Εξασφαλίζουμε στα αγαπημένα μας ζωάκια μια άνετη καθημερινότητα σε κάθε φάση της ζωής τους και απολαμβάνουμε μαζί τους στιγμές χαράς και ηρεμίας.
Στην Αίγυπτο μεταβαίνουν ο γαμπρός του Τραμπ και ο Γουίτκοφ για την απελευθέρωση των ομήρων από τη Γάζα
Στην Αίγυπτο μεταβαίνουν ο γαμπρός του Τραμπ και ο Γουίτκοφ για την απελευθέρωση των ομήρων από τη Γάζα
Νωρίτερα, ο Αμερικανός πρόεδρος κάλεσε το Ισραήλ «να σταματήσει αμέσως τους βομβαρδισμούς» ώστε να προχωρήσει η διαδικασία απελευθέρωσης των ομήρων
Ο ειδικός απεσταλμένος του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ για τη Μέση Ανατολή και ο γαμπρός του μεταβαίνουν στην Αίγυπτο προκειμένου να ολοκληρώσουν τις συνομιλίες σχετικά με τους όρους απελευθέρωσης των ομήρων που κρατούνται στη Λωρίδα της Γάζας, αφού η Χαμάς αποδέχτηκε το αμερικανικό σχέδιο, ανακοίνωσε ο Λευκός Οίκος.
Ο απεσταλμένος Στιβ Γουίτκοφ και ο γαμπρός του Τραμπ Τζάρεντ Κούσνερ θα πάνε στην Αίγυπτο, ανέφερε στο Γαλλικό Πρακτορείο ένας αξιωματούχος της αμερικανικής προεδρίας, ζητώντας να τηρηθεί η ανωνυμία του.
Νωρίτερα, ο Αμερικανός πρόεδρος κάλεσε το Ισραήλ «να σταματήσει αμέσως τους βομβαρδισμούς στη Γάζα», ώστε να προχωρήσει η διαδικασία απελευθέρωσης των ομήρων, αφού η παλαιστινιακή, ισλαμιστική οργάνωση ανέφερε ότι δέχτηκε το σχέδιο της Ουάσινγκτον.
Ο απεσταλμένος Στιβ Γουίτκοφ και ο γαμπρός του Τραμπ Τζάρεντ Κούσνερ θα πάνε στην Αίγυπτο, ανέφερε στο Γαλλικό Πρακτορείο ένας αξιωματούχος της αμερικανικής προεδρίας, ζητώντας να τηρηθεί η ανωνυμία του.
Νωρίτερα, ο Αμερικανός πρόεδρος κάλεσε το Ισραήλ «να σταματήσει αμέσως τους βομβαρδισμούς στη Γάζα», ώστε να προχωρήσει η διαδικασία απελευθέρωσης των ομήρων, αφού η παλαιστινιακή, ισλαμιστική οργάνωση ανέφερε ότι δέχτηκε το σχέδιο της Ουάσινγκτον.
Ειδήσεις σήμερα:
Σπεύδουν όλοι στο Κάιρο, στο μεγάλο παζάρι για τη Γάζα - Πίεση από ΗΠΑ περιμένει το Ισραήλ, στο πλευρό της Χαμάς οι σκληροπυρηνικοί
Δραματικό τέλος για κηπουρό σε βόθρο: Δύο χρόνια φυλάκιση με αναστολή στους ιδιοκτήτες βίλας στο Ρίο
Διαγραφές για στελέχη του ΠΑΣΟΚ που εμπλέκονται στον ΟΠΕΚΕΠΕ ζητά ο Δούκας - Η απάντηση της εταιρείας του «πράσινου» πολιτευτή
Σπεύδουν όλοι στο Κάιρο, στο μεγάλο παζάρι για τη Γάζα - Πίεση από ΗΠΑ περιμένει το Ισραήλ, στο πλευρό της Χαμάς οι σκληροπυρηνικοί
Δραματικό τέλος για κηπουρό σε βόθρο: Δύο χρόνια φυλάκιση με αναστολή στους ιδιοκτήτες βίλας στο Ρίο
Διαγραφές για στελέχη του ΠΑΣΟΚ που εμπλέκονται στον ΟΠΕΚΕΠΕ ζητά ο Δούκας - Η απάντηση της εταιρείας του «πράσινου» πολιτευτή
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα