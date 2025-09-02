Η Κίνα θέλει να κυριαρχήσει στον κόσμο: Με μιλιταριστικό υπερθέαμα στη μεγάλη στρατιωτική παρέλαση της Τετάρτης στέλνει μήνυμα στη Δύση - Δείτε βίντεο

Μπροστά σε Πούτιν, Κιμ και άλλους 24 ηγέτες κρατών και κυβερνήσεων, το Πεκίνο ετοιμάζει μια μεγαλειώδη στρατιωτική παρέλαση για τα 80 χρόνια από την ήττα της Ιαπωνίας στον Β' Παγκόσμιο Πόλεμο - Θα παρουσιαστούν και νέα όπλα