Η στροφή σε σύγχρονες επενδυτικές πλατφόρμες, όπως αυτή της Freedom24, φανερώνουν ότι οδηγούμαστε από τον χρηματοοικονομικό αναλφαβητισμό στην κοινωνία του ενημερωμένου επενδυτή.
Επόμενη φάση της εκεχειρίας ζητά η Χαμάς, χωρίς να έχει ολοκληρωθεί η παράδοση των σορών
Επόμενη φάση της εκεχειρίας ζητά η Χαμάς, χωρίς να έχει ολοκληρωθεί η παράδοση των σορών
Το Ισραήλ υποστηρίζει ότι η οργάνωση καθυστερεί σκόπιμα την παράδοση ορισμένων σορών, ενώ η Χαμάς ισχυρίζεται ότι δεν είναι σε θέση να τις εντοπίσει
Η Χαμάς κάλεσε τους διεθνείς μεσολαβητές να συνεχίσουν την εφαρμογή της επόμενης φάσης της εκεχειρίας που συμφωνήθηκε με το Ισραήλ υπό την αιγίδα των Ηνωμένων Πολιτειών, παρότι η διαδικασία παραμένει ημιτελής λόγω της μη παράδοσης των σορών των τελευταίων ομήρων.
Σε ανακοίνωσή της, η οργάνωση ανέφερε ότι είναι αναγκαίο να ολοκληρωθεί η συγκρότηση επιτροπής κοινωνικής υποστήριξης, η οποία θα αναλάβει τη διαχείριση των διοικητικών ζητημάτων στη Γάζα, σύμφωνα με τη συμφωνία που επετεύχθη με αμερικανική διαμεσολάβηση.
Ωστόσο, η πρώτη φάση της συμφωνίας δεν έχει ακόμη ολοκληρωθεί, καθώς η Χαμάς δεν έχει παραδώσει τις σορούς των τελευταίων 19 ομήρων που έχασαν τη ζωή τους. Το Ισραήλ υποστηρίζει ότι η οργάνωση καθυστερεί σκόπιμα την παράδοση ορισμένων σορών, ενώ η Χαμάς ισχυρίζεται ότι δεν είναι σε θέση να τις εντοπίσει λόγω της εκτεταμένης καταστροφής στη Λωρίδα της Γάζας.
Σε ανακοίνωσή της, η οργάνωση ανέφερε ότι είναι αναγκαίο να ολοκληρωθεί η συγκρότηση επιτροπής κοινωνικής υποστήριξης, η οποία θα αναλάβει τη διαχείριση των διοικητικών ζητημάτων στη Γάζα, σύμφωνα με τη συμφωνία που επετεύχθη με αμερικανική διαμεσολάβηση.
Ωστόσο, η πρώτη φάση της συμφωνίας δεν έχει ακόμη ολοκληρωθεί, καθώς η Χαμάς δεν έχει παραδώσει τις σορούς των τελευταίων 19 ομήρων που έχασαν τη ζωή τους. Το Ισραήλ υποστηρίζει ότι η οργάνωση καθυστερεί σκόπιμα την παράδοση ορισμένων σορών, ενώ η Χαμάς ισχυρίζεται ότι δεν είναι σε θέση να τις εντοπίσει λόγω της εκτεταμένης καταστροφής στη Λωρίδα της Γάζας.
Ειδήσεις σήμερα:
Ανατροπή με τον θάνατο του ιδρυτή της Mango που είχε πέσει από ύψος 150 μέτρων: Έρευνα για ανθρωποκτονία με ύποπτο τον γιο του
Ο «εκτελεστής της Ανδραβίδας» που ξεκλήρισε μία οικογένεια για λίγα ενοίκια το 2022 πάει την υπόθεση στο Εφετείο
Reuters: Πώς ο Άσαντ μετέφερε νύχτα 60.000 - 80.000 σορούς θυμάτων του σε μυστική τοποθεσία από μαζικούς τάφους στη Δαμασκό
Ανατροπή με τον θάνατο του ιδρυτή της Mango που είχε πέσει από ύψος 150 μέτρων: Έρευνα για ανθρωποκτονία με ύποπτο τον γιο του
Ο «εκτελεστής της Ανδραβίδας» που ξεκλήρισε μία οικογένεια για λίγα ενοίκια το 2022 πάει την υπόθεση στο Εφετείο
Reuters: Πώς ο Άσαντ μετέφερε νύχτα 60.000 - 80.000 σορούς θυμάτων του σε μυστική τοποθεσία από μαζικούς τάφους στη Δαμασκό
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα