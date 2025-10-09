Ανάρτηση Νετανιάχου με AI φωτογραφία που τον δείχνει να απονέμει το Νόμπελ Ειρήνης στον Τραμπ – «Το αξίζει!»
Μπενιαμίν Νετανιάχου Νόμπελ Ειρήνης Ντόναλντ Τραμπ

Ο Νετανιάχου ζητά Νόμπελ Ειρήνης για τον Τραμπ και κάνει ο ίδιος την απονομή με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης

Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου, προκάλεσε αίσθηση με ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ (πρώην Twitter), στην οποία ζητά να απονεμηθεί το Νόμπελ Ειρήνης στον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, υποστηρίζοντας ότι «το αξίζει».

Ο Νετανιάχου έκανε μία ανάρτηση στο «X» στην οποία γράφει: «Δώστε στον Ντόναλντ Τραμπ το Νόμπελ Ειρήνης - Το αξίζει». Μάλιστα η δημοσίευση συνοδεύεται και από μία φωτογραφία που δημιουργήθηκε με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης.



Σε αυτή φαίνεται ο Ισραηλινός πρωθυπουργός να φοράει στον Αμερικανό πρόεδρο ένα τεράστιο μετάλλιο που παραπέμπει στο Νόμπελ Ειρήνης, την ώρα που ο Τραμπ αποθεώνεται και υψώνει τα χέρια του.

Στο σκηνικό διακρίνεται και το σύνθημα «Peace Through Strength», ενώ από τον ουρανό πέφτουν κομφετί.

