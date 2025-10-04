Στην Αίγυπτο μεταβαίνουν ο γαμπρός του Τραμπ και ο Γουίτκοφ για την απελευθέρωση των ομήρων από τη Γάζα
Νωρίτερα, ο Αμερικανός πρόεδρος κάλεσε το Ισραήλ «να σταματήσει αμέσως τους βομβαρδισμούς» ώστε να προχωρήσει η διαδικασία απελευθέρωσης των ομήρων

Ο ειδικός απεσταλμένος του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ για τη Μέση Ανατολή και ο γαμπρός του μεταβαίνουν στην Αίγυπτο προκειμένου να ολοκληρώσουν τις συνομιλίες σχετικά με τους όρους απελευθέρωσης των ομήρων που κρατούνται στη Λωρίδα της Γάζας, αφού η Χαμάς αποδέχτηκε το αμερικανικό σχέδιο, ανακοίνωσε ο Λευκός Οίκος.

Ο απεσταλμένος Στιβ Γουίτκοφ και ο γαμπρός του Τραμπ Τζάρεντ Κούσνερ θα πάνε στην Αίγυπτο, ανέφερε στο Γαλλικό Πρακτορείο ένας αξιωματούχος της αμερικανικής προεδρίας, ζητώντας να τηρηθεί η ανωνυμία του.

Νωρίτερα, ο Αμερικανός πρόεδρος κάλεσε το Ισραήλ «να σταματήσει αμέσως τους βομβαρδισμούς στη Γάζα», ώστε να προχωρήσει η διαδικασία απελευθέρωσης των ομήρων, αφού η παλαιστινιακή, ισλαμιστική οργάνωση ανέφερε ότι δέχτηκε το σχέδιο της Ουάσινγκτον.

