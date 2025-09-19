Τα iPhone 17 από σήμερα διαθέσιμα στην Ελλάδα και φθάνουν μέχρι 2.549 ευρώ - Οι τιμές σε όλες τις εκδόσεις, τα νέα AppleWatch και AirPods
Τα iPhone 17 από σήμερα διαθέσιμα στην Ελλάδα και φθάνουν μέχρι 2.549 ευρώ - Οι τιμές σε όλες τις εκδόσεις, τα νέα AppleWatch και AirPods
Αναλυτικά τα χαρακτηριστικά των νέων μοντέλων
Η στιγμή που περιμένουν οι φανατικοί φίλοι της Apple κάθε χρόνο έφτασε. Από σήμερα, τα νέα iPhone, αλλά και όλα τα φρέσκα «καλούδια» της εταιρείες βρίσκονται στα ράφια των καταστημάτων.
Φυσικά, λόγω της πληθώρας των προπαραγγελιών, ενδέχεται να υπάρξουν καθυστερήσεις σε κάποιες περιπτώσεις.
Από το iPhone 17 με τη διαφορετική όψη πλέον, μέχρι το αδυνατισμένο και ιδιαίτερο iPhone Air, είναι όλα πλέον στον... αέρα για όσους τα επιθυμούν.
Οι τιμές των νέων iPhone ξεκινούν από 979€ για το iPhone 17 στα 256GB, από 1.239€ για το iPhone Air στα 256GB, από 1.349€ για το iPhone 17 Pro στα 256GB και από 1.499€ για το iPhone 17 Pro Max στα 256GB.
Εξοπλισμένα με πανίσχυρους επεξεργαστές, προηγμένες κάμερες και ακόμη πιο ανθεκτικά, τα νέα μοντέλα της Apple συνδυάζουν κορυφαία τεχνολογία, εκλεπτυσμένο design και πρωτοποριακές δυνατότητες.
Το iPhone 17 διαθέτει οθόνη 6,3’’, κάμερα 48MP Fusion και επεξεργαστή A19. Το iPhone 17 Pro προσφέρει A19 Pro chip, τριπλή κάμερα 48MP Pro Fusion, ενώ το iPhone 17 Pro Max είναι το πιο ισχυρό μοντέλο με οθόνη 6,9’’, τριπλή κάμερα 48MP Pro Fusion και προηγμένες λειτουργίες ασφαλείας. Το νέο iPhone Air είναι το λεπτότερο iPhone που έχει παρουσιαστεί με πάχος μόλις 5,6 mm και οθόνη 6,5’’, κατασκευή από τιτάνιο, A19 Pro chip και με αποκλειστική χρήση eSIM.
Αναλυτικά οι τιμές των νέων μοντέλων iPhone:
iPhone 17 (256GB): 979 ευρώ
iPhone 17 (512GB): 1.239 ευρώ
The wait is over. Introducing the new iPhone 17 Pro, iPhone Air, iPhone 17, Apple Watch Ultra 3, Apple Watch Series 11, Apple Watch SE 3, AirPods Pro 3, and more.— Apple (@Apple) September 9, 2025
All new iPhones will start with 256GB storage and minimal price changes! pic.twitter.com/yuFTVhUv2U— Apple Hub (@theapplehub) September 9, 2025
Διαθέσιμα είναι από σήμερα και τα νέα Apple Watch Series 11, SE 3 και Ultra 3 που καλύπτουν διαφορετικές ανάγκες, από καθημερινή παρακολούθηση υγείας έως απαιτητικές αθλητικές δραστηριότητες.
Οι τιμές τους ξεκινούν από 459€ για το Apple Watch Series 11, από 269€ για το Apple Watch SE 3 και από 909€ για το Apple Watch Ultra 3.
Τα smartwatches θα κοστίζουν:
Apple Watch SE 3 42mm – 269 ευρώ
Apple Watch SE 3 44mm – από 299 ευρώ
Apple Watch Series 11 42mm – από 459 ευρώ
Apple Watch Series 11 46mm – από 489 ευρώ
Apple Watch Ultra 3 GPS + Cellular 49mm – 909 ευρώ
Ίσως από τα καλύτερα προϊόντα Apple που μπορεί να αγοράσει κανείς, θεωρούνται τα ακουστικά της.
Τα νέα AirPods Pro 3 προσφέρουν διπλάσια ενεργή ακύρωση θορύβου σε σχέση με την προηγούμενη γενιά, αισθητήρα καρδιακών παλμών, παρακολούθηση άσκησης σε πάνω από 50 τύπους δραστηριότητας και έως 8 ώρες αυτονομία. Η τιμή τους είναι στα 249€.
