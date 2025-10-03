Η Γαλλία «σφίγγει τον κλοιό» στον γκρίζο στόλο της Ρωσίας - Συνελήφθη πλοίαρχος δεξαμενόπλοιου

Σε μία κίνηση που στέλνει ηχηρό μήνυμα προς τον «γκρίζο στόλο» της Ρωσίας, οι γαλλικές αρχές προχώρησαν στη σύλληψη του πλοιάρχου ενός δεξαμενόπλοιου που βρίσκεται υπό καθεστώς κυρώσεων. Η εξέλιξη ήρθε λίγες μόλις ημέρες αφότου ο πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν κάλεσε τους Ευρωπαίους εταίρους να «κλιμακώσουν την πίεση» προς τον ανεπίσημο στόλο που παρακάμπτει τους περιορισμούς στις ρωσικές εξαγωγές πετρελαίου.



Το πλοίο Boracay (IMO: 9332810), ένα 18ετές aframax που έφερε το νηολόγιο του Μπενίν, ακινητοποιήθηκε τη Δευτέρα, όταν γαλλικό πολεμικό σκάφος το πλησίασε καθώς αυτό έπλεε κοντά στις ακτές της χώρας. Σύμφωνα με το Lloyd’s List, η παρέμβαση των ναυτικών δυνάμεων κατέληξε σε πλήρη έλεγχο του δεξαμενόπλοιου, το οποίο παρουσίαζε «σοβαρές ελλείψεις στα χαρτιά του».



Η υπόθεση έχει πλέον περάσει στην αρμοδιότητα της Εισαγγελίας της Μπρεστ, όπου κατατέθηκε η επίσημη αναφορά από το γαλλικό ναυτικό. Όπως αναφέρουν πηγές, οι αρχές εξετάζουν ενδελεχώς το πλοίο για «έλλειψη νόμιμης τεκμηρίωσης και πιθανές παραβιάσεις καθεστώτων κυρώσεων».



Ο Γάλλος πρόεδρος, μιλώντας νωρίτερα την εβδομάδα, τόνισε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση οφείλει να κινηθεί πιο αποφασιστικά απέναντι στους «στόλους -φαντάσματα» (shadow fleet) που αριθμούν εκατοντάδες πλοία που λειτουργούν εκτός διεθνών προτύπων ασφαλείας και επιθεωρήσεων.



Η αποκαλούμενη shadow fleet έχει εξελιχθεί σε κομβικό εργαλείο της Μόσχας για τη μεταφορά αργού πετρελαίου παρακάμπτοντας τις δυτικές κυρώσεις. Συχνά χρησιμοποιεί σημαίες ευκαιρίας, ανεπαρκή ασφάλιση ή πλαστά έγγραφα, ενώ βασίζεται σε πρακτικές όπως οι μεταφορές από πλοίο σε πλοίο (STS transfers) σε διεθνή ύδατα.



Η γαλλική κίνηση θεωρείται «δοκιμαστικό» βήμα για την επιβολή πιο αυστηρών ελέγχων στην Ευρώπη, με το Παρίσι να στέλνει μήνυμα ότι θα αξιοποιήσει όλα τα εργαλεία για να περιορίσει τις παράνομες δραστηριότητες.

Σε απάντηση στον Μακρόν, ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν χαρακτήρισε την κράτηση του συγκεκριμένου πλοίου ως «πειρατεία».



Συνεχίζει το ταξίδι του κανονικά - Επετράπη ο απόπλους του

Το δεξαμενόπλοιο Boracay, πλέον συνεχίζει το ταξίδι του καθώς οι Αρχές επέτρεψαν τον απόπλου του αλλά και την επιστροφή σε αυτό τόσο του πλοιάρχου όσο και του υπάρχου του.



Από το πρωί της Παρασκευής, το πλοίο μήκους 244 μέτρων, υπό σημαία Μπενίν, πλέει ανοιχτά της Λα Ροσέλ με νοτιοδυτική κατεύθυνση. Το σύστημα αυτόματης αναγνώρισης πορείας (AIS) έδειχνε ότι κατευθυνόταν προς τη Διώρυγα του Σουέζ.



Στο μεταξύ, όπως έγινε γνωστό, ο εισαγγελέας του Μπρεστ, που είχε αναλάβει την έρευνα για το δεξαμενόπλοιο, ανακοίνωσε ότι αποφάσισε να ασκήσει διώξεις μόνο κατά του Κινέζου πλοιάρχου, ο οποίος έλαβε κλήση να παρουσιαστεί στο δικαστήριο του Μπρεστ στις 23 Φεβρουαρίου 2026 για «άρνηση συμμόρφωσης», κάτι που αφορά όπως αναφέρουν πηγές τα προσκόμματα που φέρεται να έφερε στη διάρκεια των ελέγχων.



Το δεξαμενόπλοιο, που είχε αναχωρήσει από το ρωσικό λιμάνι Πρίμορσκ, κοντά στην Αγία Πετρούπολη, στις 20 Σεπτεμβρίου, είχε αρχικά ως προορισμό το Vadinar, στη βορειοδυτική Ινδία.



