδώσει κόκκινη προειδοποίηση για πολλές περιοχές της χώρας κάνοντας λόγο για ριπές ανέμων έως 140 χλμ/ώρα και «σοβαρό κίνδυνο για τη ζωή από ιπτάμενα αντικείμενα και πεσμένα δέντρα».
Στη δυτική πλευρά της Νέας Ζηλανδίας έπεσαν 100-180 χιλιοστά βροχής τις τελευταίες 24 ώρες, ενώ εκδόθηκε νέα προειδοποίηση για ένα «πιο σοβαρό» καιρικό σύστημα που θα φτάσει σήμερα Πέμπτη.
Dashcam footage has captured the moment a strong gust of wind appears to blow over a pedestrian and send them stumbling and tumbling onto the road and into traffic in Wellington. Intense winds have battered parts of New Zealand. #wind #wildweather #dashcam #Wellington #NewZealand pic.twitter.com/yS4deRaEH0— 7NEWS Australia (@7NewsAustralia) October 22, 2025
