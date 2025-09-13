Οι σπουδές στο BCA College στο Business και το Digital Marketing δίνουν στους νέους το «εισιτήριο» για να μπουν δυνατά σε μια αγορά που αλλάζει συνεχώς, να ξεχωρίσουν, και να φτιάξουν το δικό τους μέλλον
Σεισμός τώρα 7,4 βαθμών στην ανατολική ακτή της Καμτσάτκα - Ήρθη η προειδοποίηση για τσουνάμι
Στην ίδια περιοχή στη ρωσική Άπω Ανατολή είχε σημειωθεί τον Ιούλιο σεισμός 8,8 Ρίχτερ
The Tsunami Warning Center of the Chinese Ministry of Natural Resources issued a tsunami information alert at 10:37 am on September 13, 2025: At 10:37 am Beijing time on September 13, 2025, a 7.1-magnitude earthquake struck the offshore area east of the Kamchatka Peninsula at a… pic.twitter.com/frvJMhVpYY— Global Times (@globaltimesnews) September 13, 2025
Η εκτίμηση για το μέγεθος είναι από το αμερικανικό γεωφυσικό κέντρο.
https://t.co/9MCPdyIGZU pic.twitter.com/JD8GcBBJ6f— OSINTtechnical (@Osinttechnical) September 13, 2025
#Earthquake 110 km E of #Petropavlovsk-Kamchatskiy (Russian Federation) 38 min ago (local time 14:37:54). Updated map - Colored dots represent local shaking & damage level reported by eyewitnesses. Share your experience via:— EMSC (@LastQuake) September 13, 2025
📱https://t.co/QMSpuj6Z2H
🌐https://t.co/rby1D2VST8 pic.twitter.com/pI8ikuI5pA
Η ευρύτερη περιοχή είχε χτυπηθεί στις 30 Ιουλίου από σεισμό 8,8 Ρίχτερ, έναν από τους μεγαλύτερους που έχουν καταγραφεί ποτέ στη Γη.
❗️🇷🇺 - Magnitude 7.7 Earthquake Hits Off Russia's Kamchatka Peninsula— 🔥🗞The Informant (@theinformant_x) September 13, 2025
A magnitude 7.7 earthquake struck 120 miles east-southeast of Petropavlovsk-Kamchatsky at a depth of 22 miles, the U.S. Geological Survey reported.
The quake hit the same subduction zone as the July 29,… pic.twitter.com/ANRVUBMxtn
Πώς έγινε το φονικό τροχαίο στην Ολυμπία Οδό: Το λάθος πριν τα τούνελ, η αναστροφή στον παράδρομο και η αντίθετη πορεία της 70χρονης - Δείτε χάρτες
Υποβάθμιση της Γαλλίας από τον Fitch λόγω του αυξανόμενου χρέους
Πένθος στην οικογένεια Λεμού: Πέθανε η 28χρονη κόρη του Διαμαντή και της Μπέσσυς
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr