Μεξικό: Τουλάχιστον 15 νεκροί από ένα δυστύχημα που έγινε στην εθνική οδό μεταξύ της Μέριδα και του Καμπέτσε - Δείτε βίντεο

ΚΟΣΜΟΣ

Από τη σύγκρουση των εμπλεκόμενων οχημάτων προκλήθηκε φωτιά

Τουλάχιστον 15 νεκροί από ένα δυστύχημα που έγινε χθες στη χερσόνησο Γιουκατάν, σύμφωνα με τον γραμματέα της πολιτείας που είναι αρμόδιος για τη δημόσια ασφάλεια.

Το δυστύχημα έγινε στην εθνική οδό μεταξύ της Μέριδα και του Καμπέτσε, με συνέπεια το θάνατο των επιβατών ενός τρέιλερ, ενός αυτοκινήτου κι ενός ταξί.



Από τη σύγκρουση των εμπλεκόμενων οχημάτων προκλήθηκε φωτιά.

“Εκφράζουμε την αλληλεγγύη και την υποστήριξη μας στις οικογένειες αυτή τη στιγμή του μεγάλου πόνου”, ανέφερε σε μία ανάρτησή του στο Χ ο κυβερνήτης του Γιουκατάν, Χοακίν Ντίαζ Μένα.

“Από την πρώτη αναφορά (για το δυστύχημα) οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης, ασφάλειας και υγείας έχουν επιληφθεί παρέχοντας άμεση βοήθεια”, τόνισε ο ίδιος αξιωματούχος.

