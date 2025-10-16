Δημιουργήθηκε με το όνειρο να κατακτήσει τον κόσμο διατηρώντας την καλλιτεχνική της κληρονομιά και το πέτυχε παράγοντας σύγχρονη πολυτέλεια με εξαιρετική ποιότητα
Πόλεμος στην Ουκρανία: Ρώσος δημοσιογράφος σκοτώθηκε στη Ζαπορίζια
Πόλεμος στην Ουκρανία: Ρώσος δημοσιογράφος σκοτώθηκε στη Ζαπορίζια
Ένας ακόμη πολεμικός ανταποκριτής του RIA Novosti τραυματίστηκε σοβαρά
Ένας δημοσιογράφος του ρωσικού πρακτορείου ειδήσεων RIA Novosti σκοτώθηκε κατά την επιδρομή ουκρανικών μη επανδρωμένων αεροσκαφών στο ελεγχόμενο από τις ρωσικές δυνάμεις τμήμα της περιφέρειας Ζαπορίζια, στη νοτιοανατολική Ουκρανία.
«Ο πολεμικός ανταποκριτής του RIA Novosti Ιβάν Ζούεφ σκοτώθηκε στην περιφέρεια Ζαπορίζια, ενώ ο συνάδελφός του Γιούρι Βοϊτκέβιτς έχει τραυματιστεί σοβαρά», ανακοίνωσε σήμερα το ρωσικό πρακτορείο ειδήσεων, αποδίδοντας τον θάνατο του δημοσιογράφου σε επιδρομή ουκρανικών drones.
Ειδήσεις σήμερα:
Μητσοτάκης στη Βουλή για τα εθνικά: Η διπλωματία δεν μπορεί να συγχέεται με επαναστατική γυμναστική
Σουδάν, η γη που ξέχασε ο Θεός: Κρανίου τόπος το Χαρτούμ, τα παιδιά «σβήνουν» στα νοσοκομεία και οι μητέρες διαλέγουν ποια θα σώσουν - Βίντεο
Αντώνης Βλοντάκης - Κορίνα Στεργιάδου: Στο Deal η κόρη του ζευγαριού - Δείτε το βίντεο
«Ο πολεμικός ανταποκριτής του RIA Novosti Ιβάν Ζούεφ σκοτώθηκε στην περιφέρεια Ζαπορίζια, ενώ ο συνάδελφός του Γιούρι Βοϊτκέβιτς έχει τραυματιστεί σοβαρά», ανακοίνωσε σήμερα το ρωσικό πρακτορείο ειδήσεων, αποδίδοντας τον θάνατο του δημοσιογράφου σε επιδρομή ουκρανικών drones.
Ειδήσεις σήμερα:
Μητσοτάκης στη Βουλή για τα εθνικά: Η διπλωματία δεν μπορεί να συγχέεται με επαναστατική γυμναστική
Σουδάν, η γη που ξέχασε ο Θεός: Κρανίου τόπος το Χαρτούμ, τα παιδιά «σβήνουν» στα νοσοκομεία και οι μητέρες διαλέγουν ποια θα σώσουν - Βίντεο
Αντώνης Βλοντάκης - Κορίνα Στεργιάδου: Στο Deal η κόρη του ζευγαριού - Δείτε το βίντεο
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα