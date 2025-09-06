Η πρώτη επένδυση της ΕΤΕπ σε εταιρεία ανάπτυξης υποδομών και δικτύου φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων. Μία κίνηση που επιταχύνει την ηλεκτροκίνηση σε Ελλάδα και Κύπρο.
Επεισόδια σε νέες αντικυβερνητικές διαδηλώσεις στη Σερβία
Οι αντίπαλοι της κυβέρνησης Βούτσιτς καταγγέλλουν σκληρή καταστολή της αστυνομίας
Η διαδήλωση αντιπάλων του αυταρχικού προέδρου Αλεξάνταρ Βούτσιτς εγγράφεται σε σειρά μαζικών κινητοποιήσεων σε όλη τη χώρα μετά τη φονική κατάρρευση αετώματος από μπετόν στον σιδηροδρομικό σταθμό της Νόβι Σαντ, όταν έχασαν τη ζωή τους 16 άνθρωποι, τον Νοέμβριο του 2024.
Protesters gathered at the state university campus with banners reading "We don’t want blockades, we want elections" and chanting "Vučić, leave".#Novi_Sad #Serbia #Protest pic.twitter.com/u1RMsLbTQ1 https://t.co/H5K48sdgqS— ⚡️🌎 World News 🌐⚡️ (@ferozwala) September 5, 2025
Καταγγέλλοντας την ενδημική διαφθορά, οι συμμετέχοντες στο κίνημα διαμαρτυρίας που συνεχίζεται απαιτούν να διενεργηθεί διαφανής έρευνα και να προκηρυχθούν πρόωρες εκλογές.
Οι διαδηλώσεις αρχικά ήταν ειρηνικές, στην πορεία όμως άρχισαν να αμαυρώνονται από επεισόδια, εξαιτίας, σύμφωνα με τους αντιπάλους της κυβέρνησης του προέδρου Βούτσιτς, της σκληρής καταστολής της αστυνομίας και των αντιδιαδηλώσεων οπαδών του κυβερνώντος κόμματος.
Riots broke out in Novi Sad as the opposition clashed with police— ⚡️🌎 World News 🌐⚡️ (@ferozwala) September 6, 2025
At least 11 police officers were injured during protests in Serbia’s second-largest city.#Novi_Sad #Serbia #Protest #Riot pic.twitter.com/Gz3sVtAuew pic.twitter.com/zZEq9M9gNfhttps://t.co/gccxWsL1Kw
Κατά τη διάρκεια της χθεσινής συγκέντρωσης στη Νόβι Σαντ, κάποιοι από τους διαδηλωτές εκσφενδόνισαν αντικείμενα εναντίον αστυνομικών, που απάντησαν με μαζική χρήση δακρυγόνων και χειροβομβίδων κρότου - λάμψης για να τους διαλύσουν, μετέδωσε ο δημοσιογράφος του AFP.
🚨 RIOTS ERUPT IN NOVI SAD AS OPPOSITION CLASH WITH POLICE— ⚡️🌎 World News 🌐⚡️ (@ferozwala) September 5, 2025
11 officers injured during protests in Serbia’s second-largest city, according to President #Vucic.#Novi_Sad #Serbia #Protest pic.twitter.com/whCuBbmfDN
