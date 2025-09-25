Τραμπ σε Ερντογάν: «Ξέρεις από στημένες εκλογές»

Μια αναφορά περί «στημένων εκλογών» που έκανε ο Ντόναλντ Τραμπ υποδεχόμενος τον Ταγίπ Ερντογάν στον Λευκό Οίκο συζητήθηκε πολύ μετά τη συνάντηση.Ο Αμερικανός πρόεδρος επανέφερε τους δικούς τουόπου κέρδισε ο Τζο Μπάιντεν.«Είναι χαρά μου να βρίσκομαι μαζί με τον πρόεδρο Ερντογάν της Τουρκίας, με τον οποίο είμαστε φίλοι εδώ και πολύ καιρό, στην πραγματικότητα, ακόμη και για τέσσερα χρόνια, όταν ήμουν άδικα σε εξορία, όπως αποδείχθηκε, λόγω στημένων εκλογών, όπως γνωρίζετε», δήλωσε ο Τραμπ.Συνέχισε λέγοντας ότι ο Ερντογάν «αλλά όταν ήμουν εξόριστος, εξακολουθούσαμε να είμαστε φίλοι».Ο Τραμπ δεν είναι ο πολιτικός που θα αποφύγει λόγω τακτ να φέρει τον συνομιλητή του σε δύσκολη θέση. Ωστόσο το κλίμα της συνάντησης με τον Τούρκο πρόεδρο ήταν υπερβολικά καλό και ο Τραμπ είχε μόνο καλά λόγια να πει για τον συνομιλητή του και δύσκολα θα τον κατέκρινε για «στημένες εκλογές».