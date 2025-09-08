Υπουργείο Εξωτερικών: Η Ελλάδα καταδικάζει κατηγορηματικά τη σημερινή φονική τρομοκρατική επίθεση στην Ιερουσαλήμ
Υπάρχει επείγουσα ανάγκη εξεύρεσης πολιτικής λύσης για την επίτευξη σταθερότητας και ευημερίας και τον τερματισμό του κύκλου της βίας υπογραμμίζει η Αθήνα
«Η Ελλάδα καταδικάζει κατηγορηματικά τη σημερινή φονική τρομοκρατική επίθεση στην Ιερουσαλήμ», αναφέρει το υπουργείο Εξωτερικών σε ανάρτησή του στο twitter. «Εκφράζουμε τα θερμά μας συλλυπητήρια στις οικογένειες των θυμάτων και ευχόμαστε ταχεία ανάρρωση στους τραυματίες».
«Υπάρχει επείγουσα ανάγκη εξεύρεσης πολιτικής λύσης για την επίτευξη σταθερότητας και ευημερίας και τον τερματισμό του κύκλου της βίας».
Greece unequivocally condemns today’s deadly terrorist attack in East Jerusalem. We extend our deepest condolences to the bereaved families & wish a swift recovery to the injured— Υπουργείο Εξωτερικών (@GreeceMFA) September 8, 2025
Urgency to seek a political solution to bring stability & prosperity and break the cycle of violence pic.twitter.com/EYc1lbRS6J
