Σεισμός τώρα 7,4 βαθμών στην ανατολική ακτή της Καμτσάτκα - Ήρθη η προειδοποίηση για τσουνάμι
ΚΟΣΜΟΣ
Σεισμός τώρα

Στην ίδια περιοχή στη ρωσική Άπω Ανατολή είχε σημειωθεί τον Ιούλιο σεισμός 8,8 Ρίχτερ

Σεισμική δόνηση 7,4 βαθμών έγινε το πρωί του Σαββάτου (ξημερώματα στην Ελλάδα) κοντά στν ανατολική ακτή της χερσονήσου Καμτσάτκα στη ρωσική Άπω Ανατολή.



Η εκτίμηση για το μέγεθος είναι από το αμερικανικό γεωφυσικό κέντρο.

Το εστιακό βάθος του σεισμού ήταν 10 χιλιόμετρα, σύμφωνα με το GFZ.



Κλείσιμο
Η ευρύτερη περιοχή είχε χτυπηθεί στις 30 Ιουλίου από σεισμό 8,8 Ρίχτερ, έναν από τους μεγαλύτερους που έχουν καταγραφεί ποτέ στη Γη.





