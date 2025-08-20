Ο πρίγκιπας Ουίλιαμ ετοιμάζεται να μετακομίσει στο Forest Lodge, οι Βρετανοί ανησυχούν για το μέλλον των Ανακτόρων του Μπάκιγχαμ

Εάν ο μελλοντικός βασιλιάς και η οικογένειά του εγκατασταθούν μόνιμα στο Ουίνδσορ, τα Ανάκτορα του Μπάκιγχαμ, στο κέντρο του Λονδίνου, θα παύσουν να είναι η επίσημη κατοικία της βρετανικής μοναρχίας, όπως είναι από το 1837





Όπως γράφει η ταμπλόιντ The Sun, το πριγκιπικό ζεύγος και τα τρία παιδιά του βρήκαν στο Forest Lodge, ένα αρχοντικό με οκτώ δωμάτια στο Ουίνδσορ, δυτικά του Λονδίνου, το «παντοτινό σπίτι» τους.









Inside Forest Lodge: William And Catherine’s Stunning New Mansion With A... https://t.co/a5RSj8i90E via @YouTube pic.twitter.com/ZkXUqh490A — NPV News (@NPV_News) August 20, 2025





Εάν ο μελλοντικός βασιλιάς και η οικογένειά του εγκατασταθούν μόνιμα στο Ουίνδσορ, τα Ανάκτορα του Μπάκιγχαμ, στο κέντρο του Λονδίνου, θα παύσουν να είναι η επίσημη κατοικία της βρετανικής μοναρχίας, όπως είναι από το 1837.



Για τον σχολιαστή βασιλικών θεμάτων Ρίτσαρντ Φιτζγουίλιαμς, αυτό «θα ήταν μία καταστροφή εάν το Μπάκιγχαμ τίθεντο στο περιθώριο».



Στο κέντρο της βρετανικής πρωτεύουσας, τα ανάκτορα με τα 755 δωμάτια είναι ένα πολύ δημοφιλές για τους τουρίστες αξιοθέατο. Περίπου 500.000 τα επισκέπτονται κάθε χρόνο το καλοκαίρι.



Από θεσμικής άποψης, το Μπάκιγχαμ αποτελεί την «καρδιά» της βρετανικής μοναρχίας, με πολλές επίσημες τελετές, καλοκαιρινά πάρτι και το διάσημο μπαλκόνι του, απ’ όπου η βασιλική οικογένεια χαιρετά τους πολίτες, κατά τη διάρκεια τελετών όπως τα γενέθλια του βασιλιά (Trooping the Colour).



Ο βασιλιάς Κάρολος, 76 ετών, δεν κατοικεί, ωστόσο, εκεί, διότι σημαντικές εργασίες ανακαίνισης βρίσκονται σε εξέλιξη. Ένα έργο που υπολογίζεται σε 369 εκατομμύρια λίρες (425 εκατομμύρια ευρώ) και που αναμένεται να διαρκέσει έως το 2027.



Ο Κάρολος, που ανακοίνωσε στις αρχές του 2024 πως πάσχει από καρκίνο, έχει διαβεβαιώσει πως σκοπεύει να κάνει το παλάτι του Μπάκιγχαμ τη βάση του στο Λονδίνο μόλις ολοκληρωθούν οι εργασίες.



Εντούτοις, ο μονάρχης δεν έχει ποτέ κρύψει πως προτιμά την κατοικία του στο Κλάρενς Χάουζ, στο Λονδίνο, όπου διαμένει από το 2003.



Το παλάτι του Μπάκιγχαμ είναι μία από τα πολυάριθμα ακίνητα που χρησιμοποιεί η βασιλική οικογένεια.



Οι κατοικίες που προτιμούσε η εκλιπούσα βασίλισσα Ελισάβετ ήταν το κάστρο του Ουίνδσορ και το κάστρο Μπαλμόραλ, στη Σκωτία, όπου πήγαινε κάθε καλοκαίρι.



Τα Χριστούγεννα τα περνούσε στο Σάντρινγκχαμ Χάουζ, στην ανατολική Αγγλία.



Ο Κάρολος, από την πλευρά του, έχει επενδύσει πολύ στην κατοικία του στο Χάιγκροουβ Χάουζ στη δυτική Αγγλία, ενώ ο Ουίλιαμ και η Κέιτ έχουν στη διάθεσή του διάφορες κατοικίες, στο Λονδίνο και στην αγγλική επαρχία.



Ο Ουίλιαμ δεν έχει ποτέ αναφερθεί στο θέμα του μέλλοντος του παλατιού του Μπάκιγχαμ. Σύμφωνα με την Daily Mail, θα μπορούσε, μόλις γίνει βασιλιάς, να ακολουθήσει τα βήματα του πατέρα του ανοίγοντας περαιτέρω τον θεσμό στους πολίτες.



Για τον Ρίτσαρντ Φιτζγουίλιαμς, το Μπάκιγχαμ «πρέπει απολύτως να παραμείνει το κέντρο της μοναρχίας, είτε ο Ουίλιαμ και η Κέιτ ζήσουν εκεί είτε όχι».



«Φοβάμαι ότι ένας μελλοντικός βασιλιάς μερικής απασχόλησης που κρύβεται στο Φόρεστ Λοντζ... θα μπορούσε να οδηγήσει σε πτώση της υποστήριξης από τους υπηκόους του», έγραψε η αρθρογράφος της Daily Mail, Αμάντα Πλάτελ.