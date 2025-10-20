Η Χαμάς θα παραδώσει απόψε άλλη μια σορό ομήρου - Πρέπει να επιστρέψει 16 βάσει συμφωνίας
Η Χαμάς θα παραδώσει απόψε άλλη μια σορό ομήρου - Πρέπει να επιστρέψει 16 βάσει συμφωνίας
Η σορός εντοπίστηκε χθες, σύμφωνα με τη Χαμάς, ενώ ο ισραηλινός στρατός (IDF) βρίσκεται σε κατάσταση αυξημένης ετοιμότητας για τη διαδικασία μεταφοράς
Η στρατιωτική πτέρυγα της Χαμάς ανακοίνωσε ότι σκοπεύει να παραδώσει στο Ισραήλ τη σορό ενός ομήρου απόψε στις 8:00 μ.μ., όπως μετέδωσε ο ισραηλινός Τύπος, την ώρα που οι IDF προετοιμάζονται για τη διαδικασία παραλαβής και μεταφοράς.
Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση της Χαμάς, η σορός του ομήρου «εντοπίστηκε χθες» και αναμένεται να παραδοθεί αργότερα σήμερα, εφόσον οι συνθήκες στο πεδίο το επιτρέψουν. Η οργάνωση είχε δηλώσει ήδη από την Κυριακή ότι θα επέστρεφε τη σορό, ωστόσο τότε η διαδικασία δεν πραγματοποιήθηκε.
Ο ισραηλινός στρατός (IDF) επιβεβαίωσε ότι βρίσκεται σε κατάσταση αυξημένης ετοιμότητας, ενόψει της πιθανότητας να παραληφθεί απόψε η σορός, σύμφωνα με τους Times of Israel.
Η Χαμάς εξακολουθεί να κρατά τις σορούς 16 ομήρων, χωρίς μέχρι στιγμής να υπάρχει σαφές χρονοδιάγραμμα για την επιστροφή τους.
