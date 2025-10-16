Πόλεμος στην Ουκρανία: Ρώσος δημοσιογράφος σκοτώθηκε στη Ζαπορίζια

Ένας δημοσιογράφος του ρωσικού πρακτορείου ειδήσεωνσκοτώθηκε κατά την επιδρομή ουκρανικών μη επανδρωμένων αεροσκαφών στο ελεγχόμενο από τις ρωσικές δυνάμεις τμήμα της περιφέρειας, στη νοτιοανατολική Ουκρανία.«Ο πολεμικός ανταποκριτής του RIA Novostiσκοτώθηκε στην περιφέρεια Ζαπορίζια, ενώ ο συνάδελφός του Γιούρι Βοϊτκέβιτς έχει τραυματιστεί σοβαρά», ανακοίνωσε σήμερα το ρωσικό πρακτορείο ειδήσεων, αποδίδοντας τον θάνατο του δημοσιογράφου σε επιδρομή ουκρανικών drones.