Σι Τζινπίνγκ: Οι «πιο σταθερές» και «σημαντικές στρατηγικά» οι σχέσεις Κίνας - Ρωσίας

Ο Σι έκανε τις δηλώσεις αυτές από το Πεκίνο μετά τη συνάντησή του με τον πρόεδρο της Δούμας Βιάτσεσλαβ Βολόντιν και μερικές ημέρες πριν την επίσκεψη του Πούτιν