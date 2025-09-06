Επεισόδια σε νέες αντικυβερνητικές διαδηλώσεις στη Σερβία
ΚΟΣΜΟΣ
Σερβία Διαδηλώσεις Επεισόδια

Επεισόδια σε νέες αντικυβερνητικές διαδηλώσεις στη Σερβία

Οι αντίπαλοι της κυβέρνησης Βούτσιτς καταγγέλλουν σκληρή καταστολή της αστυνομίας 

Επεισόδια σε νέες αντικυβερνητικές διαδηλώσεις στη Σερβία
5 ΣΧΟΛΙΑ
Χιλιάδες διαδηλωτές απαίτησαν εκ νέου χθες Παρασκευή να προκηρυχθούν πρόωρες εκλογές στη Σερβία, κατά τη διάρκεια συγκέντρωσης στη Νόβι Σαντ (βόρεια), η οποία ωστόσο διαλύθηκε με εκτεταμένη χρήση δακρυγόνων από την αστυνομία, διαπίστωσε δημοσιογράφος του Γαλλικού Πρακτορείου.

Η διαδήλωση αντιπάλων του αυταρχικού προέδρου Αλεξάνταρ Βούτσιτς εγγράφεται σε σειρά μαζικών κινητοποιήσεων σε όλη τη χώρα μετά τη φονική κατάρρευση αετώματος από μπετόν στον σιδηροδρομικό σταθμό της Νόβι Σαντ, όταν έχασαν τη ζωή τους 16 άνθρωποι, τον Νοέμβριο του 2024.





Καταγγέλλοντας την ενδημική διαφθορά, οι συμμετέχοντες στο κίνημα διαμαρτυρίας που συνεχίζεται απαιτούν να διενεργηθεί διαφανής έρευνα και να προκηρυχθούν πρόωρες εκλογές.

Οι διαδηλώσεις αρχικά ήταν ειρηνικές, στην πορεία όμως άρχισαν να αμαυρώνονται από επεισόδια, εξαιτίας, σύμφωνα με τους αντιπάλους της κυβέρνησης του προέδρου Βούτσιτς, της σκληρής καταστολής της αστυνομίας και των αντιδιαδηλώσεων οπαδών του κυβερνώντος κόμματος.



Κλείσιμο
Κατά τη διάρκεια της χθεσινής συγκέντρωσης στη Νόβι Σαντ, κάποιοι από τους διαδηλωτές εκσφενδόνισαν αντικείμενα εναντίον αστυνομικών, που απάντησαν με μαζική χρήση δακρυγόνων και χειροβομβίδων κρότου - λάμψης για να τους διαλύσουν, μετέδωσε ο δημοσιογράφος του AFP.





Ειδήσεις σήμερα:

Top Secret: Η αποτυχημένη αποστολή των Navy Seals στη Βόρεια Κορέα το 2019 - Πήγαν να εγκαταστήσουν συσκευή παρακολούθησης του Κιμ και κατέληξαν να σκοτώσουν αμάχους

Τσίπρας: Δεν υπάρχουν μαγικές συνταγές - Εθνικό σχέδιο ανάταξης με ορίζοντα 5ετίας

Sicario: Ποιος είναι ο 28χρονος τραγουδιστής με τη μάσκα που εμφανίστηκε στη συναυλία για τον Στέλιο Καζαντζίδη
5 ΣΧΟΛΙΑ

Thema Insights

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης