Ανατριχιαστική δολοφονία στην Αργεντινή: Βασάνισαν, βίασαν και σκότωσαν σε live μετάδοση μια 15χρονη και δύο 20χρονες

Δράστες τα μέλη μια συμμορίας ναρκωτικών με επικεφαλής έναν Περουβιανό που έδωσε την εντολή για «παραδειγματισμό» - Στην ανήλικη έκοψαν τα δάχτυλα, στην μια 20χρονη έβαλαν σακούλα στο κεφάλι και η τρίτη βρέθηκε με ανοιγμένο στομάχι