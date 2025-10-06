Έκκληση για ενότητα απηύθυνε η Φον ντερ Λάιεν στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο: Οι αντίπαλοί μας καραδοκούν

«Δεν είναι μόνο έτοιμοι να εκμεταλλευτούν τυχόν διαιρέσεις, αλλά και να τις υποδαυλίσουν» τόνισε αναφερόμενη στις δύο ψηφοφορίες για τις προτάσεις μομφής που έχουν κατατεθεί εναντίον της που θα διεξαχθούν την Πέμπτη 9 Οκτωβρίου