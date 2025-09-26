Σίγουρα έχετε ακούσει να μιλούν για το leasing αυτοκινήτων. Γνωρίζετε όμως ότι απευθύνεται και σε ιδιώτες; Δεν μπορείτε να φανταστείτε πόσο βολικό και εξυπηρετικό είναι!
Συναγερμός στον ΔΟΑΕ μετά από κατάρριψη drone κοντά στον πυρηνικό σταθμό του Μικολάιφ
Ο Διεθνής Οργανισμός Ατομικής Ενέργειας έχει στείλει κλιμάκιό του στο σημείο
Ένα μη επανδρωμένο αεροσκάφος καταρρίφθηκε και εξερράγη περίπου 800 μέτρα από την περίμετρο του πυρηνικού σταθμού στην περιφέρεια Μικολάιφ της νοτιοδυτικής Ουκρανίας, ανακοίνωσε ο Διεθνής Οργανισμός Ατομικής Ενέργειας (ΔΟΑΕ) το βράδυ της Πέμπτης.
Σύμφωνα με την ενημέρωση του ΔΟΑΕ, κλιμάκιο του οργανισμού που βρίσκεται στο σημείο ενημερώθηκε ότι 22 drones θεάθηκαν στην περιοχή αργά την Τετάρτη και νωρίς την Πέμπτη, και ορισμένα εξ αυτών πλησίασαν σε απόσταση έως και 500 μέτρων από τις εγκαταστάσεις του πυρηνικού σταθμού.
Από την έναρξη της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία, τον Φεβρουάριο του 2022, ο Διεθνής Οργανισμός Ατομικής Ενέργειας απευθύνει επανειλημμένως εκκλήσεις για «μέγιστη αυτοσυγκράτηση» των αντιμαχόμενων πλευρών προκειμένου να αποφευχθεί ο κίνδυνος πυρηνικής καταστροφής.
A drone was downed and detonated approximately 800 metres from the perimeter of Ukraine’s South Ukraine Nuclear Power Plant overnight, in the latest close call underlining constant dangers to nuclear safety during the military conflict, Director General @rafaelmgrossi said after… pic.twitter.com/IX14sI5Xz4— IAEA - International Atomic Energy Agency ⚛️ (@iaeaorg) September 25, 2025
