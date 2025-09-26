Σίγουρα έχετε ακούσει να μιλούν για το leasing αυτοκινήτων. Γνωρίζετε όμως ότι απευθύνεται και σε ιδιώτες; Δεν μπορείτε να φανταστείτε πόσο βολικό και εξυπηρετικό είναι!
Ανατριχιαστική δολοφονία στην Αργεντινή: Βασάνισαν, βίασαν και σκότωσαν σε live μετάδοση μια 15χρονη και δύο 20χρονες
Δράστες τα μέλη μια συμμορίας ναρκωτικών με επικεφαλής έναν Περουβιανό που έδωσε την εντολή για «παραδειγματισμό» - Στην ανήλικη έκοψαν τα δάχτυλα, στην μια 20χρονη έβαλαν σακούλα στο κεφάλι και η τρίτη βρέθηκε με ανοιγμένο στομάχι
Κατά πληροφορίες, τα βασανιστήρια και το τραγικό τέλος των τριών θυμάτων μεταδόθηκε σε μια κλειστή ομάδα στο Instagram όπου το παρακολούθησαν περίπου 45 άτομα.
Αστυνομικές πηγές μετέδωσαν ότι οι δράστες έκοψαν τα δάχτυλα της 15χρονης Λάρα Γκουτιέρεζ, σκότωσαν την 20χρονη Μορένα Βέρντι, βάζοντας της μια σακούλα στο κεφάλι για να προκαλέσουν ασφυξία ενώ η επίσης 20χρονη Μπρέντα Ντελ Καστίγιο βρέθηκε νεκρή με κάταγμα στο κρανίο και ανοιγμένο το στομάχι της.
Τοπικά μέσα της Αργεντινής μετέδωσαν ότι αφορμή για το άγριο έγκλημα αποτέλεσε η κατηγορία σε βάρος των τριών κοριτσιών ότι είχαν κλέψει 4 κιλά κοκαΐνης.
Η παγίδα, κατά τις ίδιες πηγές, στήθηκε με δέλεαρ τη συμμετοχή σε ένα ερωτικό πάρτι για το οποίο η κάθε κοπέλα θα έπαιρνε ως αμοιβή περίπου 300 ευρώ.
Ως αρχηγός της συμμορίας που φέρεται να διέταξε τις «εκδικητικές δολοφονίες» ως «αποτρεπτικό μέτρο» για τους άλλους έχει ταυτοποιηθεί ένας Περουβιανός υπήκοος που πιστεύεται ότι έχει διαφύγει από την Αργεντινή.
Το σπίτι στο οποίο βρέθηκαν οι σοροί των τριών κοριτσιών
VIDEO: LA CASA DONDE ASESINARON A LAS 3 JÓVENES EN FLORENCIO VARELA— Clarín (@clarincom) September 25, 2025
La vivienda donde asesinaron a Brenda del Castillo (20), Morena Verdi (20) y Lara Gutiérrez (15) estuvo varias horas sin faja ni consigna, y cualquier persona pudo ingresar y recorrerla.
Dentro había paredes… pic.twitter.com/hN5gKcNC2f
Η τελευταία φορά που εθεάθησαν ζωντανά τα τρία θύματα ήταν το βράδυ της περασμένης Παρασκευής όταν, όπως ανακοίνωσε εκπρόσωπος της αστυνομίας, «τις είδαν να μπαίνουν σε ένα όχημα οικειοθελώς, επειδή τις είχαν προσκαλέσει σε μια εκδήλωση, χωρίς να γνωρίζουν ότι έπεφταν σε μια παγίδα που τους είχε στήσει μια διεθνής συμμορία διακίνησης ναρκωτικών, η οποία είχε καταστρώσει ένα σχέδιο για να τις σκοτώσει».
#Argentina l Morena Verri, Brenda Del Castillo, de 20 años, y Lara Gutiérrez, de 15, fueron víctimas de un engaño. Les dijeron que estaban invitadas a una fiesta, pero era una trampa. Ellas abordaron una camioneta blanca, rumbo a la "fiesta" pero en realidad era para masacrarlas. https://t.co/DxXegXBIS8 pic.twitter.com/Xndmfr9n9A— Señal Capital (@senalcapital) September 25, 2025
Μέχρι στιγμής έχουν γίνει τέσσερις συλλήψεις ενώ το όχημα στο οποίο επιβιβάστηκαν οι κοπέλες βρέθηκε καμμένο 100 μέτρα μακριά από το σπίτι όπου εντοπίστηκαν οι σοροί τους
