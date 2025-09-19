Τα iPhone 17 από σήμερα διαθέσιμα στην Ελλάδα και φθάνουν μέχρι 2.549 ευρώ - Οι τιμές σε όλες τις εκδόσεις, τα νέα AppleWatch και AirPods

iPhone Air (256GB): 1.239 ευρώiPhone Air (512GB): 1.499 ευρώiPhone Air (1TB): 1.759 ευρώiPhone 17 Pro (256GB): 1.349 ευρώiPhone 17 Pro (512GB): 1.599 ευρώiPhone 17 Pro (1TB): 1.869 ευρώiPhone 17 Pro Max (256GB): 1.499 ευρώiPhone 17 Pro Max (512GB): 1.759 ευρώiPhone 17 Pro Max (1TB): 2.019 ευρώiPhone 17 Pro Max (2TB): 2.549 ευρώΔιαθέσιμα είναι από σήμερα και τα νέα Apple Watch Series 11, SE 3 και Ultra 3 που καλύπτουν διαφορετικές ανάγκες, από καθημερινή παρακολούθηση υγείας έως απαιτητικές αθλητικές δραστηριότητες.Οι τιμές τους ξεκινούν από 459€ για το Apple Watch Series 11, από 269€ για το Apple Watch SE 3 και από 909€ για το Apple Watch Ultra 3.Apple Watch SE 3 42mm – 269 ευρώApple Watch SE 3 44mm – από 299 ευρώApple Watch Series 11 42mm – από 459 ευρώApple Watch Series 11 46mm – από 489 ευρώApple Watch Ultra 3 GPS + Cellular 49mm – 909 ευρώΊσως από τα καλύτερα προϊόντα Apple που μπορεί να αγοράσει κανείς, θεωρούνται τα ακουστικά της.Τα νέα AirPods Pro 3 προσφέρουν διπλάσια ενεργή ακύρωση θορύβου σε σχέση με την προηγούμενη γενιά, αισθητήρα καρδιακών παλμών, παρακολούθηση άσκησης σε πάνω από 50 τύπους δραστηριότητας και έως 8 ώρες αυτονομία. Η τιμή τους είναι στα 249€.