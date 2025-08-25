ΗΠΑ: Υπό απέλαση για δεύτερη φορά μετανάστης από το Ελ Σαλβαδόρ που προστατεύεται από δικαστικές αποφάσεις
ΗΠΑ: Υπό απέλαση για δεύτερη φορά μετανάστης από το Ελ Σαλβαδόρ που προστατεύεται από δικαστικές αποφάσεις
Αντιδράσεις από τη νέα σύλληψη του Κίλμαρ Αμπρέγκο Γκαρσία, λίγες ημέρες μετά την αποφυλάκισή του –Για εκδικητικές συμπεριφορές κατηγορούν την αμερικανική κυβέρνηση οι δικηγόροι του
Έντονες διαμαρτυρίες εκδηλώθηκαν στις ΗΠΑ, με αφορμή τη νέα σύλληψη του μετανάστη από το Ελ Σαλβαδόρ Κίλμαρ Αμπρέγκο Γκαρσία, ο οποίος συνελήφθη από την Υπηρεσία Μετανάστευσης και Τελωνείων (ICE) μόλις λίγες ημέρες μετά την αποφυλάκισή του. Ο Γκαρσία κινδυνεύει για δεύτερη φοράμε απέλαση στην Ουγκάντα, με αποτέλεσμα οι δικηγόροι του να κατηγορούν την αμερικανική κυβέρνηση για εκδικητική συμπεριφορά.
Ο μετανάστης είχε απομακρυνθεί το 2025 από τις ΗΠΑ, παρά την προστασία του με δικαστική απόφαση, που του επέτρεπε να παραμείνει στη χώρα λόγω του κινδύνου δίωξης στην πατρίδα του. Αργότερα, επανήλθε στη χώρα για να αντιμετωπίσει κατηγορίες για διακίνηση ανθρώπων. Η υπόθεσή του έχει προκαλέσει νομικές αντιδράσεις και διαμαρτυρίες για παραβίαση των δικαιωμάτων του και των διεθνών συμφωνιών μετανάστευσης, ενώ οι υποστηρικτές του ζητούν την προστασία του από νέα παράνομη απέλαση στην Ουγκάντα.
Ο δικηγόρος του Αμπρέγκο Γκαρσία δήλωσε ότι ο μετανάστης προσήλθε στην Υπηρεσία Μετανάστευσης για συνέντευξη, κάτι που ήταν ψευδές. Μέχρι στιγμής, ανέφερε, δεν γνωρίζει γιατί συνελήφθη ή που θα τον μεταφέρουν.
Υποστηρικτές του Γκαρσία φώναζαν «ντροπή». Οι δικηγόροι του κατέθεσαν αίτηση στο Ομοσπονδιακό Δικαστήριο του Μέριλαντ, προσπαθώντας να σταματήσουν την απέλασή του στην Ουγκάντα. Σύμφωνα με όσα υποστηρίζουν, η κυβέρνηση Τραμπ τον συνέλαβε εκ νέου χωρίς να του δώσει την ευκαιρία να εκφράσει «φόβους δίωξης και βασανιστηρίων σε αυτήν τη χώρα». Η αίτηση σταματά την κυβέρνηση από την εκτέλεση των απελάσεων για 48 ώρες μετά την υποβολή τους.
Το Σαββατοκύριακο, οι δικηγόροι του κατηγόρησαν τη διοίκηση Τραμπ για προσπάθεια «εκβιασμού» μιας παραδοχής ενοχής από τον ίδιο για τις κατηγορίες για διακίνηση ανθρώπων που του αποδόθηκαν σε κατηγορητήριο τον Ιούνιο.
Η νέα σύλληψη ήρθε ως τελευταία εξέλιξη σε μια υπόθεση που ξεκίνησε την άνοιξη, όταν η κυβέρνηση Τραμπ τον απέλασε σε διάσημη φυλακή τρομοκρατίας στο Ελ Σαλβαδόρ, παρά τη δικαστική απόφαση που απέκλειε τη μεταφορά του στη χώρα. Μετά από διαμαρτυρίες, η κυβέρνηση τον δίωξε ποινικά.
