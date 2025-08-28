Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν: Συνομιλίες με Ζελένσκι και Τραμπ για τη νέα φονική επίθεση της Ρωσίας στο Κίεβο
Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν: Συνομιλίες με Ζελένσκι και Τραμπ για τη νέα φονική επίθεση της Ρωσίας στο Κίεβο

Η πρόεδρος της Κομισιόν τόνισε ότι οι εγγυήσεις ασφαλείας θα πρέπει να μετατρέψουν την Ουκρανία σε «σιδερένιο σκαντζόχοιρο» - «Η Ευρώπη θα παίξει πλήρως τον ρόλο της»

Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν: Συνομιλίες με Ζελένσκι και Τραμπ για τη νέα φονική επίθεση της Ρωσίας στο Κίεβο
Επικοινωνία με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι και στη συνέχεια με τον Ντόναλντ Τραμπ, με επίκεντρο τη νέα φονική επίθεση της Ρωσίας στο Κίεβο, με αποτέλεσμα τουλάχιστον 18 νεκρούς και ζημιές, μεταξύ άλλων και σε κτίρια της ΕΕ και του Βρετανικού Συμβουλίου είχε η πρόεδρος της Κομισιόν Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν.


Σε ανάρτησή της, η φον ντερ Λάιεν επισημαίνει ότι ο Βλαντιμίρ Πούτιν θα πρέπει «να καθίσει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων».



Σε κάθε περίπτωση, τονίζει ότι «η Ευρώπη θα παίξει πλήρως τον ρόλο της», σημειώνοντας ότι θα πρέπει να υπάρξει «δίκαιη και διαρκής ειρήνη για την Ουκρανία με ισχυρές και αξιόπιστες εγγυήσεις ασφάλειας που θα μετατρέψουν τη χώρα σε “σιδερένιο σκαντζόχοιρο”».

«Το αμυντικό μας εργαλείο SAFE, για παράδειγμα, θα είναι σημαντικό για την ενίσχυση των γενναίων ενόπλων δυνάμεων της Ουκρανίας», αναφέρει στην ανάρτησή της.


