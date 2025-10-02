Χάρη στη μακροχρόνια δέσμευσή της για βιωσιμότητα, η METRO αναγνωρίζεται ως πρωτοπόρος στον κλάδο του λιανεμπορίου, αποσπώντας το κορυφαίο βραβείο «Energy Efficient Company of the Year» μαζί με 23 ακόμη βραβεία.
Ένα ουκρανικό χωριό θρηνεί για οικογένεια που ξεκληρίστηκε από ρωσικό drone
Το drone σκότωσε την Αλιόνα, η οποία κυοφορούσε δίδυμα, τον σύζυγό της και τους δύο γιους τους, ηλικίας 4 και 6 ετών
Την τελευταία φορά που η Νατάλια είδε τη γειτόνισσά της, την Αλιόνα Λεσνιτσένκο, στο χωριό Τσερνετσίνα της βορειοανατολικής Ουκρανίας, η γυναίκα ψώνιζε για τα δυο παιδιά της. «Τους αγόραζε ό,τι ήθελαν», θυμάται η Νατάλια για την 26χρονη μητέρα. «Καραμέλες, λεμονάδα, πίτες, λουκάνικα, τυρί. Τα πάντα…»
Η Αλιόνα φρόντιζε τα παιδιά της, τονίζει η Νατάλια, όμως ήταν ανήμπορη να τα προστατεύσει όταν ρωσικό μη επανδρωμένο αεροσκάφος έπληξε το σπίτι της οικογένειας, τη νύχτα της Δευτέρας προς Τρίτη. Το drone σκότωσε την Αλιόνα, η οποία κυοφορούσε δίδυμα, τον σύζυγό της και τους δύο γιους τους, ηλικίας 4 και 6 ετών.
Χθες Τετάρτη, οι κάτοικοι της Τσερνετσίνα είπαν το τελευταίο αντίο στην οικογένεια Λεσνιτσένκο, σοκαρισμένοι από την τραγωδία που προκάλεσε η επιδρομή ρωσικού drone στο χωριό τους. «Δεν υπήρξαν επιθέσεις εδώ καθ’ όλη τη διάρκεια του πολέμου», είπε η Αλίνα Λαγκόιντα, φίλη της οικογένειας. «Προς τι όλο αυτό;»
Ο σύζυγος της Αλιόνα, ο Ολεξάντρ, είχε πολεμήσει στο μέτωπο, δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων (AFP) μια άλλη γειτόνισσα, η Λιουμπόβ Παντσένκο. «Πολέμησε ξανά και ξανά, αργότερα ήρθε εδώ. Και συνέβη αυτό», είπε.
Δεκάδες κάτοικοι συγκεντρώθηκαν κατά μήκος κεντρικού δρόμου από όπου πέρασε η νεκρώσιμη πομπή. Ορισμένοι εξ αυτών κρατούσαν μπουκέτα με μπλε και κίτρινα λουλούδια, στα χρώματα της ουκρανικής σημαίας.
This is Denys and Yehor, aged 4 and 6, russia murdered them today in Sumy region along with their parents, Oleksandr and Aliona Lesnichenko. Aliona was pregnant with twins. pic.twitter.com/cNv8aS8Zaw— Kate from Kharkiv (@BohuslavskaKate) September 30, 2025
A woman killed by Russians in Sumy Oblast was pregnant with twins, local publication https://t.co/ftOeEKMrfN reported.— Oles VYshnevskii (@vyshnevski23623) September 30, 2025
The Lesnichenko family moved to Chernechchyna from Krasnopillya after their home was damaged by previous shelling.😡 pic.twitter.com/VuQqgj9d6p