Ειδήσεις σήμερα
Η «οικία Κοκοβίκου» αποκαθίσταται και μετατρέπεται σε χώρο προβολής ταινιών του ελληνικού κινηματογράφου
Το μυστικό των δισεκατομμυριούχων: Ο «κανόνας των 5 ωρών» που εφαρμόζουν Μασκ, Μπάφετ και Γκέιτς
Οι αλλαγές που φέρνει το εργασιακό νομοσχέδιο: Τι προβλέπει για ευέλικτο ωράριο, προσλήψεις εξπρές και υπερωρίες
Ο μετανάστης είχε απομακρυνθεί το 2025 από τις ΗΠΑ, παρά την προστασία του με δικαστική απόφαση, που του επέτρεπε να παραμείνει στη χώρα λόγω του κινδύνου δίωξης στην πατρίδα του. Αργότερα, επανήλθε στη χώρα για να αντιμετωπίσει κατηγορίες για διακίνηση ανθρώπων. Η υπόθεσή του έχει προκαλέσει νομικές αντιδράσεις και διαμαρτυρίες για παραβίαση των δικαιωμάτων του και των διεθνών συμφωνιών μετανάστευσης, ενώ οι υποστηρικτές του ζητούν την προστασία του από νέα παράνομη απέλαση στην Ουγκάντα.
Ο δικηγόρος του Αμπρέγκο Γκαρσία δήλωσε ότι ο μετανάστης προσήλθε στην Υπηρεσία Μετανάστευσης για συνέντευξη, κάτι που ήταν ψευδές. Μέχρι στιγμής, ανέφερε, δεν γνωρίζει γιατί συνελήφθη ή που θα τον μεταφέρουν.
Αίτηση από τους δικηγόρους του για να προλάβουν την απέλαση
Υποστηρικτές του Γκαρσία φώναζαν «ντροπή». Οι δικηγόροι του κατέθεσαν αίτηση στο Ομοσπονδιακό Δικαστήριο του Μέριλαντ, προσπαθώντας να σταματήσουν την απέλασή του στην Ουγκάντα. Σύμφωνα με όσα υποστηρίζουν, η κυβέρνηση Τραμπ τον συνέλαβε εκ νέου χωρίς να του δώσει την ευκαιρία να εκφράσει «φόβους δίωξης και βασανιστηρίων σε αυτήν τη χώρα». Η αίτηση σταματά την κυβέρνηση από την εκτέλεση των απελάσεων για 48 ώρες μετά την υποβολή τους.
Το Σαββατοκύριακο, οι δικηγόροι του κατηγόρησαν τη διοίκηση Τραμπ για προσπάθεια «εκβιασμού» μιας παραδοχής ενοχής από τον ίδιο για τις κατηγορίες για διακίνηση ανθρώπων που του αποδόθηκαν σε κατηγορητήριο τον Ιούνιο.
Η νέα σύλληψη ήρθε ως τελευταία εξέλιξη σε μια υπόθεση που ξεκίνησε την άνοιξη, όταν η κυβέρνηση Τραμπ τον απέλασε σε διάσημη φυλακή τρομοκρατίας στο Ελ Σαλβαδόρ, παρά τη δικαστική απόφαση που απέκλειε τη μεταφορά του στη χώρα. Μετά από διαμαρτυρίες, η κυβέρνηση τον δίωξε ποινικά.
Ειδήσεις σήμερα
Η «οικία Κοκοβίκου» αποκαθίσταται και μετατρέπεται σε χώρο προβολής ταινιών του ελληνικού κινηματογράφου
Το μυστικό των δισεκατομμυριούχων: Ο «κανόνας των 5 ωρών» που εφαρμόζουν Μασκ, Μπάφετ και Γκέιτς
Οι αλλαγές που φέρνει το εργασιακό νομοσχέδιο: Τι προβλέπει για ευέλικτο ωράριο, προσλήψεις εξπρές και υπερωρίες
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα