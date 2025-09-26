Συναγερμός στον ΔΟΑΕ μετά από κατάρριψη drone κοντά στον πυρηνικό σταθμό του Μικολάιφ
Συναγερμός στον ΔΟΑΕ μετά από κατάρριψη drone κοντά στον πυρηνικό σταθμό του Μικολάιφ

Ο Διεθνής Οργανισμός Ατομικής Ενέργειας έχει στείλει κλιμάκιό του στο σημείο

Ένα μη επανδρωμένο αεροσκάφος καταρρίφθηκε και εξερράγη περίπου 800 μέτρα από την περίμετρο του πυρηνικού σταθμού στην περιφέρεια Μικολάιφ της νοτιοδυτικής Ουκρανίας, ανακοίνωσε ο Διεθνής Οργανισμός Ατομικής Ενέργειας (ΔΟΑΕ) το βράδυ της Πέμπτης.

Σύμφωνα με την ενημέρωση του ΔΟΑΕ, κλιμάκιο του οργανισμού που βρίσκεται στο σημείο ενημερώθηκε ότι 22 drones θεάθηκαν στην περιοχή αργά την Τετάρτη και νωρίς την Πέμπτη, και ορισμένα εξ αυτών πλησίασαν σε απόσταση έως και 500 μέτρων από τις εγκαταστάσεις του πυρηνικού σταθμού.



Από την έναρξη της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία, τον Φεβρουάριο του 2022, ο Διεθνής Οργανισμός Ατομικής Ενέργειας απευθύνει επανειλημμένως εκκλήσεις για «μέγιστη αυτοσυγκράτηση» των αντιμαχόμενων πλευρών προκειμένου να αποφευχθεί ο κίνδυνος πυρηνικής καταστροφής.


