Η L’Oréal μετατρέπει τη γνώση και την καινοτομία σε δράσεις που ενισχύουν κοινωνίες, προστατεύουν τον πλανήτη και δημιουργούν θετικό αντίκτυπο για όλους.
Ανάρτηση Νετανιάχου με AI φωτογραφία που τον δείχνει να απονέμει το Νόμπελ Ειρήνης στον Τραμπ – «Το αξίζει!»
Ανάρτηση Νετανιάχου με AI φωτογραφία που τον δείχνει να απονέμει το Νόμπελ Ειρήνης στον Τραμπ – «Το αξίζει!»
Ο Νετανιάχου ζητά Νόμπελ Ειρήνης για τον Τραμπ και κάνει ο ίδιος την απονομή με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης
Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου, προκάλεσε αίσθηση με ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ (πρώην Twitter), στην οποία ζητά να απονεμηθεί το Νόμπελ Ειρήνης στον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, υποστηρίζοντας ότι «το αξίζει».
Ο Νετανιάχου έκανε μία ανάρτηση στο «X» στην οποία γράφει: «Δώστε στον Ντόναλντ Τραμπ το Νόμπελ Ειρήνης - Το αξίζει». Μάλιστα η δημοσίευση συνοδεύεται και από μία φωτογραφία που δημιουργήθηκε με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης.
Σε αυτή φαίνεται ο Ισραηλινός πρωθυπουργός να φοράει στον Αμερικανό πρόεδρο ένα τεράστιο μετάλλιο που παραπέμπει στο Νόμπελ Ειρήνης, την ώρα που ο Τραμπ αποθεώνεται και υψώνει τα χέρια του.
Στο σκηνικό διακρίνεται και το σύνθημα «Peace Through Strength», ενώ από τον ουρανό πέφτουν κομφετί.
Ο Νετανιάχου έκανε μία ανάρτηση στο «X» στην οποία γράφει: «Δώστε στον Ντόναλντ Τραμπ το Νόμπελ Ειρήνης - Το αξίζει». Μάλιστα η δημοσίευση συνοδεύεται και από μία φωτογραφία που δημιουργήθηκε με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης.
Give @realDonaldTrump the Nobel Peace Prize - he deserves it! 🏅 pic.twitter.com/Hbuc7kmPt1— Prime Minister of Israel (@IsraeliPM) October 9, 2025
Σε αυτή φαίνεται ο Ισραηλινός πρωθυπουργός να φοράει στον Αμερικανό πρόεδρο ένα τεράστιο μετάλλιο που παραπέμπει στο Νόμπελ Ειρήνης, την ώρα που ο Τραμπ αποθεώνεται και υψώνει τα χέρια του.
Στο σκηνικό διακρίνεται και το σύνθημα «Peace Through Strength», ενώ από τον ουρανό πέφτουν κομφετί.
Ειδήσεις σήμερα:
Σαράκης στο protothema: Κέρδισα 330 εκατ. για το αμερικανικό Δημόσιο στην υπόθεση Novartis και εγώ πήρα 18 - Το «βραβείο»
Σύγκρουση Γεωργιάδη - Βελόπουλου στη Βουλή για τα Τέμπη - «Σύρατε το σύνολο της αντιπολίτευσης σε αυτή τη φρικώδη πολιτική με το ξυλόλιο»
Επιστήμονες υποστηρίζουν ότι έλυσαν το μυστήριο με το Νησί του Πάσχα - Με 3D βίντεο δείχνουν πώς μεταφέρθηκαν τα εμβληματικά αγάλματα
Σαράκης στο protothema: Κέρδισα 330 εκατ. για το αμερικανικό Δημόσιο στην υπόθεση Novartis και εγώ πήρα 18 - Το «βραβείο»
Σύγκρουση Γεωργιάδη - Βελόπουλου στη Βουλή για τα Τέμπη - «Σύρατε το σύνολο της αντιπολίτευσης σε αυτή τη φρικώδη πολιτική με το ξυλόλιο»
Επιστήμονες υποστηρίζουν ότι έλυσαν το μυστήριο με το Νησί του Πάσχα - Με 3D βίντεο δείχνουν πώς μεταφέρθηκαν τα εμβληματικά αγάλματα
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα