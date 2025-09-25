Τραμπ σε Ερντογάν: «Ξέρεις από στημένες εκλογές»
Ο Αμερικανός πρόεδρος αναφέρθηκε στους δικούς του ισχυρισμούς για τις εκλογές του 2020 που έχασε από τον Μπάιντεν
Μια αναφορά περί «στημένων εκλογών» που έκανε ο Ντόναλντ Τραμπ υποδεχόμενος τον Ταγίπ Ερντογάν στον Λευκό Οίκο συζητήθηκε πολύ μετά τη συνάντηση.
Ο Αμερικανός πρόεδρος επανέφερε τους δικούς του ισχυρισμούς για τις «στημένες εκλογές του 2020» όπου κέρδισε ο Τζο Μπάιντεν.
«Είναι χαρά μου να βρίσκομαι μαζί με τον πρόεδρο Ερντογάν της Τουρκίας, με τον οποίο είμαστε φίλοι εδώ και πολύ καιρό, στην πραγματικότητα, ακόμη και για τέσσερα χρόνια, όταν ήμουν άδικα σε εξορία, όπως αποδείχθηκε, λόγω στημένων εκλογών, όπως γνωρίζετε», δήλωσε ο Τραμπ.
Συνέχισε λέγοντας ότι ο Ερντογάν «γνωρίζει καλύτερα από τον καθένα τις στημένες εκλογές, αλλά όταν ήμουν εξόριστος, εξακολουθούσαμε να είμαστε φίλοι».
Ο Τραμπ δεν είναι ο πολιτικός που θα αποφύγει λόγω τακτ να φέρει τον συνομιλητή του σε δύσκολη θέση. Ωστόσο το κλίμα της συνάντησης με τον Τούρκο πρόεδρο ήταν υπερβολικά καλό και ο Τραμπ είχε μόνο καλά λόγια να πει για τον συνομιλητή του και δύσκολα θα τον κατέκρινε για «στημένες εκλογές».
Trump to Erdogan: "He knows about rigged elections better than anybody. But when I was in exile, we were still friends." pic.twitter.com/GUWD3jGmKP— Aaron Rupar (@atrupar) September 25, 2025
Ο Τραμπ δεν είναι ο πολιτικός που θα αποφύγει λόγω τακτ να φέρει τον συνομιλητή του σε δύσκολη θέση. Ωστόσο το κλίμα της συνάντησης με τον Τούρκο πρόεδρο ήταν υπερβολικά καλό και ο Τραμπ είχε μόνο καλά λόγια να πει για τον συνομιλητή του και δύσκολα θα τον κατέκρινε για «στημένες εκλογές».
