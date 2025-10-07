CNN: Το υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ δικαιολογεί τα στρατιωτικά πλήγματα εναντίον καρτέλ των ναρκωτικών
Ο αμερικανικός στρατός έχει πραγματοποιήσει τουλάχιστον τέσσερις επιθέσεις σε σκάφη που επιχειρούν στην Καραϊβική, σκοτώνοντας ανθρώπους που η κυβέρνηση Τραμπ ισχυρίζεται ότι συνδέονται με καρτέλ
Το υπουργείο Δικαιοσύνης της κυβέρνησης του ρεπουμπλικάνου προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ έχει συντάξει διαβαθμισμένη νομική γνωμοδότηση η οποία δικαιολογεί τη χρήση θανατηφόρας βίας από τον αμερικανικό στρατό εναντίον μυστικού καταλόγου καρτέλ των ναρκωτικών και φερόμενων ως διακινητών, ανέφερε χθες Δευτέρα το CNN, επικαλούμενο πηγές του τις οποίες δεν κατονόμασε.
Η γνωμοδότηση, η οποία συντάχθηκε από το Γραφείο Νομικού Συμβούλου του Υπουργείου Δικαιοσύνης και δεν έχει δημοσιοποιηθεί προηγουμένως, υποστηρίζει ότι ο πρόεδρος επιτρέπεται να εγκρίνει τη χρήση θανατηφόρας βίας εναντίον ενός ευρέος φάσματος καρτέλ, επειδή αποτελούν άμεση απειλή για τους Αμερικανούς. Ο κατάλογος των καρτέλ υπερβαίνει εκείνα που η κυβέρνηση έχει χαρακτηρίσει δημόσια ως τρομοκρατικές οργανώσεις, ανέφεραν οι άνθρωποι που γνωρίζουν τη γνωμοδότηση.
Η γνωμοδότηση είναι σημαντική, δήλωσαν νομικοί εμπειρογνώμονες, επειδή φαίνεται να δικαιολογεί έναν απεριόριστο πόλεμο εναντίον μιας μυστικής λίστας ομάδων, δίνοντας στον πρόεδρο την εξουσία να χαρακτηρίζει τους εμπόρους ναρκωτικών ως εχθρικούς μαχητές και να τους σκοτώνει χωρίς νομική εξέταση. Ιστορικά, όσοι εμπλέκονταν σε εμπορία ναρκωτικών θεωρούνταν εγκληματίες με δικαίωμα δίκαιης διαδικασίας, με την Ακτοφυλακή να αναχαιτίζει τα σκάφη διακίνησης ναρκωτικών και να συλλαμβάνει τους λαθρέμπορους.
Το υπόμνημα του Υπουργείου Άμυνας προς τους νομοθέτες την περασμένη εβδομάδα, στο οποίο περιγράφονταν η νομική βάση για μια σειρά επιθέσεων εναντίον σκαφών στην Καραϊβική — το οποίο υποστήριζε ότι οι ΗΠΑ βρίσκονται σε «ένοπλη σύγκρουση» με τα καρτέλ και ανέφερε ότι ο πρόεδρος έχει διαπιστώσει ότι οι λαθρέμποροι για τα καρτέλ είναι «παράνομοι μαχητές» — βασιζόταν σε μεγάλο βαθμό στη γνωμοδότηση του Γραφείου Νομικού Συμβούλου του Υπουργείου Δικαιοσύνης, ανέφεραν πηγές. Οι νομοθέτες έχουν επανειλημμένα ζητήσει από το Υπουργείο Δικαιοσύνης και το Υπουργείο Άμυνας αντίγραφο της νομικής γνωμοδότησης, ακόμη και την περασμένη εβδομάδα, αλλά οι υπηρεσίες μέχρι στιγμής δεν το έχουν παράσχει στο Κογκρέσο, ανέφεραν οι πηγές.
Μέχρι σήμερα, ο αμερικανικός στρατός έχει πραγματοποιήσει τουλάχιστον τέσσερις επιθέσεις σε σκάφη που επιχειρούν στα ανοιχτά της Βενεζουέλας, σκοτώνοντας ανθρώπους που η κυβέρνηση Τραμπ ισχυρίζεται ότι «συνδέονται» με καρτέλ ναρκωτικών που έχουν χαρακτηριστεί ως τρομοκρατικές οργανώσεις τους τελευταίους μήνες.
