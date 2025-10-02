Χάρη στη μακροχρόνια δέσμευσή της για βιωσιμότητα, η METRO αναγνωρίζεται ως πρωτοπόρος στον κλάδο του λιανεμπορίου, αποσπώντας το κορυφαίο βραβείο «Energy Efficient Company of the Year» μαζί με 23 ακόμη βραβεία.
Ρεκόρ τουριστών στην Ισπανία τον Ιούλιο και τον Αύγουστο
Ρεκόρ τουριστών στην Ισπανία τον Ιούλιο και τον Αύγουστο
22,3 εκατ. τουρίστες επισκέφθηκαν τη χώρα σε δύο μήνες, με τις ταξιδιωτικές εισπράξεις να ξεπερνούν τα 92,5 δισ. ευρώ παρά τις διαμαρτυρίες για υπερτουρισμό
Η Ισπανία υποδέχθηκε 22,3 εκατ. ξένους επισκέπτες τον Ιούλιο και τον Αύγουστο, τον υψηλότερο αριθμό στην ιστορία της για αυτή την περίοδο, σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία που ανακοινώθηκαν σήμερα.
Σύμφωνα με το εθνικό στατιστικό ινστιτούτο (INE), 11 εκατ. ξένοι επισκέπτες πήγαν στην Ισπανία τον Ιούλιο (+1,6% σε ετήσια βάση) και 11,3 εκατ. τον Αύγουστο (+2,9%).
Με 22,3 εκατ. ξένους επισκέπτες τους δύο αυτούς μήνες, η Ισπανία, δεύτερος μεγαλύτερος τουριστικός προορισμός στον κόσμο μετά τη Γαλλία, ξεπέρασε το προηγούμενο ρεκόρ που κατέγραψε το 2024 (21,8 εκατ.).
Μεταξύ των επισκεπτών, οι πλέον πολυάριθμοι ήταν οι Βρετανοί (4,3 εκατ.) και ακολουθούν οι Γάλλοι (3,6 εκατ. ) και οι Γερμανοί (2,5 εκατ.).
Στους οκτώ πρώτους μήνες του 2025, ο αριθμός των ξένων τουριστών στην Ισπανία αυξήθηκε κατά 3,9%, φθάνοντας τα 66,8 εκατ., ένα ακόμα ρεκόρ σύμφωνα με το INE.
Η δυναμική αυτή συνοδεύθηκε από μεγάλη αύξηση των ταξιδιωτικών εισπράξεων, που έφθασαν τα 92,5 δισεκ. ευρώ σε οκτώ μήνες, δηλαδή 7,1% παραπάνω σε σχέση με το 2024. Μόνο τον μήνα Αύγουστο, οι δαπάνες αυτές έφθασαν κατά μέσο όρο τα 198 ευρώ ανά ημέρα και ανά τουρίστα.
Τα στοιχεία ρεκόρ δημοσιεύθηκαν ενώ τους τελευταίους μήνες αυξάνονται οι διαμαρτυρίες κατά υπερτουρισμού σε όλη τη χώρα, κυρίως στη Βαρκελώνη (Καταλονία), τη Μάλαγα (Ανδαλουσία), στις Βαλεαρίδες Νήσους και στο Αρχιπέλαγος των Καναρίων.
