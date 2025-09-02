Η Κίνα θέλει να κυριαρχήσει στον κόσμο: Με μιλιταριστικό υπερθέαμα στη μεγάλη στρατιωτική παρέλαση της Τετάρτης στέλνει μήνυμα στη Δύση - Δείτε βίντεο
Μπροστά σε Πούτιν, Κιμ και άλλους 24 ηγέτες κρατών και κυβερνήσεων, το Πεκίνο ετοιμάζει μια μεγαλειώδη στρατιωτική παρέλαση για τα 80 χρόνια από την ήττα της Ιαπωνίας στον Β' Παγκόσμιο Πόλεμο - Θα παρουσιαστούν και νέα όπλα
Στην Κίνα στρέφονται αύριο, Τετάρτη, τα βλέμματα όλου του κόσμου, καθώς οι ηγέτες χωρών που έχουν ταχθεί κατά της Δύσης, θα βρίσκονται στο Πεκίνο (σ.σ. κάποιοι εξ αυτών, όπως ο Βλαντίμιρ Πούτιν και ο Βορειοκορεάτης Κιμ Γιονγκ Ουν, έχουν ήδη φτάσει στην κινεζική πρωτεύουσα), για να εκφράσουν τη στήριξή τους στον πρόεδρο της Κίνας, Σι Τζινπίνγκ, στο πλαίσιο της στρατιωτικής παρέλασης για τα 80 χρόνια από την ήττα της Ιαπωνίας στον Β' Παγκόσμιο Πόλεμο.
Σύμφωνα με τον Guardian, η Κίνα προγραμματίζει μια μεγαλειώδη στρατιωτική παρέλαση, μέσα από την οποία θα επιδιώξει να επιδείξει τη στρατιωτική και πολιτική της ισχύ. Η παρέλαση θα πραγματοποιηθεί στην πλατεία Τιενανμέν και αναμένεται να την παρακολουθήσουν 26 ηγέτες κρατών, επιβεβαιώνοντας τη διπλωματική δυναμική της Κίνας. Τοπικά μέσα ενημέρωσης αναφέρουν ότι κατά τη διάρκεια της παρέλασης, θα παρουσιαστούν, για πρώτη φορά, νέα όπλα.
Η στρατηγική της Κίνας στοχεύει στην ανατροπή της δυτικής ηγεμονίας και στην προώθηση μιας πολυπολικής παγκόσμιας τάξης, με τον Σι Τζινπίνγκ να επαναλαμβάνει την επιθυμία του να ηγηθεί το Πεκίνο στη διεθνή σκηνή. Η Γιου Τζιέ, ανώτερη ερευνήτρια στο Chatham House, αναφέρει ότι ο Σι επιδιώκει να επηρεάσει την διεθνή τάξη, δίνοντας έμφαση στη συμμετοχή χωρών εκτός της Δύσης και επιδιώκοντας έναν νέο κόσμο, όπου η Κίνα και η Ρωσία θα καθοδηγούν τα παγκόσμια γεγονότα.
Η παρέλαση της Κίνας έρχεται ακριβώς δύο μήνες μετά την μάλλον... αδιάφορη στρατιωτική παρέλαση των ΗΠΑ για τα 79α γενέθλια του Ντόναλντ Τραμπ, προκαλώντας άμεση σύγκριση της στρατιωτικής ισχύος των δύο υπερδυνάμεων. Ο Σίμον Βέζεμαν, ανώτερος ερευνητής στο Ινστιτούτο Στοκχόλμης για την Έρευνα Ειρήνης, σημειώνει ότι η Κίνα δεν φοβάται να συγκρίνει τη δική της στρατιωτική παρουσία με αυτή των ΗΠΑ, στέλνοντας ένα ξεκάθαρο μήνυμα στην παγκόσμια κοινότητα.
Η ιστορική αφήγηση της Κίνας για τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο αποτελεί επίσης σημαντικό εργαλείο προώθησης της πολιτικής της. Ο Σι Τζινπίνγκ έχει επικεντρωθεί στην υπογράμμιση του ρόλου της Κίνας και της Σοβιετικής Ένωσης στην αντίσταση κατά του ιαπωνικού μιλιταρισμού και του ναζισμού, παραβλέποντας τη συνεισφορά των ΗΠΑ και της Ευρώπης.
Αυτό το αφήγημα έχει ενισχυθεί από την κινεζική κινηματογραφική βιομηχανία, με ταινίες όπως το «Dead to Rights», που βασίζεται στη σφαγή της Ναντζίνγκ, αλλά και το «Dongji Rescue», που επικεντρώνεται στην ηρωική διάσωση Βρετανών αιχμαλώτων από Κινέζους ψαράδες.
Η Κίνα τονίζει ότι η εθνική της ισχύς βασίζεται στην ήττα της Ιαπωνίας και στη νομιμότητα του Κινεζικού Κομμουνιστικού Κόμματος, το οποίο συνεχίζει να κυριαρχεί στην πολιτική σκηνή, ενώ παράλληλα αντιμετωπίζει οικονομικές προκλήσεις και έναν εμπορικό πόλεμο με τις ΗΠΑ.
Η διεθνής κοινότητα θα παρακολουθεί με προσοχή την παρέλαση, καθώς η Κίνα θα προβάλλει την στρατιωτική της ισχύ, στέλνοντας ταυτόχρονα μήνυμα σε χώρες όπως η Ταϊβάν (σ.σ. και οι υποστηρικτές της, όπως οι ΗΠΑ) ότι η αντίοσταση απλεναντι στον κινεζικό «γίγαντα» είναι μάταιη...
