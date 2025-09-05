Μία 34χρονη Αγγλίδα σκότωσε τον σύζυγό της και κάλεσε την αστυνομία λέγοντας ότι αυτοκτόνησε - Δείτε βίντεο

Η πρώτη επένδυση της ΕΤΕπ σε εταιρεία ανάπτυξης υποδομών και δικτύου φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων. Μία κίνηση που επιταχύνει την ηλεκτροκίνηση σε Ελλάδα και Κύπρο.
Καταδικάστηκε σε ισόβια - Στην απόφασή της, η δικαστής χαρακτήρισε τη συμπεριφορά της «κυνική και σκληρή»
Αγγλίδα η οποία ισχυρίστηκε ότι ο σύζυγός της αυτοκτόνησε καταδικάστηκε σε ισόβια για τη δολοφονία του.
Συγκεκριμένα, σύμφωνα με το Sky News, η 34χρονη Άμι Πιουχ προσποιήθηκε ότι ήταν μια «ανήσυχη» σύζυγος που βρήκε τον σύζυγό της «απαγχονισμένο» στο πίσω μέρος του σπιτιού τους στο Newport του Shropshire, όταν έκανε μια «απελπισμένη» κλήση στις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης στις 22 Μαρτίου 2022, παρά το γεγονός ότι η ίδια του είχε προκαλέσει τα τραύματα.
Η 34χρονη γυναίκα ισχυρίστηκε ότι ο σύζυγός της, Κάιλ Πιουχ, είχε αυτοκτονήσει, ενώ, όπως αποδείχθηκε, είχε καθυστερήσει 20 λεπτά πριν καλέσει τις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης , μετά από έναν καυγά στην κουζίνα με τον Κάιλ. Στην τηλεφωνική επικοινωνία με τις Αρχές, ακούγεται να λέει «Κάιλ, ξύπνα, γιατί το έκανες αυτό;».
Σύμφωνα με όσα ακούστηκαν στο δικαστήριο, ο Κάιλ είχε ξεκινήσει μια σχέση με άλλη γυναίκα, αλλά είχε επιστρέψει στο οικογενειακό σπίτι στο Newport, για να επισκεφθεί τα παιδιά του τη νύχτα της δολοφονίας του.
Η Άμι Πιουχ κρίθηκε ένοχη για φόνο τον Ιούνιο και καταδικάστηκε σε ισόβια κάθειρξη με ελάχιστη ποινή τα 13 χρόνια και 77 μέρες σήμερα Παρασκευή. Στη διάρκεια της δίκης, αποκαλύφθηκε το ζευγάρι είχε μία ταραχώδη και βίαιη σχέση, ενώ η ίδια είχε χρησιμοποιήσει τις προηγούμενες απόπειρες αυτοκτονίας του συζύγου της για να καλύψει το έγκλημά της.
Η δικαστής Κριστίνα Μοντγκόμερι ανέφερε ότι η Άμι Πιουχ είχε κατασκευάσει ψεύδη με αποφασιστικότητα για να ξεγελάσει τις Αρχές, προκαλώντας επιπλέον πόνο στην οικογένεια του Κάιλ Πιουχ. Στην απόφασή της, η δικαστής χαρακτήρισε τη συμπεριφορά της «κυνική και σκληρή».
