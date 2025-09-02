«Το πυροβολήσαμε, το βγάλαμε από τη μέση»: Την καταστροφή σκάφους από τη Βενεζουέλα ανακοίνωσε ο Τραμπ - Λέει ότι μετέφερε ναρκωτικά
Κλιμακώνεται η ένταση στην περιοχή της νότιας Καραϊβικής - Άγνωστο αν και πώς θα απαντήσει ο Μαδούρο, που έχει κατηγορήσει τις ΗΠΑ ότι επιδιώκουν αλλαγή καθεστώτος στη Βενεζουέλα
Κλιμακώνεται η ένταση στην περιοχή της Καραϊβικής, καθώς ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε απόψε ότι οι αμερικανικές δυνάμεις «κατέστρεψαν» ένα σκάφος που μετέφερε ναρκωτικά, το οποίο συνδέεται με τη Βενεζουέλα.
«Έχουμε πολλά ναρκωτικά που εισέρχονται στη χώρα μας εδώ και καιρό. Αυτά, απλώς έφυγαν από τη Βενεζουέλα» δήλωσε ο Τραμπ, χωρίς να δώσει επιπλέον λεπτομέρειες για την επιχείρηση. «Το πυροβολήσαμε, το βγάλαμε από τη μέση» αρκέστηκε να δηλώσει.
Οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν αναπτύξει πολλά πολεμικά πλοία στη νότια Καραϊβική, προκειμένου να ενισχύσουν τη δέσμευση του Τραμπ για την καταπολέμηση των ναρκωτικών καρτέλ, με αποτέλεσμα την έντονη αντίδραση του Νίκολας Μαδούρο, που κατηγορεί την Ουάσινγκτον ότι επιδιώκει ανατροπή του καθεστώτος.
Ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών, Μάρκο Ρούμπιο, επιβεβαίωσε ότι ο αμερικανικός στρατός προχώρησε σε «θανατηφόρα επίθεση» εναντίον ενός πλοίου που μετέφερε ναρκωτικά και είχε αναχωρήσει από τη Βενεζουέλα.
🚨 @POTUS: We just, over the last few minutes, shot out a drug-carrying boat... and there's more where that came from... These came out of Venezuela. pic.twitter.com/JlurCZWBpG— Rapid Response 47 (@RapidResponse47) September 2, 2025
As @potus just announced moments ago, today the U.S. military conducted a lethal strike in the southern Carribean against a drug vessel which had departed from Venezuela and was being operated by a designated narco-terrorist organization.— Marco Rubio (@marcorubio) September 2, 2025
